Nỗ lực khắc phục sạt lở trên các tuyến giao thông

Từ đầu năm 2025 đến nay, trên địa bàn tỉnh chịu ảnh hưởng mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường xảy ra sạt lở, gây ách tắc giao thông. Trước thực tế trên, các đơn vị quản lý công trình giao thông đang tích cực huy động lực lượng, máy móc, xử lý sự cố nhanh nhất, đảm bảo các tuyến đường luôn thông suốt.

Xử lý sạt lở gây ách tắc giao thông do bão số 5 gây ra trên tuyến Quốc lộ 47 đoạn qua xã Yên Nhân.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 3 (từ ngày 19 đến 23/7/2025), trên các tuyến quốc lộ (QL) bị sạt taluy dương, sa bồi rãnh, cống tại 39 vị trí với khối lượng khoảng 25.280m3. Trên các tuyến đường tỉnh bị sạt taluy âm tại 2 vị trí chiều dài khoảng 32m; sạt taluy dương, đá lăn tại 12 vị trí với khối lượng khoảng 1.300m3. Với sự nỗ lực của các đơn vị quản lý giao thông đường bộ, các vị trí sạt lở trên các tuyến giao thông do ảnh hưởng của cơn bão số 3 đã được thông xe. Các đơn vị tiếp tục tập trung thiết bị, máy móc, nhân lực hót dọn sụt, sa bồi, nạo vét khơi thông cống rãnh, hoàn trả khôi phục hiện trạng nền, mặt đường; cắm biển báo, rào chắn tại các vị trí sạt lở taluy âm, hư hỏng công trình, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông.

Tuy nhiên, cơn bão số 5 (từ ngày 25 đến 28/8/2025) lại gây thiệt hại nặng nề hơn, làm cho nhiều tuyến QL trên địa bàn tỉnh bị sạt lở taluy dương, đất đá sa bồi rãnh, sa bồi mặt đường tại 214 vị trí, với khối lượng khoảng 16.430m3. Cơn bão cũng gây sạt lở taluy âm tại 20 vị trí với tổng chiều dài 481m, hư hỏng mặt đường tại 2 vị trí với diện tích 495m2. Trên các tuyến đường tỉnh, mưa bão gây sạt lở taluy dương, đất đá và sa bồi mặt đường tại 220 vị trí, với khối lượng khoảng 20.580m3; sạt lở taluy âm tại 9 vị trí với chiều dài 225m; hư hỏng tứ nón cầu tại 1 vị trí và hư hỏng mặt đường tại 2 vị trí với diện tích 130m2...

Sau khi xảy ra sạt lở, các đơn vị quản lý đường bộ đã tích cực huy động máy móc, công nhân tiến hành khắc phục, hót dọn đất, đá thông đường nhanh nhất có thể. Đồng thời, cắt cử lực lượng ứng trực trên các tuyến đường được giao quản lý để theo dõi, phát hiện và khắc phục sự cố sạt lở đất, đá gây ách tắc giao thông. Có mặt tại điểm sạt lở trên QL 47 đoạn Km 111+500 thuộc địa phận bản Lửa, xã Yên Nhân, mặc dù thời tiết mưa, nhưng công nhân các đơn vị vẫn tích cực vận hành máy xúc nỗ lực tăng ca, hót dọn đất, đá trên mặt đường. Trực tiếp chỉ đạo khắc phục điểm sạt lở trên QL 47, ông Trần Ngọc Khải, cán bộ Ban Quản lý bảo trì công trình giao thông và điều hành hoạt động vận tải hành khách công cộng Thanh Hóa, cho biết: “Đây là 1 trong những điểm sạt lở nghiêm trọng với khối lượng đất đá lớn, vùi lấp kín mặt đường khiến giao thông ách tắc cục bộ. Sau khi đánh giá địa chất, đơn vị huy động 3 máy xúc cỡ lớn chia thành các mũi thi công, tiến hành hót dọn đất đá, để thông xe trong thời gian sớm nhất”.

Hiện Sở Xây dựng được ủy thác quản lý, bảo trì 75 tuyến, đoạn tuyến đường bộ với chiều dài 2.351km. Trong đó, gồm 8 tuyến QL với chiều dài 801km và 67 tuyến đường tỉnh với chiều dài 1.550km. Trước diễn biến bất thường của thời tiết, Sở Xây dựng đã đôn đốc các đơn vị quản lý đường bộ sẵn sàng lực lượng, phương tiện gồm 134 máy ủi, máy xúc, xe cẩu, xe lu; 101 xe ô tô và 590 người để sẵn sàng khắc phục các điểm bị sạt lở xảy ra trên các tuyến giao thông. Đồng thời, phối hợp với các địa phương tổ chức canh gác tại các ngầm tràn, khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở để điều tiết, hướng dẫn giao thông; kiên quyết không cho người và phương tiện lưu thông khi không đảm bảo an toàn.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Phạm Văn Tuấn cho biết: “Nhằm chủ động xử lý các tình huống sạt lở trên các tuyến giao thông, khi có tình huống xảy ra các đơn vị quản lý giao thông đường bộ huy động tối đa nhân lực, máy móc và thiết bị tại chỗ để nhanh chóng thông tuyến, đồng thời đảm bảo an toàn cho các lực lượng và phương tiện tham gia xử lý hiện trường. Cùng với đó, phối hợp với chính quyền địa phương xác định vị trí đổ đất sụt để thông tuyến trong thời gian nhanh nhất, đảm bảo việc đi lại của Nhân dân không bị gián đoạn”.

Bài và ảnh: Lê Hợi