Nơi nghĩa tình được vun đắp mỗi ngày

Có những người trở về sau chiến tranh mang trên mình vết thương không bao giờ lành, có những nạn nhân chất độc da cam phải chống chọi với bệnh tật suốt cuộc đời. Tại Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Thanh Hóa (sau đây viết tắt là Trung tâm - đóng tại phường Sầm Sơn), sự tri ân không chỉ được thể hiện bằng chế độ, chính sách mà còn được vun đắp từ những bữa cơm đủ dinh dưỡng, những viên thuốc đúng giờ, những đêm thức trắng của đội ngũ y, bác sĩ, điều dưỡng và sự sẻ chia âm thầm mỗi ngày.

Điều dưỡng viên chăm sóc sức khỏe cho thương binh, nạn nhân chất độc da cam tại Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Thanh Hóa.

Ngoài khuôn viên rợp bóng cây xanh, ông Mai Trọng Bái, thương binh hạng 1/4, tỷ lệ thương tật 100%, năm nay đã 90 tuổi, chậm rãi tập những động tác phục hồi chức năng dưới sự hướng dẫn của điều dưỡng. Chiến tranh đã lấy đi một phần cơ thể và để lại nhiều di chứng, tuổi cao khiến việc đi lại ngày càng khó khăn. Gần 40 năm sống tại Trung tâm, điều khiến ông yên tâm không chỉ là được chăm sóc sức khỏe thường xuyên mà còn là sự gần gũi của những cán bộ nơi đây.

Ông Mai Trọng Bái tâm sự: “Ở đây, ai cũng quan tâm. Từ bữa ăn, giấc ngủ đến lúc đau ốm đều có người bên cạnh. Có hôm trái gió trở trời, các cháu điều dưỡng thức cả đêm theo dõi, động viên. Tôi coi nơi này như ngôi nhà của mình”.

Không chỉ những thương binh mang thương tật nặng, nhiều nạn nhân chất độc da cam cũng đang được chăm sóc lâu dài tại Trung tâm. Bà Vũ Thị Hà - nạn nhân chất độc da cam thế hệ thứ 2, có bố là ông Vũ Quốc Ngữ vừa là thương binh, vừa là người bị nhiễm chất độc da cam chia sẻ: “Gia đình có bố, bản thân và em trai đều được chăm sóc ở trung tâm. Sức khỏe của tôi suy giảm nhiều năm nay, những cơn đau kéo dài khiến việc sinh hoạt gặp không ít khó khăn. Mỗi ngày, tôi được theo dõi sức khỏe, uống thuốc đúng phác đồ, tập phục hồi chức năng và tham gia các hoạt động văn nghệ, đọc sách, giao lưu với những người cùng hoàn cảnh”.

Đằng sau sự bình yên ấy là công việc thầm lặng của những điều dưỡng viên. Với chị Lê Thị Giang là con của thương binh nặng hơn 20 năm gắn bó với Trung tâm, mỗi ngày làm việc đều bắt đầu từ rất sớm. Kiểm tra sức khỏe, hỗ trợ vệ sinh cá nhân, cấp phát thuốc, hướng dẫn tập phục hồi chức năng rồi trò chuyện để nắm bắt tâm lý từng người đã trở thành công việc quen thuộc. Chị Giang chia sẻ: “Nhiều bác tuổi đã cao, có người mắc bệnh lý nền, có người bị rối loạn tâm thần nên ngoài chuyên môn còn phải thật kiên nhẫn. Có hôm các bác mất ngủ, chúng tôi thay nhau ngồi trò chuyện, động viên đến khuya. Chỉ cần thấy các bác khỏe hơn, ăn ngon miệng hơn hay nở nụ cười là mọi vất vả đều xứng đáng”.

Trung tâm đang trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng 217 thương binh, bệnh binh, thân nhân người có công và nạn nhân chất độc da cam, gồm 37 thương binh, bệnh binh; 53 thương binh, bệnh binh tâm thần; 19 thân nhân liệt sĩ và 108 người nhiễm chất độc da cam. Đội ngũ cán bộ, viên chức duy trì chế độ trực 24/24 giờ, theo dõi sát diễn biến sức khỏe, bảo đảm chăm sóc, điều trị, phục hồi chức năng và đời sống tinh thần cho từng đối tượng.

Song song với công tác nuôi dưỡng thường xuyên, Trung tâm còn đẩy mạnh hoạt động điều dưỡng tập trung. 6 tháng đầu năm, đơn vị đã đưa cơ sở điều dưỡng mới vào hoạt động, tổ chức điều dưỡng phục hồi sức khỏe cho 621 người có công và thân nhân liệt sĩ, đồng thời phục vụ 245 cán bộ Câu lạc bộ Hàm Rồng đến nghỉ dưỡng. Hệ thống cơ sở vật chất đồng bộ cùng các hoạt động khám sức khỏe, vật lý trị liệu, văn hóa, thể thao đã góp phần nâng cao chất lượng điều dưỡng và giúp người có công có thêm những ngày nghỉ dưỡng ý nghĩa.

Không chỉ chăm sóc sức khỏe, Trung tâm còn đặc biệt quan tâm đến đời sống tinh thần của các đối tượng. Những buổi sinh hoạt văn nghệ, đọc sách, chơi cờ, các hoạt động vui xuân, đón tết hay đơn giản là những cuộc trò chuyện giữa cán bộ với thương binh đã giúp nhiều người vượt qua mặc cảm, ổn định tâm lý, cảm nhận sự ấm áp của tình người. Công tác dinh dưỡng cũng được chú trọng với thực đơn phù hợp từng bệnh lý, nguồn thực phẩm được kiểm soát chặt chẽ nhằm bảo đảm mỗi bữa ăn vừa đủ chất, vừa hợp khẩu vị.

Giám đốc Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Thanh Hóa Lê Thị Hằng cho biết: “Mỗi người có công đều đã dành một phần tuổi xuân, thậm chí cả cuộc đời cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Vì vậy, chăm sóc các bác không đơn thuần là thực hiện chế độ, chính sách mà còn là trách nhiệm, là sự tri ân bằng hành động cụ thể. Chúng tôi luôn nỗ lực xây dựng Trung tâm trở thành mái nhà chung, nơi mỗi thương binh, bệnh binh, thân nhân người có công và nạn nhân chất độc da cam đều được chăm sóc bằng cả chuyên môn và tình cảm, để nghĩa tình luôn được vun đắp từ những điều bình dị nhất mỗi ngày”.

Bài và ảnh: Trường Giang