Chương trình “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” tổ chức ngày 22/9 tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa

Ngày 16/9, Ban Tổ chức Chương trình Vui Tết Trung thu “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” năm 2026 đã họp, thống nhất nội dung và phương án tổ chức chương trình tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.

Ban Tổ chức Chương trình “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” họp thống nhất nội dung chương trình.

Chương trình do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh và Bệnh viện Nhi Thanh Hóa tổ chức, dự kiến diễn ra ngày 22/9/2026.

Chương trình sẽ tổ chức các hoạt động vui chơi, trải nghiệm cho khoảng 300 thiếu nhi; các gian hàng 0 đồng với khoảng 1.000 phần quà gồm sách, truyện, đồ chơi và đồ dùng học tập.

Dịp này, Ban Tổ chức sẽ thăm, động viên, tặng quà 10 bệnh nhi nặng đang điều trị tại giường bệnh; giao lưu, trao quà hiện thực hóa ước mơ cho 5 bệnh nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; trao 200 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng cho các bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện.

Ban Tổ chức phân công các đơn vị phối hợp chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực và huy động nguồn lực xã hội. Trong đó, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa có trách nhiệm rà soát, giới thiệu bệnh nhi và phối hợp tổ chức các hoạt động tại bệnh viện.

Nguyễn Linh