Nông nghiệp khẳng định vị thế trụ đỡ nền kinh tế (Bài 2): Kỳ vọng từ những sản phẩm nông nghiệp vươn tầm thế giới

Thanh Hóa là địa phương có nhiều lợi thế phát triển nông, lâm, thủy sản. Để đưa các nông sản của tỉnh vươn xa hơn, nhất là thị trường thế giới, các cấp, ngành chức năng của tỉnh đang nỗ lực hỗ trợ, giúp các doanh nghiệp đổi mới, hoàn thiện, nâng tầm chất lượng sản phẩm, đẩy mạnh kết nối thị trường xuất khẩu.

Công ty TNHH Thực phẩm và Thương mại dịch vụ Lê Gia (xã Hoằng Thanh) đầu tư máy móc, ứng dụng công nghệ, kỹ thuật hiện đại trong sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm.

Chinh phục nhiều thị trường “khó tính”

Để thúc đẩy xuất khẩu, nhất là xuất khẩu các sản phẩm nông sản, nhiều năm qua, UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt các ngành, địa phương liên quan tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, tạo nguồn cung bền vững cho xuất khẩu. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp xuất khẩu cũng đã chủ động tổ chức sản xuất, mạnh dạn đầu tư, hoàn thiện cơ sở sản xuất để từng bước nâng cao năng lực sản xuất và chất lượng sản phẩm, nhạy bén trong tìm kiếm thị trường xuất khẩu. Nhờ đó, các doanh nghiệp đã mở rộng thị trường xuất khẩu sang nhiều quốc gia, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương.

Công ty TNHH Thực phẩm và Thương mại dịch vụ Lê Gia (xã Hoằng Thanh) là một trong những doanh nghiệp có nhiều sản phẩm được thị trường trong nước và xuất khẩu ưa chuộng. Để nâng cao chất lượng sản phẩm, doanh nghiệp đã đầu tư máy móc ứng dụng công nghệ, kỹ thuật hiện đại trong tất cả các khâu sản xuất, từ đóng chai, dán nhãn đến ngâm ủ mắm... Nhờ vậy, doanh nghiệp đã nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như mẫu mã, quy cách đóng chai, được khách hàng ưa chuộng. Anh Lê Ngọc Anh, Giám đốc Công Ty TNHH Thực phẩm và Thương mại dịch vụ Lê Gia, cho biết: “Hiện sản phẩm nước mắm và mắm tôm Lê Gia đang được bán tại hệ thống Siêu thị Winmart, Winmart+, Aeon, BigC/Top Market/Go, Co.op Mart, MM Mega market... và hệ thống phân phối trên toàn quốc. Đặc biệt, vài năm gần đây, một số sản phẩm mắm Lê Gia đã xuất khẩu sang các thị trường khó tính trên thế giới, như: Mỹ, Nhật Bản, Hồng Kông, Đài Loan, Séc, Hàn Quốc, Nam Phi, Panama, Australia, Singapore...”.

Với Nhà máy Chế biến nông sản Hoàng Giang (xã Trung Chính) chuyên sản xuất các sản phẩm rau, quả chế biến như ớt, vải, ngô ngọt, xoài, dứa... đóng hộp xuất khẩu, anh Hoàng Ngọc Hà, giám đốc nhà máy cho biết: “Chúng tôi không ngừng tìm kiếm cơ hội hợp tác với các đơn vị, doanh nghiệp chuyên xuất khẩu nông sản nhằm đưa nông sản vươn xa, khẳng định vị thế và giá trị nông sản địa phương trên thị trường. Thông qua đối tác trung gian, quý IV/2025, nhà máy đã ký kết được hợp đồng xuất khẩu rau, quả chế biến như ớt, vải, ngô ngọt, xoài, dứa... đóng hộp xuất khẩu sang nhiều thị trường lớn như EU, Nga, UAE, Anh... Trong quá trình hoạt động, chúng tôi đã chú trọng xây dựng vùng nguyên liệu để chủ động sản xuất. Đồng thời áp dụng nhiều công nghệ mới vào sản xuất, đưa ra thị trường những sản phẩm nông sản chất lượng cao đáp ứng được nhu cầu của từng đối tượng khách hàng trên thế giới. Nhờ vậy, sản phẩm của nhà máy làm ra đến đâu được tiêu thụ hết đến đó, góp phần tạo việc làm ổn định cho gần 100 lao động”.

