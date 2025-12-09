Nữ Việt Nam thua Philippines 0-1, HLV Mai Đức Chung: “Đáng lẽ phải hòa”; MU nhảy vọt lên vị trí thứ 6

Thể thao Việt Nam tập trung các môn Olympic tại SEA Games 33, hướng tới mục tiêu 110 HCV; tương lai Xabi Alonso tại Real Madrid bị đe dọa; Liverpool loại Mohamed Salah khỏi trận gặp Inter Milan sau phát ngôn gây sốc... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (9/12).

Thể thao Việt Nam tập trung các môn Olympic tại SEA Games 33, hướng mục tiêu 110 HCV

Lễ khai mạc SEA Games 33 diễn ra tối nay (9/12) tại sân Rajamangala, Bangkok, Thái Lan, với 50 môn và 574 nội dung thi đấu. Trong khi chủ nhà Thái Lan đặt mục tiêu vượt 200 HCV bằng cách đưa nhiều môn thể thao mới lạ vào chương trình, Thể thao Việt Nam (TTVN) vẫn kiên định với chiến lược phát triển có trọng điểm.

TTVN đặt mục tiêu giành 90 đến 110 Huy chương Vàng (HCV) và phấn đấu xếp thứ hai toàn đoàn. Trọng tâm là các môn thể thao cơ bản nằm trong chương trình Olympic và Asiad như điền kinh, bơi, bắn súng, cử tạ, thể dục dụng cụ, nhằm tránh lãng phí khi đầu tư vào các môn “lạ” chỉ xuất hiện nhất thời.

Nguyễn Thị Oanh (trái) là niềm hy vọng ở môn “thể thao nữ hoàng” của Việt Nam (Ảnh: Mạnh Quân).

Các “mỏ vàng” của Việt Nam bao gồm bóng đá (hy vọng giành HCV cả 4 nội dung nam, nữ, futsal), điền kinh (mục tiêu 12-14 HCV, với niềm hy vọng Nguyễn Thị Oanh), và bơi (mục tiêu 6 HCV trở lên, với Nguyễn Huy Hoàng). Việc tập trung vào các môn Olympic giúp TTVN có cơ sở đầu tư dài hạn cho Asiad 2026 và Olympic 2028.

Nữ Việt Nam thua Philippines 0-1, HLV Mai Đức Chung: “Đáng lẽ phải hòa”

Đội tuyển nữ Việt Nam đã thất bại đáng tiếc 0-1 trước Philippines sau bàn thua ở phút 90+4 trong trận đấu thuộc khuôn khổ SEA Games 33. Kết quả này khiến Việt Nam rơi xuống vị trí thứ ba bảng B.

Tuyển nữ Việt Nam chơi tốt hơn Philippines nhưng khâu dứt điểm chưa tốt (Ảnh: Mạnh Quân).

HLV Mai Đức Chung bày tỏ sự tiếc nuối, cho rằng trận đấu nên kết thúc với tỷ số hòa. Ông thừa nhận thất bại do các thay đổi chiến thuật chống bóng bổng chưa hiệu quả, đồng thời thẳng thắn nhận định Philippines chủ yếu dựa vào bóng dài và lợi thế thể hình.

HLV trưởng đội tuyển nữ Việt Nam Mai Đức Chung trả lời họp báo sau trận đấu. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Dù thua, cơ hội vào bán kết của Việt Nam vẫn còn. Thầy trò HLV Mai Đức Chung buộc phải thắng Myanmar ở lượt cuối để tự quyết định tấm vé đi tiếp. Nếu thắng, Việt Nam sẽ tận dụng lợi thế hiệu số phụ khi ba đội (Việt Nam, Philippines, Myanmar) có khả năng bằng điểm nhau.

Liverpool loại Mohamed Salah khỏi trận gặp Inter Milan sau phát ngôn gây sốc

Mohamed Salah đã bị gạch tên khỏi đội hình Liverpool tham dự trận Champions League gặp Inter Milan, dù anh vẫn tập luyện bình thường. Quyết định này được Giám đốc Thể thao Richard Hughes đưa ra sau khi tham vấn HLV Arne Slot và ban lãnh đạo.

Salah (trái) trên sân tập AXA của Liverpool sáng 8/12. Ảnh: Liverpool FC

Việc loại Salah không phải là án kỷ luật dài hạn, mà là động thái tạm thời sau khi tiền đạo này công khai tuyên bố Liverpool đã “bỏ rơi anh” và “mối quan hệ với Slot đã chấm dứt” sau trận hòa Leeds. CLB cho rằng việc tạm thời cho Salah nghỉ ngơi là tốt nhất cho cả cầu thủ và đội bóng.

Liverpool vẫn cam kết hoàn tất hợp đồng với Salah đến năm 2027 và không có kế hoạch tìm người thay thế. Tuy nhiên, việc loại anh khỏi trận đấu này khiến hàng công Liverpool thêm mỏng, trong bối cảnh Salah ám chỉ trận gặp Brighton sắp tới có thể là lời tạm biệt trước khi anh hội quân cùng ĐT Ai Cập.

Manchester United đại thắng Wolves 4-1, nhảy vọt lên vị trí thứ 6

Manchester United đã giành chiến thắng thuyết phục 4-1 trước Wolves ngay trên sân khách trong khuôn khổ vòng 15, qua đó nhảy sáu bậc từ thứ 12 lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng Premier League.

Bruno lập cú đúp.

Trận đấu chứng kiến cú đúp của Bruno Fernandes (phút 25 và phạt đền phút 82), cùng các bàn thắng của Bryan Mbeumo (phút 51) và Mason Mount (phút 63). Dù Wolves kịp gỡ hòa 1-1 ở cuối hiệp một nhờ cú volley của Jean-Ricner Bellegarde, MU đã tái lập và củng cố thế dẫn bàn trong hiệp hai với lối chơi thanh thoát.

Chiến thắng 4-1 giúp thầy trò Ruben Amorim có được 25 điểm, bằng điểm với Chelsea và chỉ kém đội xếp thứ tư là Crystal Palace đúng 1 điểm, mở ra cơ hội lớn để cạnh tranh nhóm dự cúp châu Âu.

Tương lai Xabi Alonso tại Real Madrid bị đe dọa

Theo tờ Marca, tương lai của HLV Xabi Alonso tại Real Madrid đang đối diện với tối hậu thư và sẽ được định đoạt sau trận đấu then chốt thuộc League Phase Champions League gặp Manchester City vào ngày 11/12.

Theo Marca, tương lai của Xabi Alonso tại Real Madrid được đặt lên bàn cân trước trận đấu then chốt với Manchester City.

Nguồn tin cho hay ban lãnh đạo Real Madrid đã chuẩn bị sẵn quyết định sa thải Xabi Alonso nếu đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha không thể giành được kết quả thuận lợi trước đối thủ cực kỳ khó khăn này.

Áp lực đang đè nặng lên Alonso khi Real Madrid gần đây thi đấu chệch choạc tại La Liga. Dù dẫn trước Barcelona 4 điểm sau trận El Clasico, “Los Blancos” đã liên tục mất điểm và hiện bị đối thủ vượt lên dẫn lại 4 điểm sau vòng 15.

