Phạm Thị Vân “mở hàng” huy chương cho Thể thao Thanh Hóa tại SEA Games 33, giải tỏa “cơn khát” sau 3 kỳ đại hội

19h30 tối nay (10/12), tin vui nức lòng đã bay về từ đường đua xanh: Kình ngư Phạm Thị Vân chính thức trở thành VĐV đầu tiên của đoàn Thể thao Thanh Hóa giành huy chương tại SEA Games 33.

Bước vào chung kết nội dung 4x100m tiếp sức tự do nữ, đội tuyển bơi Việt Nam với sự góp mặt của Phạm Thị Vân đã thi đấu đầy nỗ lực. Kết quả chung cuộc, các cô gái Việt Nam cán đích với thành tích 3 phút 47 giây 47, xuất sắc giành tấm Huy chương Đồng (HCV thuộc về Philippines).

Ở nội dung này, Phạm Thị Vân xuất phát thứ hai sau Nguyễn Khả Nhi, VĐV xuất phát thứ 3 và thứ 4 lần lượt là Võ Thị Mỹ Tiên và Nguyễn Thúy Hiền.

Hattrick niềm vui của “Kình ngư” xứ Thanh - Phạm Thị Vân (phải).

Tấm huy chương này mang ý nghĩa lịch sử kép đối với cá nhân Phạm Thị Vân và thể thao tỉnh nhà trong những ngày đầu của Đại hội.

Thứ nhất, Phạm Thị Vân là VĐV đầu tiên mang vinh quang về cho Thể thao Thanh Hóa tại SEA Games 33. Trong bối cảnh người hâm mộ quê nhà đang ngóng chờ từng ngày, thành tích của Vân như phát súng lệnh “mở hàng” đầy may mắn, hứa hẹn một kỳ đại hội thành công cho các VĐV xứ Thanh ở những ngày thi đấu tiếp theo.

Thứ hai, đây là tấm huy chương SEA Games đầu tiên trong sự nghiệp của cô gái quê Ngọc Lặc. Sau hai kỳ SEA Games 31 và 32 liên tiếp lỡ hẹn với bục nhận giải đầy tiếc nuối, sự kiên trì bền bỉ của Vân cuối cùng đã được đền đáp.

4 cô gái của Bơi Việt Nam xuất sắc giành HCĐ.

Hơn thế nữa, đây còn là lần đầu tiên bộ môn Bơi Thanh Hoá có VĐV giành huy chương tại một kỳ SEA Games.

Việc giành thành tích ấn tượng ngay trong ngày thi đấu đầu tiên sẽ là bước đệm hoàn hảo để Phạm Thị Vân bùng nổ hơn nữa ở các nội dung sở trường cá nhân (100m tự do, 50m tự do) trong những ngày tới.

Hoàng Sơn