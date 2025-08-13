Phát động chương trình ủng hộ “65 năm nghĩa tình Việt Nam-Cuba”

Thiết thực triển khai các hoạt động trong “Năm Hữu nghị Việt Nam - Cuba 2025” nhân dịp kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba (1960 - 2025), Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức Chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba với chủ đề “65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba.”

Chương trình diễn ra trong 65 ngày (13/8 - 16/10/2025) nhằm huy động nguồn lực hỗ trợ nhân dân Cuba vượt qua khó khăn và vun đắp tình hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc. (Ảnh: Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam)

Chương trình diễn ra trong 65 ngày (13/8 - 16/10/2025) nhằm huy động nguồn lực (tối thiểu 65 tỷ đồng) hỗ trợ nhân dân Cuba vượt qua khó khăn và vun đắp tình hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc.

Hiện nay, nhân dân Cuba, nhất là trẻ em, người cao tuổi và các nhóm dễ bị tổn thương - đang đối mặt với nhiều khó khăn chồng chất do tác động kéo dài của đại dịch COVID-19, thiên tai và chính sách bao vây cấm vận.

Chương trình nhằm vận động nguồn lực trợ giúp nhân dân Cuba về vật tư y tế, nhu yếu phẩm và các lĩnh vực hợp tác phát triển bền vững, góp phần giúp đỡ nhân dân Cuba vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch, thiên tai và chính sách bao vây, cấm vận.

Chương trình là hoạt động nhân đạo mang ý nghĩa sâu sắc, thể hiện tình cảm thủy chung, gắn bó và tinh thần đoàn kết quốc tế của nhân dân Việt Nam dành cho nhân dân Cuba. Đây cũng là dịp để tri ân những nghĩa cử cao đẹp mà Cuba đã dành cho Việt Nam trong những năm tháng khó khăn.

Ngày 02/12/1960, Cuba là quốc gia đầu tiên của Tây Bán cầu thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Trong suốt 65 năm qua, hai nước đã kề vai sát cánh bên nhau trong cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do của dân tộc, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa ở mỗi nước.

Quan hệ đoàn kết truyền thống, hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện và đặc biệt tin cậy giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt Nam - Cuba không ngừng được vun đắp và phát triển toàn diện, trở thành nguồn cổ vũ lớn lao, sự hỗ trợ quý báu và phục vụ đắc lực cho sự nghiệp cách mạng ở mỗi nước.

Tuyên bố chung Việt Nam - Cuba tháng 9/2024 đã thống nhất xác định năm 2025 là “Năm Hữu nghị Việt Nam - Cuba,” khẳng định quyết tâm đưa quan hệ đặc biệt giữa hai nước lên một tầm cao mới, phát triển toàn diện, thực chất, hiệu quả và bền vững hơn; tái khẳng tình đoàn kết và kiên định ủng hộ của Việt Nam đối với những nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức mà Cuba đang trải qua.

Trải qua 65 năm, quan hệ Việt Nam-Cuba luôn là biểu tượng mẫu mực của tình đoàn kết quốc tế, thủy chung, son sắt. Từ câu nói bất hủ của Lãnh tụ Fidel Castro “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình” cho đến những hành động chia sẻ cụ thể trong thời bình, hai nước đã luôn kề vai sát cánh vì mục tiêu chung.

Trong 65 ngày diễn ra Chương trình, các tổ chức, cá nhân, người dân và tổ chức có thể tham gia bằng cách ủng hộ kinh phí với nhiều hình thức: Quyên góp trong cán bộ, hội viên, đoàn viên, người lao động tại các cơ quan, tổ chức, trường học và cộng đồng dân cư; vận động ủng hộ từ các doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước; tiếp nhận đóng góp qua nhiều kênh trực tiếp và trực tuyến tại cơ quan Trung ương Hội, quét mã QR chuyển khoản, thùng quyên góp tại nơi công cộng, ứng dụng di động (App Thiện nguyện, Viettel Money), trang tin điện tử của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Ngoài ra, các phong trào thi đua sáng tạo trong trường học cũng sẽ được tổ chức như: Viết thư, quyên góp “kế hoạch nhỏ” ủng hộ bạn nhỏ Cuba...

Mọi đóng góp sẽ được Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tiếp nhận, quản lý minh bạch và chuyển đến nhân dân Cuba ngay trong năm 2025./.

Thông tin tiếp nhận ủng hộ của Chương trình: - Tên đơn vị: TW HOI CHU THAP DO VIET NAM - Số tài khoản: 2022 - Ngân hàng: Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội (MBBank) - Nội dung chuyển khoản: CUBA Thời gian tiếp nhận: Từ ngày 13/8/2025-16/10/2025.

Theo TTXVN