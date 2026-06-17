Nói “không” với trễ hẹn của Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hà Trung

Quán triệt mục tiêu xây dựng nền hành chính phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo, xã Hà Trung đã có những bước đi đột phá trong thay đổi tư duy từ quản lý hành chính sang đồng hành và phục vụ. Nổi bật là việc vận hành Trung tâm Phục vụ hành chính công (PVHCC) xã, với cam kết “nói không với trễ hẹn trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cho người dân”.

Cán bộ, công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hà Trung nêu cao tinh thần phục vụ Nhân dân.

Xã Hà Trung được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã: Hà Đông, Hà Ngọc, Yến Sơn và một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thị trấn Hà Trung, xã Hà Bình. Với quy mô lớn hơn, địa phương có nhiều dư địa cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Tuy nhiên, sau hợp nhất theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, khối lượng hồ sơ liên quan đến đất đai, tư pháp, hộ tịch, chế độ chính sách tăng mạnh, đã tạo áp lực giải quyết TTHC lên chính quyền xã tương đối lớn. Bởi vậy, xã đã ưu tiên nguồn lực cải tạo công năng các phòng làm việc tại tầng 1 trụ sở UBND huyện Hà Trung (cũ) thành nơi tiếp nhận, giải quyết TTHC của Trung tâm PVHCC xã. Đồng thời, đầu tư đồng bộ trang thiết bị cho trung tâm, như hệ thống máy tính có kết nối internet, mạng trực tuyến, cài đặt các phần mềm chuyên ngành, bàn ghế phục vụ người dân đến giao dịch.

Cơ sở vật chất mới chỉ là điều kiện cần, yếu tố con người mới giữ vai trò quyết định của mọi công việc, nhất là cấp cơ sở. Với quan điểm “lấy người dân làm trung tâm phục vụ”, xã Hà Trung đã rà soát, lựa chọn và bố trí đội ngũ cán bộ, công chức (CBCB) có trình độ chuyên môn vững vàng, có kinh nghiệm công tác thực tế để đảm nhận các vị trí chủ chốt tại trung tâm. Thông qua việc ban hành quyết định phân công nhiệm vụ cụ thể cho giám đốc, phó giám đốc và từng công chức chuyên môn, địa phương đã thiết lập được một cơ chế trách nhiệm rõ ràng, gắn chặt vai trò của người đứng đầu. Hiện nay, bộ máy của trung tâm có 1 giám đốc, 1 phó giám đốc và 5 chuyên viên được phân công phụ trách giải quyết TTHC ở các lĩnh vực tư pháp - hộ tịch; văn hóa - xã hội; đất đai - nông nghiệp; Tài chính - Kế toán - Công thương. Để giải quyết triệt để những “nút thắt” trong lĩnh vực đất đai, trung tâm đã phối hợp bố trí riêng quầy tiếp nhận TTHC của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Trung. Đi đôi với việc bố trí con người, Chủ tịch UBND xã còn ban hành các quyết định về quy chế hoạt động, quy chế phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban chuyên môn, đảm bảo quy trình luân chuyển hồ sơ được vận hành khép kín, minh bạch, hạn chế nguy cơ trễ hẹn với dân.

Hiệu quả của tinh thần phục vụ của CBCC Trung tâm PVHCC xã Hà Trung được minh chứng qua sự ghi nhận, đánh giá từ chính những người dân đến giao dịch. Anh Dương Văn Hinh ở thôn Thành Môn, cho biết: "Cách đây khoảng 1 tháng, tôi đến đăng ký cấp bản sao trích lục hộ tịch và bản sao giấy khai sinh. Đúng lịch hẹn trên phiếu, tôi quay lại và nhận ngay kết quả. Hồ sơ được giải quyết nhanh gọn, chính xác giúp người dân tiết kiệm được thời gian, công sức và không phải đi lại nhiều lần như trước".

Hiện nay, tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã là 463 thủ tục, trong đó số thủ tục phát sinh thường xuyên tại địa phương là 45 thủ tục. Để người dân dễ dàng tiếp cận, giám sát, toàn bộ các danh mục TTHC đều được xã Hà Trung niêm yết công khai tại Trung tâm PVHCC và đồng bộ hóa trên cổng thông tin điện tử và các trang mạng xã hội như facebook, zalo. Cùng với đó, các bảng biểu, khẩu hiệu hành động, nội quy làm việc và biển hướng dẫn khu vực hỗ trợ thực hiện dịch vụ công trực tuyến được bố trí ở những vị trí dễ quan sát để Nhân dân được biết.

Xác định chuyển đổi số là “đòn bẩy” để nâng cao hiệu suất và loại bỏ triệt để tình trạng chậm trễ, xã Hà Trung đã đưa các TTHC thuộc thẩm quyền lên mức độ dịch vụ công trực tuyến một phần và toàn trình. Ở mức độ một phần, người dân có thể chủ động tải biểu mẫu, kê khai thông tin từ xa trước khi đến trung tâm hoàn tất thủ tục. Ở mức độ toàn trình, các lĩnh vực như chứng thực, đăng ký khai sinh, khai tử, xác nhận cư trú hay các thủ tục hộ tịch đơn giản được thực hiện trực tuyến hoàn toàn, từ khâu nộp hồ sơ, xử lý, thanh toán lệ phí cho đến trả kết quả qua mạng hoặc qua hệ thống bưu chính công ích. Đến nay, tỷ lệ người dân địa phương lựa chọn phương thức trực tuyến đang có chiều hướng tăng dần, góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí và nâng cao tính minh bạch trong giải quyết TTHC của xã Hà Trung.

Số liệu thống kê từ ngày 1/7/2025 đến tháng 12/2025 là minh chứng thuyết phục nhất cho hiệu quả vận hành của mô hình. Theo đó, Trung tâm PVHCC xã đã tiếp nhận tổng số 2.356 hồ sơ, trong đó, số hồ sơ trực tuyến là 2.308 hồ sơ, trực tiếp là 48 hồ sơ. Kết quả giải quyết hồ sơ đúng và trước hạn tương đối ấn tượng, với 1.804 hồ sơ trước hạn và đúng hạn là 396 hồ sơ, đạt tỷ lệ 99,37%. Đáng chú ý, 100% hồ sơ tiếp nhận tại trung tâm đều được số hóa đầu vào và xử lý hoàn toàn trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh.

Quyết tâm nói “không” với trễ hẹn của Trung tâm PVHCC xã Hà Trung không chỉ bảo đảm các dịch vụ công được vận hành thông suốt, mà còn mang đến sự hài lòng cho người dân với chính quyền địa phương. Đây chính là tiền đề quan trọng để Hà Trung tiếp tục thực hiện mục tiêu xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, vì sự phát triển bền vững của quê hương.

Bài và ảnh: Hòa Bình