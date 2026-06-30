Paraguay gây địa chấn, tiễn Đức về nước sau loạt sút luân lưu; HLV Kim Sang Sik tạo diện mạo mới cho tuyển Việt Nam

Brazil ngược dòng kịch tính trước Nhật Bản để tiến vào tứ kết World Cup 2026; Barcelona theo đuổi Harry Kane thay thế Lewandowski; Vòng 1/16 World Cup 2026: Hà Lan đại chiến Morocco, Pháp đối đầu Thụy Điển... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (30/6).

HLV Kim Sang Sik tạo diện mạo mới cho tuyển Việt Nam, Văn Hậu quyết tâm bảo vệ ngôi vương

Dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang Sik, tuyển Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ với tư duy chiến thuật hiện đại, nơi tính đa năng trở thành yêu cầu bắt buộc.

Văn Hậu quyết cùng tuyển Việt Nam bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Cup. Ảnh: V.A

Thay vì đóng đinh vị trí, các trụ cột như Quang Hải, Hoàng Đức hay Xuân Son được yêu cầu chơi rộng, linh hoạt hoán đổi vai trò nhằm tăng tính khó lường cho lối chơi và giảm sự phụ thuộc vào cá nhân.

Trở lại đội tuyển sau quãng thời gian dài chấn thương, hậu vệ Đoàn Văn Hậu cũng đã sẵn sàng cho hành trình bảo vệ ngôi vô địch tại ASEAN Cup 2026. Anh khẳng định mục tiêu cao nhất là cùng tập thể cống hiến vì màu cờ sắc áo, đồng thời đón nhận tích cực sự xuất hiện của các cầu thủ nhập tịch.

Brazil ngược dòng kịch tính trước Nhật Bản để tiến vào tứ kết World Cup 2026

Tại vòng 1/16 World Cup 2026, Brazil đã có màn lội ngược dòng đầy bản lĩnh trước Nhật Bản.

Tình huống ghi bàn thắng quyết định của Gabriel Martinelli (Ảnh: Getty).

Dù bị Kaishu Sano chọc thủng lưới trước trong hiệp một, đoàn quân của HLV Carlo Ancelotti đã kịp thời bùng nổ nhờ những điều chỉnh chiến thuật táo bạo sau giờ nghỉ. Việc đưa Endrick vào sân đã giúp Brazil gia tăng sức ép, dẫn đến bàn gỡ hòa của Casemiro ở phút 58.

Khi trận đấu tưởng chừng phải bước vào hiệp phụ, Gabriel Martinelli đã tỏa sáng với pha lập công quyết định ở phút 90+6, ấn định chiến thắng 2-1 cho đội bóng Nam Mỹ.

Với kết quả này, Brazil giành quyền vào vòng 1/8, trong khi Nhật Bản tiếp tục lỡ hẹn với chiến thắng ở vòng loại trực tiếp World Cup.

Paraguay gây địa chấn, tiễn Đức về nước sau loạt sút luân lưu tại World Cup 2026

Trong trận đấu thuộc vòng 1/16 World Cup 2026 rạng sáng 30/6, đội tuyển Đức đã bất ngờ phải dừng bước trước Paraguay.

Paraguay (áo đen) thi đấu đầy kiên cương và giành vé đi tiếp.

Dù kiểm soát bóng vượt trội, “Cỗ xe tăng” đã gặp vô vàn khó khăn trước hàng thủ kiên cường của đại diện Nam Mỹ. Sau khi Julio Enciso mở tỷ số cho Paraguay ở phút 42, Kai Havertz đã nỗ lực gỡ hòa 1-1 cho Đức ở phút 54. Sự xuất sắc của thủ thành Orlando Gill đã giúp Paraguay trụ vững qua 120 phút căng thẳng.

Niềm vui chiến thắng của Paraguay. (Ảnh: FIFA).

Bước vào loạt sút luân lưu cân não, sự thiếu chính xác từ các chân sút Đức đã khiến họ thất bại với tỷ số 3-4. Đây là cú sốc lớn khi ứng cử viên vô địch sớm chia tay giải đấu, nhường quyền đi tiếp cho Paraguay.

Barcelona theo đuổi Harry Kane thay thế Lewandowski

Trong bối cảnh Robert Lewandowski sắp chuyển đến thi đấu tại MLS cho Chicago Fire, Barcelona đang ráo riết tìm kiếm một trung phong đẳng cấp thay thế. Harry Kane của Bayern Munich nổi lên như mục tiêu hàng đầu nhờ phong độ săn bàn khủng khiếp và màn trình diễn ấn tượng tại World Cup 2026.

Barca rất muốn có Harry Kane. Ảnh: AP

Tuy nhiên, tham vọng của đội chủ sân Camp Nou đã sớm bị khép lại khi phía Kane khẳng định anh đang rất hạnh phúc tại Đức và tập trung tối đa cho giải đấu lớn. Bayern Munich cũng quyết tâm giữ chân ngôi sao này bằng bản hợp đồng mới đến năm 2029.

Trước tình hình đó, Barcelona đã phải cân nhắc Julian Alvarez (Atletico Madrid) như một phương án dự phòng khả dĩ hơn cho vị trí tiền đạo cắm.

Vòng 1/16 World Cup 2026: Hà Lan đại chiến Morocco, Pháp đối đầu Thụy Điển

Loạt trận vòng 1/16 World Cup 2026 tiếp tục diễn ra sôi động với những cặp đấu hấp dẫn.

Lịch thi đấu và trực tiếp World Cup 2026 ngày 30/6.

Vào lúc 8h00 ngày 30/6, Hà Lan - đội đứng đầu bảng F - sẽ chạm trán Morocco, “hiện tượng” châu Phi đang đầy tự tin sau thành tích ấn tượng tại vòng bảng.

Rạng sáng 1/7, vào lúc 0h00, Na Uy của siêu sao Erling Haaland sẽ đối đầu với hiện tượng Bờ Biển Ngà, đội bóng lần đầu tiên trong lịch sử vượt qua vòng bảng.

Trận đấu giữa Pháp và Thụy Điển diễn ra vào lúc 4h ngày 1/7 (Ảnh: Khelnow).

Tâm điểm khép lại loạt trận là cuộc đọ sức lúc 4h00 giữa ứng cử viên vô địch Pháp và đối thủ Thụy Điển. Với phong độ hủy diệt ghi ít nhất ba bàn trong mỗi trận, thầy trò HLV Deschamps quyết tâm duy trì mạch thắng để tiến sâu vào giải.

Toàn bộ các trận đấu được tường thuật trực tiếp trên hệ thống kênh VTV và ứng dụng VTVGo.

HS