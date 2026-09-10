Ông Netanyahu bác bỏ cáo buộc phớt lờ cảnh báo vụ tấn công 7/10 của UAE

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vừa bác bỏ cáo buộc cho rằng ông đã phớt lờ những cảnh báo có thể giúp ngăn chặn cuộc tấn công của lực lượng Hamas ngày 7/10/2023, trong bối cảnh các cuộc thăm dò dư luận và thị trường dự đoán cho thấy ông đang đối mặt với một cuộc bầu cử đầy khó khăn vào tháng tới.

Báo Haaretz của Israel đưa tin Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã được Tổng thống UAE cảnh báo trước cuộc tấn công đẫm máu của Hamas ngày 7/10/2023. Song, ông Netanyahu bác bỏ thông tin này. Ảnh: ABC News.

Theo Báo Haaretz, trích đoạn một cuốn sách mới cho biết Tổng thống Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) Mohammed bin Zayed Al Nahyan từng cảnh báo ông Netanyahu rằng Hamas đang lên kế hoạch cho một chiến dịch quy mô lớn nhằm vào Israel. Ông Mohammed bin Zayed cũng bày tỏ lo ngại một cuộc tấn công như vậy không chỉ gây đổ máu mà còn có thể làm rung chuyển toàn bộ khu vực. Theo cuốn sách, ông Netanyahu khi đó cho rằng Hamas đang có ý định hoạt động tại Bờ Tây và khẳng định Israel đã chuẩn bị cho mọi kịch bản.

Tuy nhiên, ông Netanyahu đã phủ nhận cuộc trao đổi này từng diễn ra. Trên mạng xã hội X, Thủ tướng Israel ngày 9/9 cho biết Văn phòng Thủ tướng, Hội đồng An ninh Quốc gia và thư ký quân sự của ông đã kiểm tra nhật ký liên lạc nhưng không tìm thấy bằng chứng về cuộc điện đàm.

Thông tin này được công bố ngày 8/9. Ngay sau đó, tỷ lệ dự đoán ông Netanyahu tiếp tục giữ chức Thủ tướng sau cuộc bầu cử trên nền tảng Polymarket giảm từ 30% xuống 28%. Trước đó, tỷ lệ này từng xuống mức 25% vào ngày 28/8. Trong khi đó, đối thủ Gadi Eisenkot được dự đoán có 57% khả năng trở thành Thủ tướng.

Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy đảng Yashar của ông Eisenkot đang có khả năng trở thành chính đảng lớn nhất tại Israel. Đảng Likud của ông Netanyahu được dự báo có thể mất tới một phần ba số ghế trong một số cuộc khảo sát. Tuy nhiên, ông Netanyahu vẫn có thể tiếp tục nắm quyền nếu tập hợp được liên minh giành ít nhất 61 ghế tại Quốc hội.

Những cáo buộc mới tiếp tục gây sức ép đối với ông Netanyahu, khi cách chính phủ xử lý các dấu hiệu cảnh báo trước cuộc tấn công ngày 7/10 dự kiến trở thành vấn đề trọng tâm trong chiến dịch tranh cử.

Ông Netanyahu, lãnh đạo đảng Likud cánh hữu, lâu nay bác bỏ yêu cầu thành lập một ủy ban điều tra cấp nhà nước độc lập về những lỗ hổng an ninh trước cuộc tấn công. Các đảng đối lập tuyên bố đây sẽ là một trong những ưu tiên nếu giành quyền lãnh đạo đất nước.

Lãnh đạo đảng Dân chủ trung tả Yair Golan cáo buộc ông Netanyahu “đặt Israel vào tình thế nguy hiểm”. Trong khi đó, ông Eisenkot cho rằng Thủ tướng đã “phớt lờ” các cảnh báo về nguy cơ tấn công và “không đủ năng lực” tiếp tục giữ chức.

Cựu Thủ tướng Israel Naftali Bennett cũng cho rằng ông Netanyahu phải chịu “trách nhiệm cá nhân và trực tiếp” đối với những người thiệt mạng trong cuộc tấn công ngày 7/10 và không thể tiếp tục đảm nhiệm cương vị Thủ tướng.

Thúy Hà

Nguồn: Newsweek