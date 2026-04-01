Nữ “thủ lĩnh” Đoàn năng nổ, nhiệt huyết

Hơn 10 năm gắn bó với công tác đoàn, Bí thư Đoàn xã Thọ Xuân, Hoàng Thị Phượng luôn xác định đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là môi trường để bản thân được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, nhất là lan tỏa “ngọn lửa” nhiệt huyết đến nhiều đoàn viên, thanh niên (ĐVTN).

Bí thư Đoàn xã Thọ Xuân Hoàng Thị Phượng trao biển hỗ trợ chương trình tiếp sức đến trường cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đoàn xã Thọ Xuân hiện có 48 tổ chức cơ sở đoàn. Là Bí thư Đoàn xã, chị Hoàng Thị Phượng luôn xác định vai trò, nhiệm vụ của bản thân là phải có tinh thần xung kích, gương mẫu đi đầu; xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh và đưa phong trào thanh niên không ngừng phát triển, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Chị đã cùng Ban Chấp hành Đoàn xã triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi địa phương. Đồng thời, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương về những chương trình, kế hoạch và phong trào của tổ chức đoàn, hội; đóng góp đắc lực trong thực hiện chương trình XDNTM; kết nối, huy động nguồn lực từ các doanh nghiệp trên địa bàn triển khai nhiều công trình, phần việc và hoạt động an sinh xã hội.

Năm 2025, xác định xung kích, tình nguyện là thế mạnh của ĐVTN, dưới sự dẫn dắt của Bí thư Đoàn xã Hoàng Thị Phượng, Đoàn xã đã triển khai nhiều hoạt động tình nguyện thu hút đông đảo ĐVTN tham gia. Tiêu biểu như đã thực hiện 6 công trình và 5 phần việc thanh niên với sự tham gia của hơn 3.000 lượt ĐVTN, tổng trị giá hơn 100 triệu đồng. Các phong trào “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh” được tổ chức triển khai hàng tuần và đồng loạt ra quân hưởng ứng các ngày cao điểm “Ngày Chủ nhật xanh” toàn quốc do Trung ương Đoàn phát động.

Song song với đó, Đoàn xã đã phối hợp triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực như: Phối hợp với Quỹ thiện tâm - Tập đoàn Vingroup trao 20 triệu đồng và mỗi tháng hỗ trợ 1 triệu đồng cho học sinh Lê Bảo Châu; tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà hỗ trợ 10 thí sinh có hoàn cảnh khó khăn tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2025-2026, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 và hỗ trợ đưa đón các thí sinh tham gia kỳ thi; vận động 70 suất học bổng với tổng trị giá gần 50 triệu đồng trao tặng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập; tặng 150 suất quà, tổng trị giá gần 50 triệu đồng cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, em nuôi của Đoàn nhân dịp Tết Nguyên đán, Tết thiếu nhi 1/6; tổ chức 3 chương trình “Rửa xe gây quỹ” tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn...

Bên cạnh các hoạt động vì cộng đồng, Đoàn xã cũng tích cực tham gia củng cố, xây dựng tổ chức đoàn; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị địa phương ngày càng vững mạnh. Trong đó, riêng năm 2025, Đoàn xã đã giới thiệu 120 đoàn viên ưu tú tham gia học lớp cảm tình Đảng, giới thiệu 91 đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét kết nạp.

Với những hoạt động cụ thể, ý nghĩa, năm 2025, chị Hoàng Thị Phượng đã góp phần quan trọng đưa công tác Đoàn xã Thọ Xuân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tạo dấu ấn rõ nét trong phong trào thanh niên của địa phương. Chia sẻ về kinh nghiệm tổ chức phong trào thanh niên, chị Phượng, cho biết: “Để làm tốt vai trò Bí thư Đoàn xã, tôi luôn nỗ lực học tập, bồi dưỡng, rèn luyện, trau dồi bản thân và luôn gương mẫu trong mọi hoạt động, phong trào. Quá trình lãnh đạo, chỉ đạo linh hoạt, đổi mới phương thức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, phần việc; chủ động tìm hiểu, nắm bắt những thuận lợi, khó khăn của các chi đoàn để kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ nhằm nâng cao hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi”.

Ghi nhận những thành tích đạt được, chị Hoàng Thị Phượng đã được nhận các quyết định khen thưởng của Trung ương Đoàn, Tỉnh đoàn, UBND xã. Vừa qua dịp tọa đàm Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026), chị Hoàng Thị Phượng đã vinh dự được nhận Bằng khen “Gương cán bộ đoàn tiêu biểu 2022-2025” của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Thanh Hóa.

Bài và ảnh: Lê Phượng