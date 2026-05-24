Giới thiệu công nghệ xử lý rác thân thiện môi trường

Sáng 24/5, Công ty TNHH một thành viên Htech Capital phối hợp với Hội Bảo vệ môi trường Thanh Hóa tổ chức lễ giới thiệu một số sản phẩm mới trong công nghệ xử lý rác thải sinh hoạt và rác thải công nghiệp.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa, UBND phường Sầm Sơn.

Tại chương trình, đại diện Công ty TNHH một thành viên Htech Capital đã giới thiệu nhiều giải pháp công nghệ tiên tiến trong quy trình xử lý rác thải hỗn hợp tại các bãi tập kết, chôn lấp rác tồn lưu lâu năm. Đây được xem là hướng đi nhằm góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, xử lý hiệu quả lượng rác thải ngày càng gia tăng tại các địa phương.

Điểm nhấn tại buổi giới thiệu là hệ thống lò đốt rác công nghệ mới với khả năng xử lý rác thải nhưng không phát sinh khói đen ra môi trường.

Theo đơn vị giới thiệu, hệ thống được tích hợp công nghệ xử lý khí thải bằng tĩnh điện, giúp hạn chế tối đa bụi mịn và các chất độc hại phát tán trong quá trình vận hành.

Công nghệ này hướng đến mục tiêu đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường, giảm thiểu tác động tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng và cảnh quan đô thị.

Bên cạnh công nghệ lò đốt, doanh nghiệp cũng giới thiệu chế phẩm xử lý mùi có khả năng ức chế mùi hôi tức thời tại các khu vực tập kết, trung chuyển và chôn lấp rác thải. Chế phẩm được đánh giá có khả năng ngăn mùi phát tán ra môi trường gần như ngay lập tức, góp phần cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường, đặc biệt tại các khu dân cư gần bãi rác.

Theo đại diện Công ty TNHH một thành viên Htech Capital, các công nghệ và sản phẩm mới được nghiên cứu theo hướng thân thiện với môi trường, tiết kiệm chi phí vận hành và phù hợp với điều kiện xử lý rác thải tại nhiều địa phương hiện nay.

Ngoài việc xử lý rác thải sinh hoạt, hệ thống còn có thể ứng dụng trong xử lý một số loại rác thải công nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý chất thải và giảm áp lực cho các bãi chôn lấp truyền thống.

Buổi giới thiệu công nghệ không chỉ mở ra cơ hội hợp tác giữa doanh nghiệp với các địa phương trong lĩnh vực xử lý môi trường mà còn góp phần nâng cao nhận thức về vai trò của công nghệ trong giải quyết bài toán rác thải, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp.

Hải Đăng