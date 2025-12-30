Việt Nam sắp có khu liên hợp UAV lớn nhất ASEAN, quy mô 400 ha tại Tây Ninh

Chiều 29/12 tại Hà Nội, Tập đoàn CT Group phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức hội nghị đánh giá một năm thực hiện mô hình liên kết “3 nhà” theo Nghị quyết 57/2024 của Bộ Chính trị.

CT Group công bố hai dự án trọng điểm là khu liên hợp UAV lớn nhất ASEAN và trung tâm kinh tế không gian cận biển lớn nhất ASEAN. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Đồng thời tại sự kiện, Tập đoàn cũng công bố hai dự án trọng điểm là khu liên hợp UAV lớn nhất ASEAN và trung tâm kinh tế không gian cận biển lớn nhất ASEAN.

CT Group cho biết dự án đầu tư trung tâm kinh tế không gian tầm thấp, với vốn đầu tư 6.000 tỷ đồng kết hợp vốn vay và vốn tự có, trung tâm có diện tích sàn 500.000 m2 và sẽ là trung tâm kinh tế không gian tầm thấp lớn nhất ASEAN.

Trung tâm LAE được xây dựng theo mô hình Living Lab (mô hình thử nghiệm mở), gồm trung tâm chỉ huy toàn cầu kết nối hạ tầng số, trung tâm an ninh mạng. Các cấu phần khác gồm trung tâm nghiên cứu, AI và tạo mẫu, với tổ hợp phòng lab, trung tâm huấn luyện AI cùng nhà máy tạo mẫu nhanh với hệ thống in 3D công nghiệp, công nghệ cao, chuyển ý tưởng thành sản phẩm trong 24 giờ.

Bên cạnh trung tâm kinh tế không gian tầm thấp, tập đoàn CT Group cũng công bố dự án khu liên hợp UAV quy mô 400 ha tại Tây Ninh, và theo tập đoàn này đây cũng là khu liên hợp UAV có quy mô lớn nhất ASEAN.

Chia sẻ tại buổi ông bố dự án, ông Đoàn Trung Kiên, Phó chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh, cho biết khu liên hợp công nghệ UAV không chỉ là một dự án đầu tư đơn thuần, mà là một tổ hợp công nghệ cao mang tính chiến lược, đồng thời khẳng định tỉnh cam kết hợp tác phát triển dữ liệu số, xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và hợp phát trển hệ sinh thái UAV.

Tại hội nghị, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Huỳnh Thành Đạt nhấn mạnh, để tạo đột phá về khoa học – công nghệ, không thể chỉ dựa vào nguồn lực nhà nước. Trước hết cần phát huy vai trò của các tập đoàn tư nhân có tiềm lực, tầm nhìn và khát vọng phát triển dài hạn.

Theo ông Đạt, việc CT Group chủ động triển khai mô hình “3 nhà” trong một năm qua được xem là minh chứng sinh động cho tinh thần Nghị quyết 68, đồng thời là cách tiếp cận phù hợp để hiện thực hóa Nghị quyết 57. Đây không chỉ là hưởng ứng chủ trương, mà là hành động cụ thể, có lộ trình, có cam kết dài hạn.

Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng thì cho rằng việc tổng kết một năm triển khai và công bố dự án khu liên hợp nghiên cứu, thử nghiệm, sản xuất UAV cùng trung tâm kinh tế không gian cận biên cho thấy tư duy phát triển mới của doanh nghiệp Việt Nam: Không chỉ tham gia thị trường, mà chủ động bước vào các lĩnh vực công nghệ tương lai.

Dưới góc độ doanh nghiệp, Phó Chủ tịch CT Group Nguyễn Võ Trường An, cho biết ngay khi Nghị quyết 57/2024 được ban hành, tập đoàn xem đây là “phát súng lệnh” cho cuộc cách mạng khoa học - công nghệ.

CT Group vận hành mô hình “3 nhà”, kết hợp chặt chẽ với các trường đại học, viện nghiên cứu để ươm mầm tri thức, bám sát định hướng nhà nước và sử dụng năng lực doanh nghiệp để biến ý tưởng thành sản phẩm.

Theo đại diện CT Group, tập đoàn đã chuyển từ doanh nghiệp tham gia thị trường sang kiến tạo hạ tầng cho các ngành kinh tế mới, đặc biệt là kinh tế không gian tầng thấp. Các sản phẩm công nghệ “make in Vietnam” của tập đoàn đang hướng tới nhiều thị trường khó tính như Hàn Quốc, châu Âu và Mỹ.

Cũng theo lãnh đạo CT Group, để các kết quả bước đầu được lan tỏa, tập đoàn kiến nghị đưa các dự án trọng điểm như khu liên hợp UAV, trung tâm kinh tế không gian cận biên và công viên khoa học tại Thành phố Hồ Chí Minh vào danh mục dự án trọng điểm quốc gia, đồng thời tháo gỡ thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, tập đoàn mong muốn được bố trí quỹ đất, hạ tầng cho khu công nghệ số tại phía Bắc, có cơ chế tín dụng ưu đãi cho dự án công nghệ lõi và hỗ trợ xúc tiến thương mại./.

