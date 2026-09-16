Một người tử vong do mưa lũ

Khoảng 12 giờ 15 phút ngày 16/9, Công an xã Yên Khương nhận tin báo phát hiện một thi thể mắc cạn tại đoạn suối qua bản Tứ Chiềng.

Công an xã Yên Khương có mặt tại khu vực suối, nơi phát hiện nạn nhân.

Qua xác minh, nạn nhân là anh L.V.X, sinh năm 1981, trú tại bản Tứ Chiềng. Trước đó, anh X đi qua suối, trượt chân, bị nước cuốn trôi, va đập vào đá dẫn đến tử vong.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an xã Yên Khương đã có mặt tại hiện trường, hỗ trợ đưa thi thể nạn nhân bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Trước diễn biến mưa lớn, nước tại các sông, suối tiếp tục dâng cao, chảy xiết, đề nghị người dân chủ động bảo đảm an toàn, không đi qua các khu vực ngầm tràn, suối khi nước dâng cao; không xuống sông, suối để bắt cá, vớt củi hoặc thực hiện các hoạt động khác khi dòng nước chảy xiết, tiềm ẩn nguy hiểm.

Hương Quỳnh