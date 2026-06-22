Nổ lớn tại trung tâm xử lý khí đốt Ras Laffan của Qatar

Vụ nổ xảy ra tại cơ sở cung cấp khí đốt Barzan được xác định là do sự cố kỹ thuật trong quá trình vận hành, không phải do bị tấn công.

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Sự cố kỹ thuật gây ra vụ nổ lớn tại trung tâm khí hóa lỏng Ras Laffan. Ảnh: Financialexpress

Một vụ nổ lớn kèm hỏa hoạn đã xảy ra tại Khu công nghiệp Ras Laffan của Qatar vào tối 21/6. Giới chức nước này cho biết nguyên nhân ban đầu được xác định là sự cố kỹ thuật trong quá trình vận hành tại một cơ sở khí đốt, không phải do bị tấn công.

Bộ Nội vụ Qatar ban đầu cho biết một “vụ nổ bên trong” đã xảy ra tại một nhà máy ở Khu công nghiệp Ras Laffan do sự cố kỹ thuật. Lực lượng phòng vệ dân sự đã nhanh chóng được điều động đến hiện trường và nhà chức trách khẳng định vụ việc không gây nguy hiểm đối với an toàn công cộng.

Trong thông báo cập nhật sau đó, Bộ Nội vụ Qatar cho biết đã ghi nhận “một số người bị thương”, đồng thời nhấn mạnh không phát hiện bất kỳ rò rỉ nguy hiểm nào.

Tập đoàn QatarEnergy cho biết vụ nổ xảy ra trong quá trình khởi động vận hành tại cơ sở cung cấp khí đốt nội địa Barzan ở Ras Laffan vào tối 21/6. Các lực lượng ứng phó khẩn cấp đã được triển khai ngay sau khi sự cố xảy ra và đám cháy hiện đã được khống chế.

Các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một quả cầu lửa lớn bùng lên, thắp sáng bầu trời đêm, sau đó là cột khói cao bốc lên từ khu công nghiệp.

Ras Laffan, nằm ở phía Bắc thủ đô Doha, là một trong những trung tâm chế biến khí đốt quan trọng nhất thế giới, giữ vai trò then chốt đối với ngành công nghiệp khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Qatar.

Khu phức hợp này trước đó từng nằm trong số các cơ sở có liên quan đến Mỹ bị Iran tiến hành tấn công trong giai đoạn xung đột nhằm đáp trả cuộc tấn công của Israel vào mỏ khí South Pars của Iran.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh các quan chức Mỹ và Iran đang tiến hành vòng đàm phán tiếp theo tại Thụy Sĩ về việc triển khai bản ghi nhớ nhằm chấm dứt xung đột và mở lại Eo biển Hormuz, với Qatar và Pakistan đóng vai trò trung gian.

Bích Hồng