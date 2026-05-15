[E-Magazine] Series phim ngắn “TIỆM TRÀ HẠNH PHÚC” lên sóng của Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa

Sau thành công của tập phim đầu tiên, Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa tiếp tục ra mắt tập 2 series phim ngắn “Tiệm trà hạnh phúc” với tựa đề “Phía sau nút Like”. Đây là bước đi tiếp theo trong dự án sản xuất phim ngắn đầy tâm huyết, nơi những câu chuyện đời thường được nhìn nhận dưới góc độ nhân văn qua sự trau chuốt, tỉ mỉ của những người làm nghề.

Xuyên suốt series phim là sự hiện diện của một “trạm dừng chân” đặc biệt: “Tiệm trà Hạnh Phúc” của ông Minh - một người đàn ông thâm trầm, sâu sắc, không đưa ra những lời khuyên trực tiếp nhưng lại giúp các nhân vật tự tìm thấy câu trả lời cho mình qua những câu chuyện tản mạn về trà.

Nếu coi mỗi tập phim là một lát cắt của cuộc sống, thì “Tiệm trà Hạnh Phúc” chính là sợi dây kết nối tất thành một bức tranh hoàn chỉnh. Đây không đơn thuần là bối cảnh quay phim, mà là linh hồn của cả dự án. Tại không gian tĩnh lặng này, mọi lớp “mặt nạ” đều bị tháo bỏ, chỉ còn con người đối diện với chính mình. Câu chuyện trong tập 2 “Phía sau nút Like” xoáy sâu vào sự đối lập giữa ánh hào quang ảo và nỗi cô đơn thực của những nhà sáng tạo nội dung (content creator) thời 4.0.

Để có 10 phút phim cô đọng, ê-kíp sản xuất của Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa đã dày công lên ý tưởng kịch bản, lựa chọn diễn viên và tổ chức sản xuất tỉ mỉ. Đúng tinh thần kế hoạch sản xuất đã được Ban Giám đốc phê duyệt, Phòng Kỹ thuật – Công nghệ mạnh dạn ứng dụng công nghệ, thiết bị hiện đại, từ máy quay 4K đến hệ thống âm thanh chuyên nghiệp.

Khâu hậu kỳ được thực hiện tỉ mỉ từ chỉnh màu, lựa chọn âm nhạc, đồ họa, tiếng động hiện trường để chạm đến cảm xúc người xem. Tất cả nhằm mang đến sản phẩm tinh thần chất lượng cao, khẳng định năng lực sản xuất nội dung giải trí chuyên nghiệp của đội ngũ phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa trong thời đại số.

Tập 2 “Phía sau nút Like” không chỉ là câu chuyện của nhân vật Thảo, mà còn là tấm gương phản chiếu một bộ phận xã hội đang mải mê “sống ảo” mà quên đi những giá trị thực. Qua những câu thoại tưởng bâng quơ nhưng đầy sức nặng của ông Minh, phim gửi gắm triết lý giản đơn: "Đừng để những lượt “Like” từ người lạ làm phai nhạt tình thương của những người thân yêu bên bạn. Có những khoảnh khắc hạnh phúc không thể trở lại..... dù bạn có bao nhiêu lượt like đi chăng nữa...”.

Series phim ngắn “Tiệm trà Hạnh Phúc” không chỉ phản ánh cuộc sống mà còn mong muốn trở thành liều thuốc xoa dịu tâm hồn khán giả xứ Thanh giữa guồng quay hối hả của cuộc sống. Phía sau những nút Like hào nhoáng, luôn có bến đỗ bình yên chờ ta trở về. Phim chính thức lên sóng Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa và các nền tảng số vào ngày 16/5/2026.

Bài và ảnh: Lam Minh

Đồ họa: Văn Hùng