Nước Mỹ long trọng kỷ niệm 250 năm Quốc khánh

Nước Mỹ ngày 4/7 đã long trọng tổ chức lễ kỷ 250 năm ngày tuyên bố độc lập và thành lập quốc gia, với nhiều hoạt động quy mô lớn.

Nước Mỹ long trọng kỷ niệm 250 năm Quốc khánh. Ảnh: Chosun.

Lễ kỷ niệm diễn ra tại khu vực National Mall ở thủ đô Washington, D.C. với nhiều hoạt động như màn bay đội hình của Không quân Mỹ, trình diễn hàng không, biểu diễn của các ban nhạc quân đội và lực lượng danh dự.

Tổng thống Trump sẽ có bài phát biểu chính thức vào lúc 21h30 (giờ địa phương), trong đó điểm lại những dấu mốc quan trọng trong lịch sử 250 năm của nước Mỹ, đồng thời nêu bật các thành tựu về chính trị, kinh tế và quốc phòng cũng như định hướng phát triển của đất nước trong thời gian tới.

Khép lại chuỗi hoạt động sẽ là màn bắn pháo hoa kéo dài khoảng 40 phút với khoảng 850.000 quả pháo được khai hỏa. Ban tổ chức cho biết sự kiện hướng tới việc xác lập Kỷ lục Guinness thế giới về màn trình diễn pháo hoa lớn nhất.

Lễ kỷ niệm cũng diễn ra trong bối cảnh miền Đông nước Mỹ đang hứng chịu đợt nắng nóng gay gắt. Do điều kiện thời tiết khắc nghiệt, cuộc diễu hành nhân Ngày Quốc khánh dự kiến tổ chức vào buổi sáng tại Washington D.C. đã phải hủy bỏ.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tại Lễ duyệt hạm quốc tế ở cảng New York, ngày 04/7/2026. Ảnh: Yonhap.

Trước đó, trong khuôn khổ các sự kiện kỷ niệm 250 năm Quốc khánh, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã tham dự lễ duyệt hạm quốc tế và diễu hành thuyền buồm, diễn ra ngoài khơi thành phố New York với sự tham gia của tàu thuyền đến từ 20 quốc gia. Phát biểu trên tàu USS Kearsarge, ông Vance nhấn mạnh tầm quan trọng của sự đoàn kết quốc gia. Ông cho rằng vào dịp kỷ niệm đặc biệt này, người dân Mỹ cần hướng tới những thành tựu và giá trị của đất nước thay vì chỉ tập trung vào những tồn tại và khác biệt.

Ngày Quốc khánh Mỹ được tổ chức hằng năm vào 4/7 để kỷ niệm sự kiện Tuyên ngôn Độc lập được thông qua năm 1776, đánh dấu sự ra đời của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ sau khi tuyên bố tách khỏi Đế quốc Anh. Văn kiện lịch sử này khẳng định những giá trị nền tảng của nước Mỹ, gồm quyền bình đẳng, tự do, mưu cầu hạnh phúc và nguyên tắc chính quyền được xây dựng trên sự đồng thuận của người dân.

Ngọc Liên

Nguồn: Chosun