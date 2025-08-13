Ông Trump đàm phán với châu Âu về Ukraine trước thượng đỉnh Nga - Mỹ

Một quan chức Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tham gia các cuộc đàm phán trực tuyến về Ukraine trong ngày hôm nay (13/8).

Ảnh: theguardian.

Các cuộc đàm phán diễn ra trước cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska vào ngày 15/8.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz trước đó cho biết ông có kế hoạch tổ chức một cuộc họp trực tuyến với Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu để thảo luận về cuộc chiến ở Ukraine. Chính phủ Đức cho biết họ sắp xếp cuộc họp riêng để chuẩn bị cho “các cuộc đàm phán hòa bình có thể xảy ra” và “các yêu sách lãnh thổ” tiềm tàng.

Chính phủ Đức đã mời các nhà lãnh đạo của Pháp, Vương quốc Anh, Phần Lan, Ý, Ba Lan và Ukraine, cũng như Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen, Tổng thư ký NATO Mark Rutte, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phó Tổng thống Mỹ JD Vance dự cuộc họp.

Theo hãng truyền thông nhà nước Ukraine Ukrinform, Tổng thống Volodymyr Zelensky đến Berlin để tham gia cuộc họp trực tuyến giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và các nhà lãnh đạo châu Âu. Ngoài ra, Tổng thống Ukraine sẽ gặp Thủ tướng Đức Friederich Merz trong một cuộc họp song phương tại Berlin.

Ông Zelensky cảnh báo “phải gây áp lực lên Nga vì một nền hòa bình công bằng”, chỉ vài giờ trước cuộc hội đàm với người đồng cấp Mỹ Donald Trump và các nhà lãnh đạo châu Âu.

Các cuộc đàm phán được coi là cơ hội để Ukraine và các đối tác châu Âu thúc giục Tổng thống Mỹ tôn trọng lợi ích của Kiev trước cuộc gặp giữa ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska.

Trong khi đó, trên chiến trường, quân đội Nga đang xuyên thủng hệ thống phòng thủ chắp vá ở Donetsk. Theo các quan chức địa phương, một nhóm nhỏ quân đội Nga đã xuyên thủng một số phần phòng thủ của Ukraine ở khu vực Donetsk phía đông.

Các quan chức Ukraine cũng đã cảnh báo quyền kiểm soát của họ ở tiền tuyến đang giảm bớt, sau khi quân đội Nga giành được nhiều thắng lợi nhờ vào lực lượng vượt trội.

TD (theo CNN)