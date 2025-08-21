Phấn đấu đến năm 2030, Trung Sơn hoàn thành tiêu chí xã nông thôn mới

Chiều 21/8, Đảng bộ xã Trung Sơn long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Tham dự Đại hội có đại diện lãnh đạo một số ban, sở, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo các xã trên địa bàn huyện Quan Hóa (cũ) cùng gần 200 đại biểu trong toàn Đảng bộ.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ tại Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, song, phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc xã Trung Sơn đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng và toàn diện trên các lĩnh vực, có 19/24 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng cùng các đại biểu dự Đại hội.

Nổi bật là sản lượng lương thực có hạt đạt trên 1.375 tấn; sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản đạt trên 55,5 tấn; tổng giá trị sản xuất lâm nghiệp ước đạt 28 tỷ đồng.

Bí thư Đảng ủy xã Trung Sơn Hà Thị Nga phát biểu khai mạc Đại hội.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 43,24% (năm 2021) xuống còn 21,59% (năm 2024); hộ cận nghèo giảm từ 36,73% còn 31,57%.

Các đại biểu dự Đại

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều đổi mới; nguyên tắc tập trung dân chủ được thực hiện nghiêm túc, niềm tin của quần chúng Nhân dân với Đảng ngày càng được nâng cao.

Với phương châm hành động “Đoàn kết - Trách nhiệm - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đã đề ra phương hướng chung của nhiệm kỳ 2025-2030 là tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; huy động tối đa và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; giữ vững ổn định chính trị; phấn đấu đến năm 2030, Trung Sơn hoàn thành tiêu chí xã nông thôn mới...

Toàn cảnh Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, chúc mừng, biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Trung Sơn đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất với phương hướng chung, 25 chỉ tiêu, 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu được Đảng bộ xã đề ra trong nhiệm kỳ tới; đồng thời đề nghị Đảng bộ xã Trung Sơn cần nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, sắp xếp, bố trí và đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức hợp lý, phù hợp với vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; xây dựng khối đoàn kết, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Tập trung phát triển kinh tế, nâng cao đời sống Nhân dân, trong đó chú trọng khai thác tối đa tiềm năng đất đai, rừng và lòng hồ thủy điện để phát triển nông - lâm - ngư nghiệp, kết hợp với du lịch sinh thái, cộng đồng, du lịch biên giới. Đẩy mạnh chương trình OCOP, tạo thương hiệu cho sản phẩm địa phương. Tập trung hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới, phấn đấu đến năm 2030 Trung Sơn đạt chuẩn xã nông thôn mới.

Cùng với phát triển kinh tế, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chăm lo phát triển lĩnh vực văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; làm tốt công tác an sinh xã hội; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc gắn với phát triển du lịch... Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, xây dựng chính quyền số.

Tăng cường công tác bảo đảm quốc phòng - an ninh; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân vững chắc; đẩy mạnh phòng chống tội phạm ma túy, tệ nạn xã hội; giữ vững thành quả “xã không ma túy”; chủ động ứng phó thiên tai; bố trí, di dời các hộ dân ra khỏi vùng nguy cơ sạt lở, lũ quét, bảo đảm an toàn về tính mạng, tài sản của Nhân dân.

Các đại biểu dự Đại hội.

Đặc biệt, ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Trung Sơn cần tập trung vào việc nghiên cứu, cụ thể hóa Nghị quyết, như: Xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể và phân công trách nhiệm cho từng đồng chí để chỉ đạo, giám sát, đôn đốc các đơn vị thực hiện, với tinh thần “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, kết quả cụ thể, rõ thời hạn, rõ lộ trình”; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phát huy dân chủ cơ sở, lắng nghe ý kiến của Nhân dân và chỉ đạo, giải quyết kịp thời các vấn đề cấp bách, bức xúc ở cơ sở.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng rằng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Trung Sơn sẽ tiếp tục đoàn kết, phát huy ý chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, chủ động nắm bắt, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nội dung Nghị quyết Đại hội đã đề ra, xây dựng xã Trung Sơn ngày càng giàu đẹp, văn minh, vững mạnh, xứng đáng với niềm tin của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân trong xã và sự kỳ vọng của lãnh đạo tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tinh Đầu Thanh Tùng tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Trung Sơn, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội đã công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy xã, nhiệm kỳ 2025-2030; chỉ định đoàn đại biểu Đảng bộ xã dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Đồng chí Hà Thị Nga được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Trung Sơn, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phong Sắc