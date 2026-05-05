Minh tinh Demi Moore trở thành tâm điểm trước thềm Cannes 2026

Minh tinh người Mỹ Demi Moore sẽ tham gia Ban giám khảo Liên hoan phim Cannes 2026, đánh dấu thêm một cột mốc nổi bật trong giai đoạn trở lại đầy ấn tượng của nữ diễn viên sau thành công từ bộ phim “The Substance.”

Demi Moore làm giám khảo Liên hoan phim Cannes 2026. (Nguồn: AFP)

Thông báo trên được Ban tổ chức Liên hoan phim Cannes công bố ngày 4/5, chỉ ít ngày trước khi sự kiện điện ảnh danh giá bậc nhất thế giới chính thức khai mạc tại thành phố Cannes bên bờ Địa Trung Hải của Pháp.

Ở tuổi 63, Demi Moore đang nhận được nhiều sự chú ý sau vai diễn trong “The Substance” - tác phẩm giúp bà giành đề cử Oscar và được xem là cú hích lớn cho sự nghiệp sau nhiều năm vắng bóng trên đường đua điện ảnh đỉnh cao.

Liên hoan phim Cannes năm nay diễn ra từ ngày 12-23/5, tiếp tục quy tụ nhiều tên tuổi lớn của điện ảnh thế giới trong Ban giám khảo - hội đồng sẽ quyết định các giải thưởng quan trọng, trong đó bao gồm cả giải thưởng cao quý Cành cọ Vàng (Palme d'Or) dành cho phim xuất sắc nhất.

Chủ tịch Ban giám khảo Liên hoan phim Cannes 2026 sẽ là đạo diễn người Hàn Quốc Park Chan Wook - tác giả của nhiều bộ phim nghệ thuật nổi tiếng như “Oldboy.” Ngoài ra, Ban giám khảo Liên hoan phim Cannes 2026 còn có đạo diễn người Mỹ gốc Hoa Chloe Zhao - nhà làm phim từng gây tiếng vang với các tác phẩm đoạt nhiều giải thưởng như “Nomadland” hay “Hamnet.”

Một gương mặt đáng chú ý khác là tài tử Côte d’Ivoire Isaach de Bankolé, nam diễn viên dự kiến sẽ tham gia phần phim thứ 3 của loạt bom tấn khoa học viễn tưởng “Dune.”

Các thành viên còn lại của Ban giám khảo gồm nữ diễn viên Ruth Negga mang hai dòng máu Ireland-Ethiopia, đạo diễn người Bỉ Laura Wandel, đạo diễn người Chile Diego Cespedes, nhà biên kịch Paul Laverty (Ireland) và nam diễn viên Stellan Skarsgard (Thụy Điển)./.

Theo TTXVN

#Phim #Cannes #Minh tinh #Đạo diễn #Giải thưởng #Thành công #Nam diễn viên #Ấn tượng #Địa trung hải #Nhất thế giới

Chiếu miễn phí nhiều phim điện ảnh nhân các dịp kỷ niệm tháng Tư, tháng Năm

Từ ngày 25/4 tại nhiều địa phương sẽ tổ chức Đợt phim kỷ niệm ngày lễ lớn 30/4, 1/5, 7/5, 19/5 năm 2026. Chương trình do Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao (hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) các tỉnh thành trên cả nước cùng các đơn vị khác tổ chức chiếu phim.
Loạt 7 phim mới ra mắt đúng vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Loạt phim Việt ở đa dạng thể loại từ tâm lý xã hội, hài châm biếm, kinh dị, cùng một số tác phẩm nước ngoài sẽ cùng được đưa ra rạp cho dịp này. Ngoài ra đường đua 30/4 năm nay cũng sẽ vắng một số gương mặt quen thuộc như Lý Hải với series "Lật mặt" và Victor Vũ (từng được kỳ...
