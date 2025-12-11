Nỗ lực xây dựng môi trường không khói thuốc tại các cơ sở y tế

Những năm gần đây, tỷ lệ bệnh nhân mắc các bệnh liên quan đến thuốc lá tăng nhanh, trong đó nhiều trường hợp mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) và ung thư phổi. Trước những tác hại nặng nề mà thuốc lá gây ra đối với sức khỏe cộng đồng, ngành Y tế đã và đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ xây dựng môi trường y tế không khói thuốc.

Tỷ lệ bệnh nhân mắc các bệnh liên quan đến thuốc lá nhập viện gia tăng tại các cơ sở y tế.

Là bệnh viện hạng 1, cấp khám chữa bệnh chuyên sâu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá là đơn vị đầu tàu của ngành Y tế Thanh Hoá trong sự nghiệp chăm sóc sức khoẻ Nhân dân, những năm qua bệnh viện đã triển khai nhiều giải pháp xây dựng bệnh viện không khói thuốc. Bệnh viện đã thành lập Ban chỉ đạo Phòng chống tác hại thuốc lá, đưa quy định “cấm hút thuốc” vào nội quy bệnh viện và tiêu chí thi đua của cán bộ nhân viên. 100% các khoa phòng đều ký cam kết thực hiện. Cùng với đó là lắp đặt hệ thống biển báo cấm hút thuốc, pano áp phích trực quan tại tất cả các điểm nóng như sảnh chờ, hành lang, căng tin và khuôn viên cây xanh. Đồng thời tăng cường hệ thống camera an ninh và đội ngũ bảo vệ tuần tra để phát hiện sớm các hành vi vi phạm ngay từ cổng bệnh viện.

BSCKII Lê Ngọc Thành, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá cho biết: Với phương châm “Mưa dầm thấm lâu” kết hợp với giám sát chặt chẽ, hàng ngày các bác sĩ, điều dưỡng đi buồng khám bệnh kèm theo tuyên truyền cho người bệnh và người nhà người bệnh, thông qua các buổi họp hội đồng người bệnh cấp khoa và toàn viện, nội dung không hút thuốc luôn là một phần bắt buộc phải phổ biến. Đội ngũ bảo vệ và nhân viên y tế là nòng cốt, khi thấy người hút thuốc, nhân viên y tế sẽ nhắc nhở. Bệnh viện cũng sử dụng hệ thống camera để trích xuất hình ảnh, nếu nhân viên y tế vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật nghiêm khắc; đối với người nhà bệnh nhân, nếu tái phạm nhiều lần, chúng tôi có thể mời ra khỏi khu vực điều trị.

Tại Bệnh viện Phổi Thanh Hóa mỗi ngày tiếp nhận hàng trăm lượt bệnh nhân – phần lớn đang phải đối mặt với những hệ lụy âm thầm nhưng tàn khốc của thuốc lá. Với đặc thù ấy, bệnh viện càng chú trọng hơn việc xây dựng môi trường khám chữa bệnh trong lành, an toàn. Ban Chỉ đạo được kiện toàn; 100% hành lang và khu vực công cộng treo biển cấm hút thuốc; hệ thống loa nội viện thường xuyên phát thông điệp; các hình thức truyền thông như pano, tờ rơi, nói chuyện chuyên đề... được duy trì đều đặn. Đặc biệt, bệnh viện chú trọng tư vấn cai thuốc lá cho bệnh nhân có bệnh nền hô hấp mạn tính như COPD, viêm phổi, hen phế quản..., giúp người bệnh giảm tái phát, nâng cao hiệu quả điều trị. Đến nay, tại bệnh viện đã giảm đáng kể tình trạng hút thuốc trong khuôn viên bệnh viện; người bệnh và người nhà có ý thức hơn trong việc giữ gìn môi trường không khói thuốc.

Bà Nguyễn Thị Hân, xã Hoạt Giang, chia sẻ: Bố tôi có tiền sử hút thuốc lá trong thời gian dài khi nhập viện điều trị bác sĩ tư vấn đã bỏ được thuốc nhưng bệnh nặng, quá trình điều khó khăn, sức khỏe giảm sút, ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống. Tôi mong mọi người hãy bỏ thuốc để không phải trải qua những ngày khó khăn như gia đình tôi.

