Ông Kevin Warsh trở thành tân Chủ tịch FED, cam kết hành động với tư cách độc lập

Thượng viện Mỹ vừa thông qua dự luật phê chuẩn ông Kevin Warsh giữ chức Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Trong bối cảnh áp lực lạm phát gia tăng do xung đột Iran kéo dài, cùng sức ép từ Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc hạ lãi suất, tân Chủ tịch Fed được cho sẽ đối mặt nhiều thách thức trong việc duy trì tính độc lập của chính sách tiền tệ.

Tân Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh. Ảnh: Yonhap.

Thượng viện Mỹ ngày 13/5 đã họp phiên toàn thể và thông qua dự luật phê chuẩn ông Warsh với 54 phiếu thuận và 45 phiếu chống. Sau khi được phê chuẩn làm thành viên Hội đồng Thống đốc Fed một ngày trước đó, Thượng viện đã nhanh chóng hoàn tất quy trình xác nhận chức Chủ tịch chỉ trong vòng một ngày.

Tân Chủ tịch Kevin Warsh sẽ kế nhiệm ông Jerome Powell, người kết thúc nhiệm kỳ vào ngày 15/5, để đảm nhận vị trí lãnh đạo nền kinh tế lớn nhất thế giới. Nhiệm kỳ của ông kéo dài 4 năm.

Thị trường hiện tập trung chú ý tới những điều kiện kinh tế khó khăn và áp lực chính trị mà Chủ tịch Warsh sẽ phải đối mặt. Giá dầu tăng mạnh gần đây do xung đột Iran và việc phong tỏa Eo biển Hormuz đã đẩy tỷ lệ lạm phát của Mỹ lên 3,8% trong tháng 4. Trong khi kỳ vọng cắt giảm lãi suất suy giảm do lo ngại lạm phát bùng phát trở lại, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn tiếp tục gây sức ép buộc Fed hạ lãi suất.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội hồi tháng 12/2024, Tổng thống Trump tuyên bố: “Tôi muốn một Chủ tịch Fed cắt giảm lãi suất khi thị trường chứng khoán tăng”, đồng thời nhấn mạnh: “Bất kỳ ai không đồng tình với tôi sẽ không bao giờ trở thành Chủ tịch Fed”.

Tại các phiên điều trần phê chuẩn, ông Warsh đã bác bỏ mạnh mẽ các cáo buộc cho rằng ông chỉ là “con rối”, đồng thời tái khẳng định tính độc lập của Fed. Ông cam kết: “Nếu được xác nhận làm Chủ tịch Fed, tôi sẽ hành động với tư cách độc lập”, bác bỏ những nhận định cho rằng ông chịu áp lực từ Tổng thống Trump.

Một nhiệm vụ cấp bách khác là ổn định lại bộ máy nội bộ Fed, vốn bị xáo trộn bởi áp lực yêu cầu ông Powell từ chức và hàng loạt vụ kiện tụng. Vai trò lãnh đạo của ông Warsh sẽ đối mặt với bài kiểm tra đầu tiên tại cuộc họp định kỳ của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) kéo dài hai ngày, bắt đầu từ ngày 16/6 tới.

Khảo sát của Fed: Áp lực lạm phát dự kiến ​​sẽ tiếp tục là mối lo ngại trong năm 2026 khi cuộc chiến ở Iran đẩy giá năng lượng lên cao. Ảnh: Bloomberg.

Các hãng truyền thông lớn cho biết dư luận đang đặc biệt quan tâm tới cách ông Warsh sẽ cân bằng giữa chính quyền Tổng thống Trump, vốn xem việc cắt giảm lãi suất là điều gần như chắc chắn, và các quan chức Fed, những người chủ trương duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt nhằm kiềm chế lạm phát.

Thúy Hà

Nguồn: Chosun