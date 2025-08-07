Ổn định hoạt động của y tế cơ sở sau khi mô hình chính quyền mới vận hành

Xã Hoằng Lộc được sắp xếp trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của các xã: Hoằng Thịnh, Hoằng Thái, Hoằng Lộc, Hoằng Thành, Hoằng Trạch và Hoằng Tân. Trên địa bàn xã có 6 trạm y tế thuộc 6 xã cũ với 34 cán bộ, viên chức (6 bác sĩ, 15 y sĩ, 10 điều dưỡng trình độ cao đẳng, đại học, 3 nữ hộ sinh). Sau khi chính quyền địa phương 2 cấp chính thức đi vào hoạt động, để đảm bảo ổn định tổ chức và duy trì hoạt động của các trạm y tế, UBND xã đã chủ động triển khai một số nội dung nhằm hỗ trợ, phối hợp với trạm y tế trong giai đoạn chuyển tiếp.

Đoàn công tác Sở Y tế kiểm tra, đánh giá tình hình hoạt động y tế cơ sở trong mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp tại Trạm Y tế Hoằng Thành (xã Hoằng Lộc).

Hiện nay các trạm y tế trên địa bàn xã Hoằng Lộc đã được đầu tư xây dựng cơ sở vật chất khang trang với đầy đủ các phòng chức năng, nhà cầu, tường rào, cổng ngõ, cơ bản đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân theo chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn đến năm 2030.

Các trạm cũng đã tiết kiệm các khoản thu để đầu tư tu bổ khuôn viên, vườn thuốc nam và mua sắm một số y cụ cần thiết phục vụ công tác khám chữa bệnh. Ngay từ đầu năm, các trạm đã xây dựng kế hoạch tổng thể, kế hoạch theo từng tiêu chí, báo cáo chủ tịch UBND xã phê duyệt, ký cam kết phối hợp hoạt động với các ban, ngành, đoàn thể của xã. Phân công đúng người, đúng việc, triển khai công việc kịp thời theo nghị quyết của chi bộ các trạm đề ra. Hàng tuần, tháng, quý có kiểm tra giám sát đánh giá rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện theo kế hoạch; quán triệt cán bộ nhân viên ký cam kết và thực hiện đầy đủ các quy chế, quy định của ngành và của đơn vị đề ra; không ngừng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện tốt 12 điều y đức và các quy tắc ứng xử của ngành...

Trong 6 tháng đầu năm 2025 đội ngũ cán bộ trực trạm luôn nêu cao tinh thần thái độ phục vụ, đảm bảo công tác khám và cấp thuốc bảo hiểm y tế cho bệnh nhân theo kế hoạch; phối hợp với bệnh viện mắt truyền thông và khám sức khỏe cho người cao tuổi. Tỷ lệ khám chữa bệnh kết hợp y học cổ truyền và y học hiện đại tại trạm y tế đạt hơn 30%. Công tác phòng chống dịch bệnh được quan tâm chú trọng, trên địa bàn xã không có dịch bệnh lớn xảy ra.

Phó Chủ tịch UBND xã Hoằng Lộc Lê Văn Lộc cho biết, sau khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, UBND xã đã tổ chức buổi làm việc với đại diện trạm y tế xã và các đơn vị liên quan để nắm bắt tình hình hoạt động; ghi nhận các khó khăn, vướng mắc và thống nhất phương hướng xử lý các vấn đề phát sinh. Qua buổi làm việc, trạm y tế xã cơ bản vẫn duy trì tốt hoạt động khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu, không có tình trạng gián đoạn nghiêm trọng; chỉ đạo các trạm y tế rà soát và thực hiện việc thay đổi biển tên, bảng chức danh, bảng niêm yết thông tin... theo tên gọi hành chính mới của xã, bảo đảm đồng bộ và đúng quy định hiện hành. Việc chỉnh sửa bước đầu đã hoàn tất, tạo thuận lợi cho người dân nhận diện đơn vị. Cùng với đó, các trạm y tế chủ động truyền thông đến người dân về sự thay đổi trong tên gọi cũng như các dịch vụ y tế mà trạm cung cấp, đảm bảo việc hiểu rõ và tiếp tục sử dụng dịch vụ mà không bị gián đoạn.

Tuy nhiên, liên quan đến hoạt động của trạm y tế xã một số nội dung vẫn cần sự hướng dẫn của cấp trên, đặc biệt là các thủ tục liên quan đến hồ sơ chuyên môn, hệ thống phần mềm và biểu mẫu hành chính mới. Cùng với đó, hiện nay mạng lưới y tế thôn bị cắt giảm nên công tác y tế địa bàn gặp nhiều khó khăn trong việc kết nối y tế với cộng đồng. Trong công tác chuyển đổi số yêu cầu công việc cần có máy tính nhưng các trạm chưa đảm bảo số lượng. Một số trạm cũng chưa có ti vi để phục vụ công tác truyền thông. Nguồn thuốc BHYT về các trạm còn ít, nghèo nàn về chủng loại nên chưa đảm bảo cấp thuốc BHYT đầy đủ theo tuyến tại trạm... Đây là những vấn đề cần được quan tâm nhằm đảm bảo tốt hơn công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân ở tuyến y tế cơ sở.

Bài và ảnh: Hà Phương