Cuộc thi phim ngắn cho người mới: Được dùng dưới 20% nội dung AI

Nhân kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám (1076-2026), Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam - VFDA phối hợp cùng Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội và Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám chính thức phát động cuộc thi phim ngắn “Hiền tài hôm nay.”

Các đại biểu phát động cuộc thi. (Ảnh: Anh Vũ/Vietnam+)

Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm tôn vinh truyền thống Quốc học, lan tỏa tinh thần hiếu học và khơi dậy khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ trong thời đại mới.

Lấy cảm hứng từ Quốc Tử Giám, trường Đại học đầu tiên của Việt Nam, cuộc thi hướng đến việc kết nối di sản với đời sống đương đại thông qua ngôn ngữ điện ảnh.

Đại diện ban tổ chức, Tiến sỹ Ngô Phương Lan - Chủ tịch VFDA kỳ vọng các tác phẩm sẽ kể những câu chuyện giàu cảm hứng về tri thức, người thầy, tinh thần sáng tạo, trách nhiệm cộng đồng và khát vọng vươn lên của người trẻ hôm nay.

“Cuộc thi cũng góp phần thực hiện định hướng xây dựng Thủ đô Hà Nội theo các giá trị văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc, trong đó văn hóa và con người được xem là trung tâm của phát triển,” bà nói.

Tác phẩm dự thi có thể thuộc các thể loại phim truyện, phim tài liệu, hoạt hình hoặc kết hợp nhiều hình thức sáng tạo. Nội dung xoay quanh tinh thần học tập, vai trò của tri thức trong thời đại số, hình ảnh người thầy xưa và nay, cũng như những cá nhân tiêu biểu trong học tập, nghiên cứu và sáng tạo.

Công dân Việt Nam trong và ngoài nước từ 15 tuổi trở lên đều có thể tham gia, khuyến khích mạnh mẽ các nhà làm phim trẻ và học sinh, sinh viên.

Một trong những điểm đáng chú ý của cuộc thi năm nay là việc cho phép sử dụng công nghệ AI trong quá trình sáng tạo tác phẩm, với tỷ lệ tối đa dưới 20% tổng thời lượng phim, tương đương nửa phút đến 3 phút đối với phim ngắn 3-15 phút.

Tiến sỹ Ngô Phương Lan. (Ảnh: Anh Vũ/Vietnam+)

Quy định này được các cố vấn chương trình nhận xét là tinh thần cởi mở trước công nghệ mới, khuyến khích người trẻ khai thác AI như một công cụ hỗ trợ sáng tạo hiệu quả, tiết kiệm, đảm bảo giá trị nghệ thuật và dấu ấn cá nhân của tác phẩm.

Phim dự thi có thời lượng từ 3 đến 15 phút, định dạng Full HD trở lên, phù hợp phổ biến trên nền tảng số và trình chiếu công cộng. Thời gian nhận tác phẩm kéo dài từ ngày 13/5 đến 10/8/2026.

Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn với giải nhất trị giá 50 triệu đồng, cùng nhiều giải thưởng khác như Ý tưởng sáng tạo và Phim được yêu thích nhất. Những tác phẩm xuất sắc sẽ được trình chiếu tại lễ tổng kết và lan tỏa rộng rãi trên các nền tảng truyền thông của ban tổ chức. Thể lệ giải thưởng cụ thể tại đây.

Ông Bùi Duy Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội khẳng định thành phố cũng đang nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm sáng tạo, phát triển các ngành công nghiệp văn hóa gắn với bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

Do đó, cuộc thi phim không chỉ nhằm tạo sân chơi sáng tạo cho các nhà làm phim trẻ, mà còn góp phần kết nối di sản với đời sống đương đại, khơi gợi cảm hứng sáng tạo từ truyền thống hiếu học và tinh thần trọng dụng nhân tài của dân tộc./.

Theo TTXVN