Bác sĩ Bệnh viện Phổi Thanh Hóa tư vấn cho bệnh nhân không hút thuốc lá để bảo vệ sức khỏe.

Thạc sĩ, bác sĩ nội trú Vương Thị Hường, Phó trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Phổi Thanh Hóa, cho biết, thuốc lá là tác nhân gây ra nhiều bệnh lý nguy hiểm, với đặc thù là bệnh viện điều trị các bệnh về hô hấp, khói thuốc không chỉ làm ảnh hưởng đến sức khỏe bệnh nhân mà còn gây nguy cơ nặng lên bệnh và kéo dài thời gian điều trị, ban giám đốc bệnh viện xác định việc nói “không” với thuốc lá không chỉ là thực hiện quy định, mà còn là trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ y, bác sĩ trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân. Đối với nhân viên y tế, nhận thức về tác hại của khói thuốc được nâng cao, ý thức nêu gương được đẩy mạnh, nhân viên y tế gương mẫu không hút thuốc trong giờ làm việc, nhiều cán bộ đã giảm hút thuốc hoặc từ bỏ thuốc lá hoàn toàn.

Thực thi Luật PCTHTL, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đều triển khai nhiều giải pháp đồng bộ về tuyên truyền, vận động; thành lập ban chỉ đạo, các tổ PCTHTL; ban hành các biện pháp, hình thức răn đe, xử phạt... Nhờ đó, đã tạo được sự chuyển biến rõ nét, không còn tình trạng cán bộ, nhân viên y tế hút thuốc lá trong bệnh viện, góp phần nâng cao được nhận thức cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Đến nay toàn tỉnh đã có 100% đơn vị y tế thành lập và kiện toàn ban chỉ đạo PCTHTL tại đơn vị; có phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên ban chỉ đạo; xây dựng kế hoạch, nội quy bệnh viện không khói thuốc lá. Đồng thời, tất cả các đơn vị tổ chức ký cam kết: nhân viên khoa, phòng ký cam kết với lãnh đạo khoa, phòng và lãnh đạo khoa, phòng ký cam kết với lãnh đạo đơn vị thực hiện không khói thuốc lá tại đơn vị...

Bên cạnh kết quả đạt được hiện nay vẫn còn một bộ phận người nhà, người đến chăm sóc người bệnh vẫn hút thuốc lá tại các khu vực hành lang, khuôn viên, vườn hoa, căng tin... của các cơ sở y tế bất chấp quy định cấm hút thuốc trong toàn bộ cơ sở y tế. Nhiều người bệnh dù đã được bác sĩ khuyến cáo không hút thuốc lá nhưng vẫn phớt lờ lời cảnh báo, hút thuốc khi nhân viên y tế không có mặt.

Ông Nguyễn Xuân Lợi, Phó Chánh Văn phòng Sở Y tế Thanh Hoá, nhấn mạnh, cơ sở y tế là nơi chăm sóc sức khỏe, hướng tới một cuộc sống khỏe mạnh cho tất cả mọi người, vì thế việc xây dựng môi trường cơ sở y tế không khói thuốc giúp người bệnh hồi phục sức khỏe, giảm căng thẳng cho người bệnh và nhân viên y tế là hết sức cần thiết. Để góp phần tạo môi trường trong lành trong các cơ sở y tế, ngành y tế đang tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện tốt môi trường bệnh viện không khói thuốc. Ban chỉ đạo PCTHTL ngành y tế tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện tại tất cả các cơ sở y tế. Đồng thời, đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe, từng bước nâng cao ý thức phòng, chống của cán bộ y tế và cả cộng đồng, mục đích cuối cùng là bảo vệ sức khỏe cho mỗi người và cộng đồng.

Xây dựng môi trường y tế không khói thuốc là mục tiêu quan trọng nhằm giảm thiểu bệnh tật, bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Những nỗ lực của ngành Y tế Thanh Hóa đang từng bước tạo ra những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, để thành công bền vững, cần sự chung tay của mỗi người dân – bắt đầu từ việc nói không với thuốc lá trong các cơ sở y tế. Hãy vì sức khỏe của bản thân, người thân và cộng đồng, cùng chung tay xây dựng cơ sở y tế không khói thuốc.

Tô Hà