Nước mắt ngày chia tay và bài học lớn hơn chiến thắng

Không thể giành vé đi tiếp ngay trong lần đầu tham dự Giải Bóng đá Nhi đồng Cúp Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa, nhưng với Trung tâm bóng đá cộng đồng Huy Star - Lê Quốc Phương, những giọt nước mắt sau trận đấu không chỉ là nỗi buồn của thất bại mà là những trải nghiệm đầu đời và những bài học quý giá mà bóng đá mang lại cho các cầu thủ nhí.

Video: Các cầu thủ nhí Trung tâm Huy Star - Lê Quốc Phương sau khi dừng bước tại vòng bảng.

Tiếng còi mãn cuộc vừa vang lên, nhiều cầu thủ nhí của Huy Star - Lê Quốc Phương đã không kìm được nước mắt. Trên sân, các em ôm mặt khóc nức nở, trong khi các thành viên ban huấn luyện lần lượt đến bên, ôm từng cầu thủ để động viên.

Với nhiều khán giả, đó có thể là những giọt nước mắt của thất bại sau khi đội bóng U10 Huy Star - Lê Quốc Phương chính thức dừng bước ở vòng bảng Giải Bóng đá Nhi đồng Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa lần thứ V, năm 2026. Nhưng theo HLV Trịnh Văn Huy, phía sau những giọt nước mắt ấy còn là một câu chuyện khác: "Ngày mai các con sẽ trở về từng cơ sở của mình, không còn được ở cùng nhau nữa. Các con buồn, khóc ngay trên sân là điều rất tự nhiên với một cầu thủ nhí".

Các cầu thủ U10 Trung tâm Huy Star - Lê Quốc Phương (áo đỏ) thi đấu đầy nỗ lực ở lần đầu tham dự giải.

Lần đầu tham dự giải đấu, Trung tâm bóng đá cộng đồng Huy Star - Lê Quốc Phương góp mặt ở cả hai lứa tuổi U8 và U10. Dù thi đấu rất nỗ lực nhưng cả hai đội đều không thể làm nên bất ngờ và dừng bước ngay từ vòng bảng.

Thế nhưng, theo HLV Trịnh Văn Huy, đó là điều ban huấn luyện đã lường trước.

Các cầu thủ được tuyển chọn từ 11 cơ sở đào tạo của trung tâm trên địa bàn tỉnh. Chỉ ba ngày trước khi giải khởi tranh, các em mới chính thức tập trung, ăn ở và sinh hoạt cùng nhau. Khoảng thời gian ngắn khiến các cầu thủ chưa có nhiều sự gắn kết cả trong sinh hoạt lẫn lối chơi.

Dù không thể làm nên bất ngờ, các cầu thủ nhí của Trung tâm Huy Star - Lê Quốc Phương đã có những trải nghiệm quý giá tại giải đấu.

"Chúng tôi không đặt nặng thành tích. Điều quan trọng nhất là các con được trải nghiệm một giải đấu lớn, biết khả năng của mình đang ở đâu để tiếp tục cố gắng", HLV Trịnh Văn Huy chia sẻ.

Cả Lê Quốc Phương (phải) và Trịnh Văn Huy (trái) đều đánh giá cao cơ hội được trải nghiệm ở sân chơi lớn của các học trò.

Theo HLV Trịnh Văn Huy, điều ban huấn luyện luôn nhắc nhở các học trò không chỉ là chuyên môn mà còn là cách ứng xử: “Các con đến một môi trường mới phải biết chào hỏi người lớn, thi đấu fair-play”...

Triết lý ấy cũng là điều mà cựu tiền vệ Lê Quốc Phương từng chia sẻ ngay trong những ngày đầu giải đấu.

“Messi xứ Thanh” cho rằng thắng hay thua không phải điều quan trọng nhất ở bóng đá trẻ. Giá trị lớn nhất là các em được thi đấu hết mình, được va chạm, trưởng thành hơn sau mỗi trận đấu và nuôi dưỡng tình yêu với bóng đá.

Dù không thể giành vé đi tiếp, hành trình của Huy Star - Lê Quốc Phương vẫn để lại nhiều dấu ấn.

Ở lứa tuổi U8, sau trận ra quân thua 0-7 trước ứng cử viên vô địch Ngọc Lặc, các cầu thủ nhí đã trở lại đầy mạnh mẽ ở lượt trận tiếp theo khi đánh bại chủ nhà Thạch Thành 6-5 trong màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở. Tiền đạo Chấn Hưng trở thành điểm sáng khi ghi cả 6 bàn thắng cho đội nhà.

Video: Highlight màn rượt đuổi tỉ số đầy cảm xúc của U8 Trung tâm Huy Star - Lê Quốc Phương.

Trong khi đó, U10 cũng để lại nhiều tiếc nuối. Các học trò của HLV Trịnh Văn Huy chỉ chịu thua sát nút 3-4 trước Trung tâm Anh Năng - đội sau đó giành quyền vào tứ kết, trước khi khép lại vòng bảng bằng trận đấu với Sầm Sơn.

Dù kết quả chưa như kỳ vọng, các cầu thủ vẫn chiến đấu đến những phút cuối cùng, không bỏ cuộc và luôn giữ tinh thần fair-play.

Sau giải đấu đầu tiên, ban huấn luyện thừa nhận còn nhiều điều phải học hỏi.

HLV Trịnh Văn Huy đánh giá cao chất lượng chuyên môn của Giải Bóng đá Nhi đồng Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa khi quy tụ nhiều đội bóng được đầu tư bài bản và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Đây cũng là cơ hội để trung tâm nhìn nhận rõ hơn những điểm cần cải thiện trong công tác đào tạo.

Những giọt nước mắt trên sân không chỉ là nỗi buồn vì bị loại, còn là sự lưu luyến của những người bạn nhỏ vừa có những ngày đầu tiên cùng sinh hoạt, tập luyện và thi đấu dưới một màu áo.

Với bóng đá cộng đồng, bài học về tình đồng đội, tinh thần fair-play và khát khao trở lại còn có ý nghĩa lâu dài hơn bất kỳ một chiến thắng nào.

Hoàng Sơn