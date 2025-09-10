Nông nghiệp khẳng định vị thế trụ đỡ nền kinh tế (Bài 1): “Mở đường” để nông nghiệp phát triển

Sau đại dịch COVID-19 một thời gian dài, mọi hoạt động kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh đều bị ảnh hưởng, nhất là sản xuất công nghiệp, hoạt động thương mại - dịch vụ, gần đây mới từng bước vực dậy. Thế nhưng, ngành nông nghiệp vẫn trụ vững, duy trì đà tăng trưởng ngay trong những năm đại dịch, trở thành “cứu cánh” của nền kinh tế, duy trì sự phát triển ổn định và bền vững.

Khu sản xuất rau thủy canh của Công ty TNHH MTV Dịch vụ thương mại nông nghiệp công nghệ cao Thiên Trường 36 (phường Đông Tiến). Ảnh: Thanh Hòa

Trong bối cảnh sản xuất nông nghiệp đối mặt với nhiều biến động từ thị trường đến thời tiết, tỉnh Thanh Hóa đang từng bước khẳng định vai trò “hậu phương vững chắc” cho người nông dân thông qua hàng loạt chính sách hỗ trợ thiết thực để “mở đường” cho nông nghiệp phát triển mạnh mẽ, giữ vững vai trò là trụ đỡ cho nền kinh tế.

Những chuyển động từ chính sách đến thực tế

Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX đã xác định “Chương trình Phát triển nông nghiệp và XDNTM” là một trong 6 chương trình trọng tâm để thực hiện trong giai đoạn 2021-2025. Do đó, cùng với việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU, ngày 11/1/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII về tích tụ, tập trung đất đai phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (gọi tắt là Nghị quyết 13), trong giai đoạn này, tỉnh đã liên tục có những chính sách sát thực tế giúp người dân chuyển đổi sản xuất theo hướng quy mô lớn, hiện đại nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, khả năng cạnh tranh. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh để hình thành các vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa quy mô lớn, chất lượng cao; hình thành và phát triển các chuỗi giá trị từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ... Từ đó góp phần đưa ngành nông nghiệp phát triển toàn diện và từng bước thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp, góp phần tăng giá trị hàng hóa nông sản. Thông qua việc triển khai thực hiện Nghị quyết 13, từ năm 2021 đến năm 2025, toàn tỉnh tích tụ, tập trung thêm 33,8 nghìn ha, vượt 5,6% kế hoạch. Đây chính là tiền đề để thực hiện có hiệu quả những chính sách ở tất cả các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản.

Giai đoạn 2020-2025, HĐND tỉnh đã ban hành các nghị quyết về cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, như: Nghị quyết số 385/2021/NQ-HĐND ngày 26/4/2021 về cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển cây gai xanh nguyên liệu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2023; cơ chế, chính sách hỗ trợ mua thiết bị giám sát hành trình và phí thuê bao dịch vụ thiết bị giám sát hành trình cho chủ tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa theo Nghị quyết số 21/2021/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 của HĐND tỉnh; Nghị quyết số 185/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 về việc ban hành chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022-2025; Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐND ngày 24/3/2023 về việc sửa đổi, bổ sung một số nghị quyết của HĐND tỉnh thuộc lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa... Các chính sách phát triển sản xuất nông nghiệp của tỉnh tập trung hỗ trợ 7 nhóm đối tượng, gồm: hỗ trợ sản xuất rau an toàn tập trung chuyên canh; hỗ trợ hạ tầng khu trang trại chăn nuôi tập trung; hỗ trợ phát triển rừng trồng thâm canh, tập trung; hỗ trợ ứng dụng công nghệ vật liệu mới trong đóng mới hầm bảo quản sản phẩm khai thác thủy sản cho các tàu cá đánh bắt, hậu cần đánh bắt vùng khơi; hỗ trợ sản xuất cây ăn quả tập trung; hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; hỗ trợ phát triển sản phẩm thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

Ngay sau khi các chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp ban hành, ngành nông nghiệp và các địa phương đã tích cực tuyên truyền các nội dung của các nghị quyết, chính sách thông qua nhiều hình thức để người dân tiếp cận. Nhờ đó, nền nông nghiệp của tỉnh đã chuyển biến tích cực với nhiều vùng, mô hình sản xuất mang lại giá trị kinh tế hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng/ha/năm.

