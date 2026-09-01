Pháp và Thụy Điển ký kết thỏa thuận mua tàu khu trục trị giá 4,3 tỷ euro để tăng cường quốc phòng châu Âu

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson ngày 31/8 chứng kiến lễ ký hợp đồng trị giá 4,3 tỷ euro (khoảng 5 tỷ USD) để Thụy Điển mua 4 tàu hộ vệ của Tập đoàn Naval Group của Pháp, trong bối cảnh các nước châu Âu tăng cường năng lực quốc phòng và thúc đẩy tự chủ chiến lược.

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn Naval Group, Pierre Eric Pommellet, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson và Tổng Giám đốc Cơ quan Quản lý Vật tư Quốc phòng Thụy Điển Mikael Granholm trao đổi văn kiện trong lễ ký kết tại Stockholm ngày 31 tháng 8. Ảnh: AFP.

Phát biểu tại lễ ký ở Stockholm, Tổng thống Macron đánh giá thỏa thuận là một bước tiến quan trọng trong hợp tác quốc phòng và công nghiệp giữa Pháp và Thụy Điển, đồng thời góp phần củng cố nền tảng công nghiệp và công nghệ quốc phòng của châu Âu.

Theo ông Macron, việc hai nước cùng phát triển và mua sắm các trang thiết bị quốc phòng sẽ giúp tăng cường liên kết giữa các nền công nghiệp quốc phòng châu Âu, tạo dựng một hệ sinh thái quốc phòng có khả năng chống chịu tốt hơn, độc lập và cạnh tranh hơn. Ông nhấn mạnh điều này sẽ góp phần tăng cường “chủ quyền châu Âu” và củng cố trụ cột châu Âu trong NATO.

Về phần mình, Thủ tướng Thụy Điển Kristersson cho rằng trong bối cảnh an ninh châu Âu trở nên nguy hiểm hơn, hợp tác quốc phòng và an ninh giữa Pháp và Thụy Điển ngày càng có ý nghĩa quan trọng. Ông nhấn mạnh hai nước đang tìm cách phối hợp chặt chẽ hơn giữa năng lực hạt nhân của Pháp và năng lực quân sự thông thường của các đồng minh nhằm tăng cường khả năng răn đe chung của châu Âu.

Theo thỏa thuận, Pháp sẽ cung cấp cho Thụy Điển 4 tàu hộ vệ cùng vũ khí và các trang thiết bị liên quan. Các tàu dự kiến được trang bị tên lửa phòng không Aster, có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo, cùng ngư lôi và tên lửa hành trình tầm xa. Pháp cũng sẽ cung cấp chương trình huấn luyện cho lực lượng Thụy Điển.

Tập đoàn Naval Group dự kiến bàn giao chiếc tàu đầu tiên vào năm 2030.

Tổng thống Macron cho biết việc trang bị tên lửa Aster và có thể cả tên lửa hành trình hải quân cho các tàu hộ vệ Thụy Điển không chỉ nhằm cung cấp tàu chiến mà còn tăng cường năng lực bảo vệ lãnh thổ các nước đồng minh.

Thụy Điển gia nhập NATO năm 2024, trở thành thành viên thứ 32 của liên minh quân sự. Stockholm đang đẩy mạnh đầu tư quốc phòng trong bối cảnh các nước châu Âu tăng cường năng lực phòng thủ sau khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát năm 2022.

Bích Hồng

Nguồn: France 24, AP, DR News.