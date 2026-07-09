Nỗ lực trong hành trình đưa hài cốt liệt sĩ về quê hương

Theo kế hoạch phối hợp hằng năm, hai tỉnh Thanh Hóa và Hủa Phăn (Lào) thống nhất tiếp tục mở rộng phạm vi khảo sát tại các khu vực rừng núi giáp biên, nơi từng diễn ra các hoạt động chiến đấu trong thời kỳ chiến tranh. Công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ được triển khai trên cơ sở phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng quân sự, cơ quan chuyên trách chính sách, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan của hai bên.

Tại thị xã Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn (Lào), Ban Công tác đặc biệt hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn tổ chức lễ bàn giao, tiếp nhận 19 hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào.

Quá trình thực hiện tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tập trung vào việc khảo sát thực địa, khoanh vùng địa bàn nghi vấn và tổ chức lực lượng cất bốc khi phát hiện dấu vết hài cốt. Do địa hình phức tạp, chủ yếu là rừng núi hiểm trở, công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn, song các lực lượng vẫn nỗ lực vượt khó, duy trì phối hợp nhịp nhàng và an toàn tuyệt đối trong suốt quá trình triển khai.

Song song với đó, hai bên đặc biệt chú trọng công tác trao đổi, xác minh thông tin. Các nguồn dữ liệu như hồ sơ lưu trữ, bản đồ chiến sự, tài liệu quân sự cùng thông tin từ Nhân dân địa phương, già làng, trưởng bản và các cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu tại khu vực biên giới được tổng hợp, đối chiếu nhiều chiều. Cách làm này giúp nâng cao độ chính xác trong khoanh vùng địa điểm, rút ngắn thời gian khảo sát và tăng hiệu quả tìm kiếm.

Mùa khô 2025-2026, quá trình thực hiện nhiệm vụ gặp nhiều khó khăn do địa bàn tìm kiếm chủ yếu ở vùng sâu, vùng xa, rừng núi hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt, với tinh thần trách nhiệm cao và tình cảm sâu nặng đối với đồng chí, đồng đội đã hy sinh, cán bộ, chiến sĩ Đội quy tập thuộc Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa đã nỗ lực khắc phục khó khăn, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các bộ tộc Lào tổ chức khảo sát, xác minh, tìm kiếm và quy tập được 19 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào.

Trong quá trình thực địa, lực lượng hai tỉnh cũng phối hợp chặt chẽ về hậu cần, phương tiện, y tế và đảm bảo điều kiện sinh hoạt cho các tổ công tác. Khi phát hiện khu vực có khả năng tồn tại hài cốt, các đội tiến hành cất bốc theo đúng quy trình, lập biên bản hiện trường, bảo quản và bàn giao về các điểm tập kết để phục vụ giám định. Sau khi hoàn tất công tác cất bốc, hài cốt liệt sĩ được tổ chức giám định, phân loại và tiến hành an táng tại các nghĩa trang liệt sĩ theo nghi thức trang trọng, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do và nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Mùa khô 2026-2027, Ban Chỉ đạo tỉnh phấn đấu tìm kiếm từ 16 đến 20 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại tỉnh Hủa Phăn (Lào); tiếp tục rà soát, xác minh các nguồn tin mới, lấy mẫu ADN các phần mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin, góp phần thực hiện hiệu quả Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Công tác đặc biệt tỉnh, khẳng định: "Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ thiêng liêng, mang ý nghĩa chính trị và nhân đạo đặc biệt quan trọng. Sự phối hợp hiệu quả với tỉnh Hủa Phăn đã góp phần nâng cao chất lượng công tác, đồng thời thể hiện trách nhiệm và tình cảm sâu nặng giữa hai địa phương. Thanh Hóa sẽ tiếp tục ưu tiên nguồn lực, chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường phối hợp với phía bạn, đẩy mạnh công tác khảo sát, mở rộng địa bàn tìm kiếm và nâng cao hiệu quả xác minh thông tin. Đồng thời, Thanh Hóa mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, chia sẻ tư liệu và phối hợp từ phía Hủa Phăn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ".

Quá trình thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ, đội quy tập đã thực hiện tốt công tác dân vận, đối ngoại quốc phòng. Trong đó, đội đã tổ chức phối hợp giúp đỡ Nhân dân bản, khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, sửa chữa nhà văn hóa bản, cùng nhà ở, vệ sinh đường bản, tu sửa đường ống nước, diệt muỗi, côn trùng, sửa chữa giúp dân phương tiện đi lại, phục vụ sản xuất như máy cày, máy kéo, máy xay xát...

Bà Lọng Khăm Phon Mi Xay, Phó Chủ tịch Ủy ban Chính quyền tỉnh Hủa Phăn (Lào), cho biết: "Không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn, hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giữa Thanh Hóa và Hủa Phăn còn góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, đoàn kết truyền thống và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào. Những đợt phối hợp thực địa, lễ tưởng niệm và hoạt động tri ân chung đã trở thành minh chứng sinh động cho tình đoàn kết thủy chung giữa hai dân tộc. Với sự nỗ lực chung của hai bên, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giữa Thanh Hóa và Hủa Phăn sẽ tiếp tục đạt được những kết quả tích cực, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh và tô thắm thêm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào".

Bài và ảnh: Hoàng Lan