Nỗ lực nâng tầm giá trị nông sản

Để đưa các nông sản của tỉnh vươn xa hơn, tiến đến xuất khẩu, đặc biệt là thị trường phương Tây, các ngành chức năng của tỉnh đang nỗ lực kết nối, tháo gỡ khó khăn, giúp các doanh nghiệp đổi mới, hoàn thiện sản phẩm và kết nối thị trường xuất khẩu. Đồng thời, khuyến khích các doanh nghiệp, HTX đầu tư nâng cấp cơ sở nhà xưởng, bảo đảm tiêu chuẩn an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn xuất khẩu, để được cấp phép bổ sung doanh nghiệp xuất khẩu vào các thị trường lớn như Trung Quốc, châu Âu...

Sản xuất dứa đóng hộp xuất khẩu tại Nhà máy Chế biến nông sản Hoàng Giang, xã Trung Chính.

Các địa phương cũng tích cực phát triển các loại cây chủ lực, cây có giá trị kinh tế cao, liên kết sản xuất để tạo ra các sản phẩm có giá trị, bước đầu đáp ứng những tiêu chuẩn để xuất khẩu. Tính đến tháng 8/2025, trên địa bàn tỉnh đã có trên 50 doanh nghiệp tham gia xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp, thị trường xuất khẩu chính tập trung vào các nước: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Nga, Hoa Kỳ và một số nước EU. Việc thâm nhập thành công vào những thị trường này đã góp phần nâng cao giá trị và mở rộng thị trường tiêu thụ cho nông sản Thanh Hóa, đồng thời khẳng định vị thế của tỉnh trên bản đồ nông sản thế giới.

Đặc biệt, với nhiều chính sách hỗ trợ, nguồn lực đầu tư của các cấp, ngành và chính quyền các địa phương, trên địa bàn tỉnh đã xây dựng được một số vùng nguyên liệu nông sản đạt chuẩn phục vụ xuất khẩu. Cụ thể, đã có 79 mã số vùng trồng và 1 cơ sở đóng gói được cấp mã, với diện tích 661,92ha. Việc cấp mã số vùng trồng như “hộ chiếu” giúp nông sản có điều kiện tiếp cận thị trường các nước. Cùng với đó, đã có hơn 400 văn bằng bảo hộ được cấp cho các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, bao gồm đăng ký nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, kiểu dáng công nghiệp, giải pháp sáng chế. Qua đó góp phần hoàn thành mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, tạo ra sản phẩm bảo đảm chất lượng, an toàn, tiêu thụ nội địa và xuất khẩu.

Các cấp, ngành chức năng của tỉnh vẫn đang tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp trong sản xuất, tìm kiếm thị trường. Đẩy mạnh chuyển đổi tư duy quản lý, quy hoạch sản xuất, kinh doanh theo hướng chủ động nắm bắt cơ hội, tích cực tham gia hội nhập. Tập trung khai thác, tận dụng tối đa công nghệ số, tính ưu việt của các sàn giao dịch thương mại điện tử để tăng cường quảng bá sản phẩm. Không ngừng nâng cao chất lượng hàng hóa từ khâu nuôi trồng, đánh bắt đến chế biến, đóng gói, vận chuyển. Đẩy nhanh thay đổi phương thức sản xuất theo hướng an toàn; liên kết vùng sản xuất, chuỗi sản xuất...

Bài và ảnh: Minh Hà

