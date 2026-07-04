Nữ anh hùng Ngô Thị Tuyển trong trận chiến cầu Hàm Rồng

Tại phòng số 22, hệ thống trưng bày của Bảo tàng Lịch sử quốc gia (Hà Nội) đang trưng bày, giới thiệu với công chúng về: Hòm đựng đạn, của nữ anh hùng Ngô Thị Tuyển, mang ký hiệu (1827/ĐM 152), hình khối chữ nhật, màu xanh lá cây, còn mới. Dài 92cm ; Rộng 36cm: Cao 18,3cm.

Nữ dân quân Ngô Thị Tuyển năm 1965.

Hòm đựng đạn Chị Ngô Thị Tuyển dân quân, tiểu khu Nam Ngạn, thuộc thị xã Thanh Hoá (nay là phường Hàm Rồng) đã vác phục vụ chiến đấu trong trận đầu tiên ngày 4 tháng 4 năm 1965, đã vận chuyển trên 30 tấn đạn, Ngô thị Tuyển với dáng người nhỏ bé cao 1,4m, nặng 42kg mà đã vác cùng một lúc hai hòm đạn dính vào nhau nặng 98 kg, góp phần hạ máy bay giặc Mỹ trong ngày đầu tiên.

Đầu năm 1965, đế quốc Mỹ ném bom ồ ạt xuống miền Bắc, đặc biệt là những tỉnh miền Trung, nhằm phá hoại chúng ta về mọi mặt như: kinh tế, văn hoá, giáo dục. Thanh Hoá là một trong những tỉnh chịu nhiều bom Mỹ, vì nơi đây là một trong những huyết mạch giao thông để vận chuyển vũ khí, lương thực, thực phẩm, thuốc men, chi viện của miền Bắc về sức người và sức của cho chiến trường miền Nam.

Trong hai ngày 3 và 4 tháng 4 năm 1965, đế quốc Mỹ đã cho nhiều tốp máy bay đến bắn phá ác liệt khu vực Nam Ngạn - Hàm Rồng. Ngày 4/4/1965, vừa làm xong nhiệm vụ truy lùng bọn giặc lái Mỹ nhảy dù, nữ dân quân Ngô Thị Tuyển gặp 1 chiếc tàu hải quân ta yêu cầu dân quân giúp vận chuyển vỏ đạn lên bờ và tiếp tế đạn xuống tàu. Ngô Thị Tuyển xuống sông, bơi ra tàu làm nhiệm vụ, mặc cho máy bay địch đang quần lượn trên đầu. Không ngại hiểm nguy, với tinh thần hăng hái, nhiệt tình, Ngô Thị Tuyển xung phong gánh cơm ra trận địa cho bộ đội. Khi có đoàn xe tiếp đạn vừa tới, chị lại xung phong đi vác đạn. Gặp phải 2 hòm đạn đai sắt móc chặt vào nhau, anh em dùng thuổng bật ra để vác nhưng chưa được. Sợ chậm trễ ảnh hưởng đến chiến đấu, Ngô Thị Tuyển ghé vai vác luôn 2 hòm đạn nặng 98 kg vượt qua đê, chuyển ra bờ sông tiếp viện kịp thời cho anh em bộ đội chiến đấu.

Hòm đạn anh hùng Ngô Thị Tuyển đã vác tiếp đạn cho bộ đội cao xạ chiến đấu tại trận địa Hàm Rồng, ngày 4/4/1965

Trong lúc chiến tranh ác liệt nhất, anh hùng Ngô Thị tuyển đã vác cùng một lúc hai hòm đựng đạn nặng gấp đôi so với trọng lượng cơ thể người chị, và chúng ta cũng phải khẳng định rằng sức mạnh của con người quả là phi thường, phải có một động lực, quyết tâm cao, hay yếu tố nào đó chúng ta mới có được một sức mạnh lớn lao như vậy.

Cầu Hàm Rồng (Thanh Hóa) trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Anh hùng Ngô Thị Tuyển sinh năm 1946, dân tộc Kinh, quê ở xóm Khoáng, tiểu khu Nam Ngạn, Hàm Rồng, Thành phố Thanh Hóa (nay thuộc phường Hàm Rồng), tỉnh Thanh Hóa. Khi được tuyên dương anh hùng, đồng chí là đảng viên, dân quân tiểu khu Nam Ngạn.

Lược đồ trận chiến Hàm Rồng (Thanh Hóa) ngày 3,4/4/1965.

Với những thành tích xuất sắc trong chiến đấu, dũng cảm kiên cường, Chị được tặng thưởng 2 huân chương chiến công hạng ba, được Bác Hồ tặng huy hiệu của Người và 6 lần được tặng bằng khen, giấy khen. Ngày 1/1/1967, Ngô Thị Tuyển được Nhà nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân.