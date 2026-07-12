Phần Lan sửa luật chia sẻ thông tin, bảo đảm an ninh quốc gia

Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb đã phê chuẩn các sửa đổi pháp luật nhằm mở rộng cơ chế chia sẻ thông tin giữa các cơ quan thực thi pháp luật và quản lý nhà nước, góp phần nâng cao hiệu quả phòng, chống tội phạm và bảo đảm an ninh quốc gia. Các quy định mới sẽ có hiệu lực từ tháng 10 tới.

Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb tại Hội nghị thượng đỉnh NATO ở Ankara. Ảnh: Lehtikuva

Theo các sửa đổi, lực lượng cảnh sát, lực lượng bảo vệ biên giới, hải quan, quân đội và Cơ quan Di trú Phần Lan (Migri) sẽ được tăng cường khả năng trao đổi thông tin trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Trong đó, Cơ quan Di trú được tiếp cận một số lệnh truy bắt và có trách nhiệm thông báo cho cảnh sát về danh tính cũng như sự hiện diện của những người bị bắt giữ tại các cơ sở của cơ quan này.

Luật mới cũng cho phép cảnh sát, trong những trường hợp được quy định chặt chẽ, yêu cầu các đơn vị cung cấp dịch vụ y tế và an sinh xã hội cung cấp thông tin về danh tính và vị trí của một cá nhân để phục vụ điều tra một số loại tội phạm, bảo vệ an ninh quốc gia hoặc tìm kiếm người mất tích. Tuy nhiên, cảnh sát không được tiếp cận nội dung các cuộc trao đổi mang tính bảo mật giữa người dân với nhân viên y tế hoặc chuyên gia công tác xã hội.

Phần Lan sửa luật chia sẻ thông tin, nâng cao hiệu quả phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh quốc gia. Ảnh: Aa.

Bên cạnh đó, cảnh sát được phép chia sẻ một số thông tin thuộc diện bảo mật với các cơ quan nhà nước khác và trong một số trường hợp, với các đơn vị tư nhân vận hành hạ tầng trọng yếu. Đồng thời, lực lượng này cũng có thể yêu cầu các tổ chức tư nhân cung cấp thông tin khi cần thiết để ngăn chặn các mối đe dọa đối với tính mạng và sức khỏe của người dân.

Theo Chính phủ Phần Lan, các sửa đổi pháp luật nhằm tăng cường chia sẻ thông tin giữa các cơ quan chức năng, nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện và điều tra tội phạm, đồng thời củng cố an ninh quốc gia, tăng cường khả năng ứng phó với các tình huống khủng hoảng và bảo đảm an toàn cho xã hội.

Thanh Hằng

Nguồn: AA.