Từng bước hình thành nền nông nghiệp hiện đại, toàn diện

Ông Nguyễn Xuân Thiên, Giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ thương mại nông nghiệp công nghệ cao Thiên Trường 36 (phường Đông Tiến), cho biết: “Doanh nghiệp chúng tôi đã đầu tư khoảng 20.000m2 nhà lưới và các khu sản xuất tổng hợp, diện tích 3,6ha để đầu tư mô hình nông nghiệp công nghệ cao. Hiện chúng tôi chuyên canh dưa vàng, dưa chuột baby và các loại rau, củ, quả an toàn... Để có được quỹ đất sản xuất như hiện nay, doanh nghiệp đã được chính quyền địa phương, các sở, ngành quan tâm, tạo điều kiện. Cùng với đó, những cơ chế, chính sách hỗ trợ mà tỉnh đã, đang triển khai đã trở thành “cứu cánh” để doanh nghiệp có thêm động lực phát triển sản xuất, kinh doanh theo hướng sản xuất quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao và liên kết theo chuỗi giá trị”.

Các cơ chế, chính sách được tỉnh triển khai trong giai đoạn 2021-2025 đã và đang được các địa phương, doanh nghiệp và người dân đồng tình ủng hộ. Qua đó, đã góp phần tích tụ, tập trung đất đai để phát triển sản xuất hàng hóa theo hướng quy mô lớn, công nghệ cao; khuyến khích đầu tư cơ sở hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, đẩy mạnh cơ giới hóa các khâu trong sản xuất, nâng cao chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Thông qua nguồn hỗ trợ, các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình đã nâng cấp, xây dựng mới kết cấu hạ tầng 241ha vùng sản xuất rau an toàn tập trung chuyên canh; hỗ trợ kiểm soát và chứng nhận VietGAP cho 228ha rau an toàn. Đồng thời, hỗ trợ trên 972 nghìn cây giống nuôi cấy mô để trồng rừng sản xuất; hỗ trợ phân bón thực hiện thâm canh rừng trồng luồng, nứa, vầu với diện tích 13.839ha; làm đường lâm sinh phục vụ vùng trồng rừng sản xuất tập trung với diện tích 19.600ha; cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững cho 13.902ha. Cùng với đó, chính sách cũng là nguồn kinh phí để hỗ trợ cho UBND cấp xã xây dựng hạ tầng đường giao thông, đường điện, hệ thống cấp nước đến chân hàng rào khu trang trại cho 11 khu trang trại chăn nuôi tập trung và xây dựng hạ tầng cho 25 vùng sản xuất cây ăn quả tập trung; hỗ trợ cây giống đối với 119,6ha cây ăn quả và nhiều lớp tập huấn, chuyển giao kỹ thuật sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản sản phẩm cây ăn quả.

Thực tế cho thấy, những cơ chế, chính sách được tỉnh triển khai trong thời gian vừa qua không chỉ là yếu tố “mở đường” cho ngành nông nghiệp dần tiến tới hiện đại, giá trị gia tăng cao mà còn là “cam kết” của tỉnh đồng hành cùng người dân tạo ra những đột phá trong phát triển nông nghiệp. Từ đó, từng bước tăng năng suất, sản lượng cây trồng, vật nuôi và nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp, nâng sức cạnh tranh cho nông sản xứ Thanh trên thị trường trong nước và xuất khẩu.

Thanh Hòa

Bài 2: Kỳ vọng từ những sản phẩm nông nghiệp vươn tầm thế giới