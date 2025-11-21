Phản biện chính sách khuyến khích khu vực kinh tế tư nhân tiếp cận, ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số

Sáng 21/11, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa (gọi tắt là Liên hiệp hội), đã tổ chức Hội thảo khoa học phản biện “Chính sách khuyến khích khu vực kinh tế tư nhân tiếp cận, đầu tư, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo (KHCN, ĐMST), và chuyển đổi số vào sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2026-2030”.

Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa Nguyễn Văn Phát phát biểu tại hội thảo.

Căn cứ vào dự thảo chính sách và các tài liệu có liên quan được Sở KH&CN gửi đến Liên hiệp hội, ý kiến của các thành viên Hội đồng phản biện và các chuyên gia, Liên hiệp hội đã xây dựng báo cáo nghiên cứu (mang tính đề dẫn) phục vụ hội thảo phản biện Dự thảo Nghị quyết ban hành “Chính sách khuyến khích khu vực kinh tế tư nhân tiếp cận, đầu tư, ứng dụng KHCN, ĐMST vào chuyển đổi số vào sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2026-2030”.

Báo cáo đề dẫn đã phân tích, giải trình sự cần thiết, căn cứ ban hành, mục tiêu, đối tượng, nội dung, điều kiện hỗ trợ; đề xuất các giải pháp thực hiện chính sách.

Ông Trần Duy Bình, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa phát biểu ý kiến tại hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu đều thống nhất với sự cần thiết phải ban hành chính sách; đồng thời tập trung làm rõ cơ sở pháp lý, tên gọi, mục đích, quan điểm xây dựng chính sách và đề xuất một số nội dung cụ thể.

Trong đó, Hội đồng phản biện đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung vào báo cáo đánh giá thực trạng quan hệ xã hội phục vụ xây dựng chính sách. Trong đó, cần làm rõ sự phù hợp nội dung và mức chi trong dự thảo so sánh với các quy định trong các chính sách của Trung ương; lý do bổ sung nội dung và sự sai khác về mức chi (nếu có); tính chất đặc thù của các chính sách đề xuất tại địa phương so với các chính sách Trung ương và các địa phương khác đã ban hành...

Các ý kiến của thành viên Hội đồng khoa học phản biện và các nhóm chuyên gia là căn cứ để đơn vị xây dựng Nghị quyết chỉnh sửa, bổ sung bố cục, hoàn thiện nội dung đảm bảo tính khoa học, phù hợp với điều kiện thực tiễn, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Nguyễn Đạt