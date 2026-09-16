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Quốc lộ 1 ngập sâu, giao thông ách tắc

Vũ Phương
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(Baothanhhoa.vn) - Tại Km297+200 Quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xã Hoằng Trung đang xảy ra tình trạng ngập sâu, gây khó khăn cho việc lưu thông của người và phương tiện.

Quốc lộ 1 ngập sâu, giao thông ách tắc

Tại Km297+200 Quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xã Hoằng Trung đang xảy ra tình trạng ngập sâu, gây khó khăn cho việc lưu thông của người và phương tiện.

Quốc lộ 1 ngập sâu, giao thông ách tắc

Nước ngập khiến nhiều phương tiện di chuyển khó khăn, một số xe bị chết máy, hư hỏng khi cố gắng đi qua khu vực ngập.

Quốc lộ 1 ngập sâu, giao thông ách tắc

Trước thực trạng trên, Trạm Cảnh sát giao thông Quảng Xương, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bố trí lực lượng cắm chốt tại hai đầu khu vực ngập để cảnh báo, hướng dẫn người dân và phương tiện khi lưu thông qua đây. (Ảnh Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hoá cung cấp)

Quốc lộ 1 ngập sâu, giao thông ách tắc

Lực lượng Cảnh sát giao thông hỗ trợ người dân di chuyển qua khu vực ngập và xử lý các trường hợp phương tiện gặp sự cố, chết máy, góp phần hạn chế ùn tắc và bảo đảm an toàn giao thông. (Ảnh Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp)

Phòng Cảnh sát giao thông khuyến cáo người điều khiển phương tiện khi lưu thông trên Quốc lộ 1A, qua khu vực Km297+200 cần giảm tốc độ, quan sát kỹ, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng. Đối với những phương tiện không bảo đảm an toàn khi đi qua điểm ngập, người dân nên chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp.

Vũ Phương

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