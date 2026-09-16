Huy động hơn 5.000 cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ Nhân dân ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, từ ngày 13 đến 13 giờ ngày 16/9, trên địa bàn Thanh Hóa có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 250 - 400 mm, gây ngập úng, sạt lở tại một số khu vực, ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của Nhân dân.

Các lực lượng xã Nông Cống sử dụng xuồng tiếp cận hỗ trợ người dân khu vực bị ngập lụt.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, tỉnh đã chủ động triển khai các phương án ứng phó. Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 1 công điện; Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh ban hành 9 công điện và 5 công văn chỉ đạo công tác phòng, chống thiên tai; đồng thời thành lập các đoàn công tác kiểm tra, chỉ đạo ứng phó tại các địa bàn bị ảnh hưởng.

Đơn vị quản lý vận hành Trạm bơm tiêu Tượng Văn.

Các công ty khai thác công trình thủy lợi đã vận hành 63 trạm bơm với 234 máy bơm và 31 cống tiêu.

Các địa phương đã chủ động sơ tán 191 hộ với 734 nhân khẩu tại những khu vực có nguy cơ ảnh hưởng của thiên tai đến nơi an toàn, đảm bảo lương thực, nhu yếu phẩm cần thiết.

Các lực lượng hỗ trợ người dân xã Nông Cống vận chuyển, sơ tán tài sản bị ngập lụt.

Tính đến 15 giờ 30 phút ngày 16/9, mưa lớn đã gây ngập cục bộ đường vào 7 khu dân cư với 613 hộ, 2.439 nhân khẩu; 90 hộ bị ngập nhà dưới 1m.

Trên địa bàn tỉnh có 4 nhà bị sập, đổ do sạt lở đất và đá lăn.

Trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ ghi nhận 10 vị trí sạt lở gây tắc đường và 30 vị trí ngập cục bộ; giao thông nông thôn có 18 vị trí sạt lở, hư hỏng cùng 1 vị trí sạt lở taluy dương gây tắc đường.

Trong sản xuất nông nghiệp, tổng diện tích bị ngập khoảng 1.080 ha, gồm 522,6 ha lúa, 193,4 ha rau màu và 364 ha mía.

Các lực lượng hỗ trợ người dân xã Điền Quang khắc phục diện tích lúa mùa bị thiệt hại do mưa lũ.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, các cấp, các ngành và địa phương đã huy động lực lượng, phương tiện, vật tư để khắc phục hậu quả.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh duy trì lực lượng thường trực hơn 15.200 cán bộ, chiến sĩ, trong đó đã huy động trên 900 lượt cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện, trang thiết bị hỗ trợ các địa phương.

Công an tỉnh huy động 4.496 cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ Nhân dân ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Các đơn vị quản lý đường bộ huy động máy móc khắc phục các vị trí sạt lở trên các tuyến đường khu vực miền núi.

Các đơn vị quản lý đường bộ đang khẩn trương xử lý đất, đá sạt lở; lực lượng chức năng tổ chức cảnh báo, hướng dẫn người dân tại các điểm ngập, sạt lở.

Các công ty khai thác công trình thủy lợi tiếp tục vận hành tối đa trạm bơm, cống tiêu theo tình hình thực tế, góp phần hạn chế ngập úng, bảo vệ sản xuất và đời sống Nhân dân.

Lê Hợi