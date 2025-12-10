Phạm Thị Vân: Quyết tâm giành huy chương SEA Games đầu tiên trong sự nghiệp

Được xem là “đầu tàu” của bơi lội Thanh Hóa trong suốt nửa thập kỷ qua, “kình ngư” Phạm Thị Vân đang đứng trước ngưỡng cửa quan trọng tại SEA Games 33. Sau hai lần lỡ hẹn đầy tiếc nuối, cô gái vàng xứ Thanh đang quyết tâm hướng tới lần đầu tiên chạm tay vào tấm huy chương danh giá nhất khu vực.

Phạm Thị Vân (thứ hai từ phải sang) sẵn sàng cho hành trình chinh phục SEA Games 33.

Sau kỳ đại hội lần thứ 32 tại Campuchia với 7 Huy chương Vàng (HCV) toàn đoàn, bơi lội Việt Nam đặt mục tiêu tiếp tục khẳng định vị thế tại sân chơi khu vực, và với cá nhân Phạm Thị Vân, đây là cơ hội để cô hiện thực hóa giấc mơ huy chương vẫn còn dang dở.

Những lần “lỡ hẹn” với tấm huy chương SEA Games

Được coi là biểu tượng và “đầu tàu” của Bơi Thanh Hóa từ năm 2020 đến nay, Phạm Thị Vân đã thống trị nhiều đường đua xanh tại các giải vô địch quốc gia. Tuy nhiên, đấu trường SEA Games dường như vẫn là một thử thách khắc nghiệt đối với VĐV gốc Ngọc Lặc này.

Đánh dấu lần thứ 3 góp mặt tại Đại hội thể thao Đông Nam Á ở kỳ SEA Games 33 năm nay, Phạm Thị Vân đã chuẩn bị sẵn sàng hàng trang, kinh nghiệm và trải nghiệm để hướng tới mục tiêu lần đầu giành huy chương.

Phạm Thị Vân lần đầu dự SEA Games năm 2022 khi 17 tuổi.

Nhìn lại quá khứ, người hâm mộ xứ Thanh vẫn chưa quên lần đầu tiên Vân “trình làng” tại SEA Games 31 năm 2022 trên sân nhà. Khi đó, cô đã gây ấn tượng mạnh mẽ với khởi đầu khá tốt ở đường đua 100m tự do nữ sở trường. Tuy nhiên, sự non nớt về kinh nghiệm thi đấu quốc tế đã khiến Vân hụt hơi ở những mét cuối cùng mang tính quyết định, đành ngậm ngùi về đích thứ 5 chung cuộc.

Kỳ SEA Games 32 năm 2023 trên đất Campuchia tiếp tục để lại tiếc nuối. Một lần nữa, Vân lỡ hẹn với tấm huy chương SEA Games đầu tiên. Vẫn ở nội dung 100m tự do nữ, Phạm Thị Vân đã nỗ lực tột cùng để cán đích với thành tích 57 giây 05. Con số này chỉ thua suýt soát người đồng đội Thúy Hiền (56 giây 42) – người đã giành tấm HCĐ quý giá.

Phạm Thị Vân chưa có duyên với tấm huy chương tại SEA Games.

Năm nay, trước thềm SEA Games 33, Phạm Thị Vân và các đồng đội tại Đội tuyển Quốc gia đã có sự chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng. Chuyến tập huấn tại Trung Quốc vừa qua được đánh giá là bước chuẩn bị quan trọng. Theo Ban huấn luyện, Vân đã đạt được những chỉ số rất tốt trong tập luyện. Đây là niềm hy vọng lớn không chỉ của riêng thể thao Thanh Hóa mà còn là sự bổ sung chất lượng cho tham vọng của bơi lội Việt Nam ở các nội dung tiếp sức và cự ly ngắn nữ.

“Em muốn có lần đầu tiên giành huy chương tại SEA Games”

Trở về sau chuyến tập huấn và sẵn sàng cho ngày khai cuộc, Phạm Thị Vân không giấu được sự háo hức. Chia sẻ trước giờ G, kình ngư sinh năm 2005 nói:

“Em thấy rất hào hứng để được thi đấu. Vì thời gian qua em đã tập luyện chuẩn bị rất kỹ, nên em cảm thấy mình đủ tự tin để đạt được mong muốn và thành tích của bản thân đặt ra. Về mục tiêu cá nhân, kỳ này bản thân em cũng muốn đạt được thành tích tốt nhất, xứng đáng với những gì đã chuẩn bị và nỗ lực trước đó. Ngoài ra, em cũng muốn mình sẽ có lần đầu tiên giành huy chương tại SEA Games”.

Lời chia sẻ khiêm tốn nhưng đầy quyết tâm cho thấy sự trưởng thành trong tư duy thi đấu của Phạm Thị Vân. Cô không đặt áp lực quá lớn về màu huy chương, mà tập trung vào việc vượt qua giới hạn của chính mình.

Tại SEA Games 33, Phạm Thị Vân tham gia 6 nội dung trải dài suốt các ngày thi đấu chính thức:

Ngày 10/12: 4x100m tiếp sức tự do nữ.

Ngày 12/12: 100m tự do nữ (Nội dung sở trường).

Ngày 14/12: 50m tự do nữ, 4x200m tiếp sức tự do nữ.

Ngày 15/12: 50m bơi bướm, 4x100m tiếp sức hỗn hợp nữ.

Phạm Thị Vân cùng các đồng đội sẽ tranh tài tại Trung tâm thể thao dưới nước thuộc Khu liên hợp thể thao Hua Mak (Bangkok) từ hôm nay (10/12).

Nhìn vào lịch thi đấu, cơ hội lớn nhất để Phạm Thị Vân “mở hàng” huy chương nằm ở các nội dung tiếp sức, nơi cô sát cánh cùng các đồng đội tài năng. Tuy nhiên, giới chuyên môn vẫn kỳ vọng vào sự bứt phá ở nội dung cá nhân 100m tự do vào ngày thi đấu 11/12.

Nếu duy trì được phong độ và sự tự tin, việc Phạm Thị Vân xuất sắc giành huy chương, mang vinh quang về cho thể thao Thanh Hóa là điều hoàn toàn trong tầm tay.

