Nước lũ sông Lèn lên cao, cảnh báo gần báo động 3

Theo các bản tin cảnh báo lũ của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, mực nước trên sông Lèn tại trạm thủy văn Cụ Thôn đạt 3,49m, chỉ còn cách báo động 3 (BĐ3) 0,01m. Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các khu vực trũng thấp ven sông, suối và đề phòng lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi.

Ảnh minh họa.

Theo số liệu quan trắc lúc 13h ngày 25/8, trên sông Mã, mực nước tại trạm thủy văn Lý Nhân là 8,59m, dưới BĐ1 0,91m; tại trạm Giàng là 3,55m, dưới BĐ1 0,45m.

Trên sông Chu tại trạm Xuân Khánh là 4,63m, dưới BĐ1 4,37m.

Trên sông Bưởi, mực nước tại trạm Thạch Quảng là 14,63m, dưới BĐ2 0,37m; tại trạm Kim Tân là 11,65m, dưới BĐ3 0,35m.

Trên sông Lèn tại trạm Lèn là 4,20m, trên BĐ1 0,20m; tại trạm Cụ Thôn là 3,49m, dưới BĐ3 0,01m.

Trên sông Âm tại trạm Lang Chánh là 48,05m, dưới BĐ1 0,45m; sông Yên tại trạm Chuối là 2,23m, trên BĐ1 0,23m.

Trong 24 giờ tới, mực nước trên sông Mã, sông Yên và sông Lèn tại trạm Lèn dao động theo xu thế xuống thấp dần và ở dưới mức BĐ1. Mực nước lũ trên sông Bưởi biến đổi chậm theo xu thế xuống thấp dần và ở mức gần BĐ2.

Đối với sông Cầu Chày, lúc 13h ngày 25/8, mực nước tại trạm Ngọc Lặc là 26,07m; tại trạm Xuân Vinh là 8,61m, dưới BĐ2 0,39m.

Trong 24 giờ tới, mực nước thượng lưu sông Cầu Chày tại trạm Ngọc Lặc tiếp tục xuống thấp dần; hạ lưu tại trạm Xuân Vinh biến đổi chậm theo xu thế lên và có khả năng lên gần mức BĐ2.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa cảnh báo nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các khu vực trũng thấp ven sông, suối trong tỉnh. Riêng khu vực sông Cầu Chày, nguy cơ ngập úng vùng trũng thấp, khu vực ven sông, khu dân cư và các đô thị được cảnh báo tại các xã Thọ Lập, Xuân Tín, Xuân Lập, Thiệu Hóa, Thiệu Tiến, Thiệu Quang, Yên Định, Yên Phú, Yên Ninh và Định Hòa.

Tại các khu vực miền núi, cần đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét và sạt lở đất. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ được cảnh báo ở Cấp 1.

LP