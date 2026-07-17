Pakistan lo bị cuốn vào xung đột Mỹ- Iran sau các đòn tấn công đáp trả giữa Ả Rập Xê Út và Houthi

Pakistan khẳng định sẽ thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo Hiệp định Phòng thủ chung Chiến lược với Ả Rập Xê Út, trong bối cảnh lực lượng Houthi ở Yemen tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo nhằm vào vương quốc này.

Pakistan lo ngại bị cuốn vào cuộc xung đột Mỹ-Iran sau khi lực lượng Houthi tấn công Ả Rập Xê Út. Ảnh: AP.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ ở Islamabad ngày 16/7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan Tahir Andrabi khẳng định Islamabad vẫn kiên định với các nghĩa vụ theo hiệp định, khi được hỏi liệu Pakistan có đang tích cực triển khai thỏa thuận trong bối cảnh tình hình Trung Đông tiếp tục căng thẳng hay không. Ông Andrabi nói: “Pakistan đã thể hiện cam kết không lay chuyển trong việc ủng hộ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước anh em, Vương quốc Ả Rập Xê Út. Pakistan cam kết thực hiện tất cả các thỏa thuận song phương với Ả Rập Xê Út, trong đó có hiệp định phòng thủ chung”.

Tháng 9 năm ngoái, Pakistan và Ả Rập Xê Út, hai nước có quan hệ chiến lược, kinh tế và quốc phòng chặt chẽ đã ký Hiệp định Phòng thủ chung Chiến lược (SMDA). Theo thỏa thuận, một cuộc tấn công vũ trang nhằm vào một quốc gia sẽ được coi là cuộc tấn công nhằm vào cả hai nước. Đây được xem là nền tảng trong quan hệ chiến lược giữa Islamabad và Riyadh.

Tuyên bố của phía Pakistan được đưa ra vài ngày sau khi Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif lên án các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Houthi nhằm vào Ả Rập Xê Út, cảnh báo hành động này có nguy cơ tiếp tục làm bất ổn một khu vực Trung Đông vốn đã mong manh.

Điều khiến Islamabad đặc biệt quan ngại là nguy cơ Houthi mở rộng các hoạt động quân sự có thể kéo Pakistan vào cuộc xung đột trực tiếp. Giới chức Pakistan cho biết binh sĩ nước này hiện đang được triển khai gần biên giới Ả Rập Xê Út - Yemen, đồng nghĩa với việc mức độ đối mặt trực tiếp với nguy cơ xung đột cũng cao hơn.

Bên cạnh đó, Pakistan lo ngại một đợt leo thang mới có thể làm gián đoạn hoạt động vận tải trên Biển Đỏ, tuyến thương mại quốc tế quan trọng mà Pakistan và nhiều quốc gia khác phụ thuộc. Nếu xung đột lan rộng và nhằm vào các lợi ích của Ả Rập Xê Út, Islamabad có thể bị đặt trước sức ép phải can thiệp quân sự theo các điều khoản của hiệp ước phòng thủ chung.

Trong một diễn biến liên quan, lãnh đạo lực lượng Houthi tại Yemen, Abdul Malik al-Houthi, ngày 16/7 tuyên bố nhóm này sẵn sàng leo thang xung đột với Ả Rập Xê Út, sau khi hai bên tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào sân bay của nhau. Đây là cuộc đối đầu nghiêm trọng nhất giữa Houthi và Ả Rập Xê Út kể từ khi lệnh ngừng bắn năm 2022 được thiết lập.

Khói bốc lên sau một cuộc không kích nhằm vào sân bay quốc tế Sanaa ở Yemen hôm 13 tháng 7 năm 2026. Ảnh: Reuters.

Hôm 12/7, máy bay chiến đấu Ả Rập Xê Út đã tiến hành không kích sân bay quốc tế Sanaa. Một ngày sau, Houthi đáp trả bằng cách phóng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào sân bay quốc tế Abha của Ả Rập Xê Út. Ông Abdul Malik al-Houthi cho rằng phản ứng của lực lượng này trước cuộc tấn công nhằm vào sân bay Sanaa mới chỉ ở mức “khiêm tốn”.

Lãnh đạo Houthi cũng đe dọa nhằm vào các cơ sở dầu mỏ của Ả Rập Xê Út, làm dấy lên lo ngại căng thẳng giữa hai bên có thể tiếp tục leo thang và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh khu vực.

Thúy Hà

Nguồn: Arabnews/Reuters