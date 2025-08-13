Phát động chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba

Sáng 13/8, Lễ phát động cấp quốc gia Chương trình vận động ủng hộ Nhân dân Cuba với chủ đề “65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba” được tổ chức tại Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba (1960-2025) và triển khai các hoạt động trong “Năm Hữu nghị Việt Nam - Cuba 2025”.

Đại biểu thực hiện nghi thức phát động, ủng hộ Nhân dân Cu Ba với chủ đề “65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba”. (Ảnh: TTXVN)

Chương trình do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Trung ương Đoàn, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân Dân tổ chức.

Dự lễ phát động có các đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trần Thanh Lâm, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; đại diện lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, các ban, bộ, ngành và hội, đoàn thể Trung ương; đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Các đại biểu dự lễ phát động tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Lễ phát động được kết nối từ điểm cầu Trụ sở Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương (TP Hà Nội) đến 33 điểm cầu các tỉnh, thành phố. Dự tại điểm cầu Thanh Hóa, có đại diện các ban, sở, ngành, đơn vị, hội đoàn thể và các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký điều hành công việc của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Phát biểu khai mạc và phát động Chương trình, đồng chí Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký điều hành công việc của Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) Việt Nam khẳng định, mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Cuba luôn được các thế hệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân hai nước gìn giữ, vun đắp, ngày càng phát triển bền chặt, “đơm hoa kết trái” trên mọi lĩnh vực. Mối quan hệ giữa hai nước đã trở thành mẫu mực của tình đoàn kết quốc tế, một biểu tượng bất diệt và hiếm có trong lịch sử quan hệ quốc tế.

65 năm trước, năm 1960, khi Việt Nam đang trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước gian khổ, Cuba là quốc gia đầu tiên ở Tây bán cầu thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Tại vùng “đất lửa” Quảng Trị, lãnh tụ Fidel Castro một lần nữa khẳng định tuyên bố bất hủ “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình!”.

Năm 2025, hai nước tổ chức “Năm Hữu nghị Việt Nam - Cuba”, kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1960-2025). Trong khuôn khổ năm hữu nghị, Chương trình vận động ủng hộ Nhân dân Cuba được triển khai nhằm vận động nguồn lực trợ giúp Nhân dân Cuba về vật tư y tế, nhu yếu phẩm và các lĩnh vực hợp tác phát triển bền vững, góp phần giúp đỡ nhân dân Cuba vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, thiên tai và chính sách bao vây, cấm vận.

Với thông điệp “Việt Nam - Cuba: Mãi mãi kề vai trong thử thách - Chia sẻ giữa gian nan” và “Luôn có Việt Nam”, Hội CTĐ Việt Nam kêu gọi các các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể, các tỉnh, thành phố, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, chiến sĩ, người lao động, học sinh, sinh viên, đồng bào trong và ngoài nước tích cực hưởng ứng, ủng hộ Chương trình, góp phần tô thắm hơn nữa hình ảnh một Việt Nam thủy chung, nghĩa tình, son sắt, sẻ chia và nhân ái.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại lễ phát động.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẳng định, đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị - xã hội, đối ngoại sâu sắc nhân kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam - Cuba; thể hiện nhất quán tinh thần của Đảng, nhà nước và Nhân dân Việt Nam với Cuba trên con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Chương trình hỗ trợ Nhân dân Cuba không chỉ hướng đến hỗ trợ vật mà còn lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về sự chia sẻ, đồng cảm đoàn kết quốc tế, khẳng định rằng trong bất cứ hoàn cảnh nào Nhân dân Việt Nam vẫn luôn kề vai sát cánh với Nhân dân Cuba.

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mong rằng Hội CTĐ sẽ kêu gọi các cấp, ngành, cộng đồng doanh nghiệp, cá nhân trong nước và đang sinh sống tại nước ngoài, các tầng lớp Nhân dân Việt Nam ủng hộ vật chất, tinh thần hỗ trợ Nhân dân Cuba bằng hành động thiết thực, giúp nước bạn ổn định đời sống, tiếp tục phát triển đất nước.

Thông tin tiếp nhận ủng hộ Chương trình: - Tên đơn vị: TW HOI CHU THAP DO VIET NAM - Số tài khoản: 2022 - Ngân hàng: Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội (MBBank) - Nội dung chuyển khoản: CUBA Thời gian tiếp nhận: Từ ngày 13/8/2025-16/10/2025.

