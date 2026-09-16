Người dân Nông Cống đưa vật nuôi lên thuyền tránh lũ

Mưa lớn kéo dài khiến nước lũ dâng cao, tràn vào nhà các hộ dân tại xã Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa. Nhiều hộ bị ngập sâu phải kê cao đồ đạc, dùng thuyền di chuyển và đưa vật nuôi đến nơi an toàn để tránh lũ.

Chiều 16/9, tại một số thôn trên địa bàn xã Nông Cống xảy ra tình trạng ngập sâu. Nước lũ tràn vào nhà dân, khiến một số khu dân cư tạm thời bị chia cắt, việc đi lại, sinh hoạt của người dân gặp nhiều khó khăn.

Tại thôn Vạn Thiện, hàng chục hộ dân bị nước lũ bao vây. Có gia đình nước đã ngập gần 1m, khiến nhiều vật dụng sinh hoạt, tài sản phải kê cao để hạn chế thiệt hại.

Không chỉ đồ đạc, vật nuôi cũng trở thành mối lo của người dân khi nước lũ tiếp tục dâng. Nhiều gia đình phải đưa lợn, gà lên thuyền hoặc di chuyển đến những khu vực cao ráo hơn. Một số hộ tận dụng bè làm từ thân chuối để đưa vật nuôi ra khỏi vùng ngập.

Trong căn nhà bị nước lũ bao quanh, ông Phạm Văn Mịch (66 tuổi, thôn Vạn Thiện) cho biết, những ngày qua mưa lớn khiến nước lên nhanh, gia đình không kịp di chuyển nhiều tài sản.

“Mặc dù mực nước lũ năm nay còn thấp hơn mùa lũ năm 2025 khoảng 1m, nhưng ngôi nhà tôi đã bị ngập hết. Nước lên nhanh nên gia đình chỉ kịp kê cao những vật dụng, đồ dùng cần thiết, còn phần lớn đã bị ngập”, ông Mịch nói.

Theo ông Mịch, hiện gia đình phải sử dụng thuyền để di chuyển ra vào nhà. Các vật nuôi như lợn, gà cũng được đưa lên thuyền hoặc di chuyển đến nơi cao ráo nhằm tránh bị nước lũ cuốn, hạn chế thiệt hại.

Tại thôn Vạn Thiện, tình trạng ngập sâu ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt của hàng chục hộ dân. Nước bao quanh nhà khiến việc đi lại trở nên khó khăn, nhiều gia đình phải chủ động các phương án ứng phó tại chỗ.

Trước tình hình trên, UBND xã Nông Cống đã chỉ đạo các phòng, ban, lực lượng chức năng, dân quân và các thôn thường xuyên cập nhật diễn biến mưa lũ, nắm tình hình tại các khu dân cư, nhất là những hộ bị ngập sâu để kịp thời hỗ trợ.

Địa phương cũng yêu cầu các lực lượng chủ động phương án ứng cứu. Đối với những hộ dân cần hỗ trợ, xã sẽ chỉ đạo lực lượng và phương tiện tiếp cận tận nơi, hỗ trợ người dân di chuyển, bảo đảm an toàn trong điều kiện nước lũ dâng cao.

Giữa vùng nước ngập, những chiếc thuyền trở thành phương tiện thiết yếu giúp người dân di chuyển, vận chuyển đồ đạc và đưa vật nuôi đến nơi an toàn.

Mưa lớn dự báo còn tiếp diễn, trong khi nước lũ tại nhiều khu dân cư chưa rút, khiến cuộc sống của người dân xã Nông Cống tiếp tục bị ảnh hưởng. Chính quyền địa phương đang duy trì lực lượng ứng trực, theo dõi sát tình hình để kịp thời hỗ trợ người dân khi có tình huống phát sinh.

Hoàng Đông - Phương Đỗ