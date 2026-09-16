Người dân khẩn trương di dời tài sản khi nước lũ dâng cao

Nước lũ từ thượng nguồn đổ về kết hợp mưa lớn khiến nhiều khu vực trũng thấp, các điểm tràn và khu dân cư trên địa bàn xã Kim Tân, tỉnh Thanh Hóa bị ngập. Trước diễn biến phức tạp của nước lũ, người dân khẩn trương di chuyển tài sản, vật nuôi lên vị trí cao, chủ động hạn chế thiệt hại.

Video: Người dân khẩn trương di dời tài sản khi nước lũ dâng cao.

Ghi nhận trong chiều 16/9, nước lũ đã tràn vào nhiều khu dân cư trên địa bàn xã Kim Tân. Tại những gia đình có nhà cao tầng, người dân tranh thủ từng giờ để đưa đồ đạc, thiết bị điện và tài sản có giá trị từ tầng thấp lên tầng cao.

Các vật dụng sinh hoạt thiết yếu được sắp xếp, di chuyển đến nơi khô ráo; vật nuôi cũng được đưa đến những vị trí an toàn hơn. Trong điều kiện nước tiếp tục dâng, việc chủ động di dời được người dân thực hiện khẩn trương nhằm hạn chế nguy cơ hư hỏng, thất thoát tài sản.

Tại thôn 2 Thành Trực, ông Bùi Đức Tuấn cho biết, ngay khi nhận thấy nước lũ tràn về, gia đình đã khẩn trương thu dọn đồ đạc, đưa lên tầng 2. Gia đình có 4 khẩu, sau khi sơ tán đồ đạc trong nhà đã sang ở nhờ nhà họ hàng để đảm bảo an toàn.

Tương tự, gia đình ông Lê Văn Nghị có 9 khẩu, trong đó có nhiều trẻ nhỏ. Trước tình hình nước lũ dâng, gia đình đã nhanh chóng thu dọn, đưa tài sản lên vị trí cao.

“Những thiết bị điện, điện tử có giá trị được gửi nhờ tại nhà người thân”, ông Nghị cho biết.

Ông Trương Văn Khánh, ở xã Kim Tân cho biết, gia đình đang tiếp tục di dời tài sản, đặc biệt là gia súc, gia cầm đến nơi khác để giảm thiểu thiệt hại.

Theo UBND xã Kim Tân, toàn xã hiện có khoảng 12.800m đường giao thông bị ngập, trong đó tỉnh lộ 523 ngập khoảng 3.900m, tập trung tại các thôn 2, 3, 4 Thành Trực và thôn 2 Thành Thọ; đường liên xã, liên thôn ngập khoảng 8.900m.

Nước lũ cũng gây ngập nhiều diện tích sản xuất nông nghiệp.

Trước diễn biến của mưa lũ, UBND xã Kim Tân đang liên tục cập nhật tình hình thiên tai, thông tin kịp thời đến người dân để chủ động ứng phó. Chính quyền địa phương tổ chức trực ban 24/24 giờ, duy trì thông tin liên lạc, sẵn sàng lực lượng, phương tiện hỗ trợ sơ tán người dân tại những khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, sạt lở.

Tại các khu vực bị ngập, người dân cũng được tuyên truyền, hướng dẫn chủ động theo dõi diễn biến mực nước, chuẩn bị phương án di chuyển người và tài sản khi cần thiết.

Với người dân vùng ngập, an toàn của con người được đặt lên hàng đầu. Chủ động sơ tán, đưa tài sản, vật nuôi đến nơi an toàn là cách người dân Kim Tân đang ứng phó với mưa lũ.

Hoàng Đông - Phương Đỗ