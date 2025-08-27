Nỗ lực vì sự hài lòng của người dân

Đông Sơn là phường có quy mô dân số lớn, với hơn 51.000 người. Để không làm chậm trễ quy trình giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cho tổ chức, công dân, ngay từ khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, Trung tâm Phục vụ hành chính công (PVHCC) phường Đông Sơn đã chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để vận hành hiệu quả bộ máy mới.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Đông Sơn giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: Tố Phương

Gần cuối buổi sáng của ngày làm việc, Trung tâm PVHCC phường Đông Sơn (cơ sở 1 ở phố Cao Sơn, phường Rừng Thông cũ) vẫn còn rất đông tổ chức, công dân chờ giải quyết TTHC. “Đây không phải là ngày cá biệt, mà ở đây ngày nào cũng thế, kể từ khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành. Với số lượng hồ sơ giải quyết mỗi ngày rất lớn, cán bộ, công chức Trung tâm PVHCC phường phải tranh thủ làm thêm cả thứ 7 và chủ nhật để giải quyết kịp thời các TTHC cho người dân, không để người dân phải chờ đợi lâu hay phải đi lại nhiều lần”, Phó Giám đốc Trung tâm PVHCC phường Đông Sơn Nguyễn Thị Hằng chia sẻ.

Phường Đông Sơn được thành lập trên cơ sở nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Rừng Thông, Đông Thịnh, Đông Tân và các xã Đông Hòa, Đông Minh, Đông Hoàng, Đông Khê, Đông Ninh. Thực hiện mục tiêu của chính quyền địa phương 2 cấp là “gần dân, sát dân, vì Nhân dân phục vụ”, Trung tâm PVHCC phường Đông Sơn chia thành 2 cơ sở hoạt động. Cơ sở 1 ở phố Cao Sơn (phường Rừng Thông cũ) và cơ sở 2 ở công sở UBND xã Đông Khê cũ.

Chuyển từ chính quyền địa phương 3 cấp sang 2 cấp thể hiện sự thay đổi mạnh mẽ từ tư duy quản lý hành chính sang phục vụ. Bởi thế, khi đi vào vận hành, Trung tâm PVHCC phường Đông Sơn xác định phải thực sự đổi mới vì dân theo đúng chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Để làm được điều này, UBND phường đã ưu tiên bố trí cán bộ, công chức có năng lực, nắm chắc nghiệp vụ làm việc tại trung tâm. Cùng với đó, cán bộ, công chức trung tâm cũng chủ động học tập các nội dung mới, quy trình giải quyết TTHC, đặc biệt là quy định về giải quyết TTHC phi địa giới hành chính theo Nghị định số 118/2025/NĐ-CP của Chính phủ. Hiện nay, Trung tâm PVHCC phường có 14 cán bộ, công chức, trong đó có 1 Phó Chủ tịch UBND phường là Giám đốc, 1 Phó Giám đốc và 12 công chức. Đúng theo định biên, trung tâm chỉ có 7 công chức, nhưng hiện nay đang được UBND phường bổ sung thêm 5 công chức để giải quyết kịp thời các TTHC cho người dân. Chính nhờ sự chủ động này mà hoạt động của trung tâm từ khi vận hành đến nay luôn thông suốt, không để xảy ra tình trạng chồng chéo hay bỏ sót nhiệm vụ.

Dù hoạt động ở 2 cơ sở, nhưng hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin cả 2 nơi đều khang trang, bảo đảm đủ điều kiện để làm việc và phục vụ Nhân dân. Hiện nay, 2 cơ sở có 16 máy tính, 14 máy in, 11 máy scan hồ sơ. Thiết bị ký số cho cán bộ, công chức được Ban Cơ yếu của Chính phủ cấp đầy đủ, phục vụ cho việc tiếp nhận hồ sơ và xử lý công việc trên môi trường mạng được hiệu quả. Tại trung tâm, hệ thống camera giám sát được kết nối với điện thoại của giám đốc và phó giám đốc trung tâm để theo dõi, nắm bắt tình hình và chỉ đạo, điều hành cán bộ, công chức trong tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho công dân. Ngoài ra, trung tâm còn bố trí màn hình tra cứu và cây kiot có người trực để hướng dẫn công dân tra cứu TTHC, nộp hồ sơ dịch vụ công. Đặc biệt, trung tâm còn bố trí bàn riêng để hướng dẫn người cao tuổi, khuyết tật, phụ nữ mang thai giải quyết TTHC được dễ dàng, thuận tiện nhất. Khu vực chờ được bố trí đầy đủ bàn, ghế ngồi cho tổ chức, cá nhân. Tất cả TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết được niêm yết công khai trên trang thông tin điện tử của phường, trên bảng niêm yết bằng giấy và màn hình niêm yết tại trung tâm.

Không ít người dân ban đầu có tâm lý e ngại về sự phức tạp hay chậm trễ trong giai đoạn chuyển giao mô hình chính quyền mới, thế nhưng thực tế đã làm họ thay đổi suy nghĩ. Ông Nguyễn Đăng Rau ở thôn Cửu Tự, phường Đông Sơn chia sẻ: “Tôi đến làm thủ tục trợ cấp hưu trí xã hội ở cơ sở 2. Dù không thành thạo công nghệ thông tin nhưng tôi được công chức hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến tận tình và dễ thực hiện. Mong mô hình chính quyền mới sẽ giúp người dân chúng tôi được giải quyết các TTHC nhanh hơn, hiệu quả hơn”.

“Đông Sơn là phường đông dân nên lượng hồ sơ tiếp nhận, giải quyết mỗi ngày rất lớn. Áp lực làm việc đối với cán bộ, công chức cũng không hề nhỏ. Song, bằng sự quyết tâm, quyết liệt và quyết làm, chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để khắc phục một số khó khăn ban đầu, bảo đảm phục vụ tốt nhất người dân, doanh nghiệp”, Phó Giám đốc Nguyễn Thị Hằng nhấn mạnh.

Tố Phương