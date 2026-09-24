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Bác sĩ say mê nghiên cứu, tận tâm vì người bệnh

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(Baothanhhoa.vn) - Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “Lương y phải như từ mẫu”, những năm qua, Thạc sĩ, bác sĩ Lê Xuân Chính, Phó trưởng Khoa Chẩn đoán hình ảnh và Thăm dò chức năng, Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa luôn là tấm gương sáng về tinh thần trách nhiệm, say mê sáng tạo trong công việc. Gần 15 năm gắn bó với ngành y, anh đã dành trọn tâm huyết nghiên cứu, đưa nhiều kỹ thuật can thiệp chuyên sâu về tuyến tỉnh, góp phần nâng cao năng lực chẩn đoán và thụ hưởng dịch vụ kỹ thuật cao ngay tại quê nhà.

Bác sĩ say mê nghiên cứu, tận tâm vì người bệnh

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “Lương y phải như từ mẫu”, những năm qua, Thạc sĩ, bác sĩ Lê Xuân Chính, Phó trưởng Khoa Chẩn đoán hình ảnh và Thăm dò chức năng, Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa luôn là tấm gương sáng về tinh thần trách nhiệm, say mê sáng tạo trong công việc. Gần 15 năm gắn bó với ngành y, anh đã dành trọn tâm huyết nghiên cứu, đưa nhiều kỹ thuật can thiệp chuyên sâu về tuyến tỉnh, góp phần nâng cao năng lực chẩn đoán và thụ hưởng dịch vụ kỹ thuật cao ngay tại quê nhà.

Bác sĩ say mê nghiên cứu, tận tâm vì người bệnh

Bác sĩ Lê Xuân Chính (bên phải) thực hiện can thiệp mạch điều trị tại phòng can thiệp mạch DSA.

Bác sĩ Lê Xuân Chính chia sẻ: “Trải qua nhiều vị trí công tác, tôi luôn tâm niệm kiến thức và năng lực của người thầy thuốc không thể dừng lại ở những gì đã có. Việc học thêm một phương pháp, làm chủ một kỹ thuật hay vận hành thành thạo thiết bị mới chỉ thực sự có ý nghĩa khi giúp nhận diện tổn thương sớm hơn, nâng cao độ chính xác trong chẩn đoán, hỗ trợ lựa chọn phương pháp điều trị hiệu quả và mang lại lợi ích thiết thực nhất cho người bệnh”.

Từ nhận thức sâu sắc đó, anh cùng tập thể lãnh đạo khoa tích cực tham mưu, phát triển đồng bộ các lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng và điện quang can thiệp. Cùng với sự quan tâm đầu tư của tỉnh và ngành y tế, hàng loạt trang thiết bị hiện đại như máy siêu âm Doppler màu, X-quang kỹ thuật số, máy chụp cắt lớp vi tính (CT scanner), máy chụp cộng hưởng từ (MRI) 1,5 Tesla, nội soi chẩn đoán và can thiệp, hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) từng bước được đưa vào vận hành thường quy, trở thành cánh tay đắc lực hỗ trợ công tác chuyên môn.

Trong quá trình bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, bác sĩ Chính luôn gắn liền thực tiễn lâm sàng với nghiên cứu khoa học, đúc kết kinh nghiệm từ các ca bệnh khó để tìm ra giải pháp tối ưu. Các đề tài nghiên cứu của anh đều xuất phát từ đòi hỏi bức thiết trong khám, chữa bệnh, tiêu biểu như đốt sóng cao tần (RFA), sinh thiết gan dưới hướng dẫn siêu âm, sinh thiết phổi qua thành ngực dưới hướng dẫn CT...

Dấu ấn nổi bật trong hoạt động chuyên môn của bác sĩ Chính là đề tài khoa học: “Nhận xét đặc điểm hình ảnh và kỹ thuật sinh thiết xuyên thành nốt đơn độc ở phổi ≤3cm dưới hướng dẫn cắt lớp vi tính tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa”. Đây là kỹ thuật can thiệp chuyên sâu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong chẩn đoán sớm các tổn thương phổi, nhất là những nốt mờ kích thước nhỏ nằm sâu trong nhu mô hoặc sát các mạch máu lớn mà các phương pháp thông thường khó tiếp cận. Quá trình thực hiện đòi hỏi độ chính xác cao và tuân thủ chặt chẽ quy trình kỹ thuật. Đề tài được hội đồng khoa học cơ sở nghiệm thu, xếp loại xuất sắc và nhanh chóng đưa vào áp dụng thường quy tại đơn vị. Sáng kiến này đã giúp hàng trăm bệnh nhân được lấy bệnh phẩm để xét nghiệm giải phẫu bệnh, hỗ trợ chẩn đoán xác định bản chất tổn thương ngay tại tuyến tỉnh.

Bác sĩ say mê nghiên cứu, tận tâm vì người bệnh

Bác sỹ Lê Xuân Chính hội chẩn cùng đồng nghiệp trong chẩn đoán hình ảnh.

Ghi nhận tinh thần cống hiến và nỗ lực sáng tạo ấy, năm 2026, bác sĩ Chính vinh dự được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng Bằng Lao động sáng tạo. Bên cạnh năng lực chuyên môn vững vàng, bác sĩ Chính còn dành nhiều tâm huyết cho công tác bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ kế cận. Với quan niệm một kỹ thuật chỉ thực sự phát huy tối đa giá trị khi được nhân rộng trong tập thể, anh luôn tận tình “cầm tay chỉ việc” cho các bác sĩ, kỹ thuật viên trẻ trong khoa.

Bền bỉ, tận tâm và không ngừng tìm tòi, bác sĩ Lê Xuân Chính đang cùng tập thể cán bộ, y, bác sĩ Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa từng bước khẳng định uy tín chuyên môn, đưa dịch vụ y tế kỹ thuật cao đến gần hơn với người dân. Những cống hiến thầm lặng của anh không chỉ mở thêm cơ hội điều trị kịp thời cho người bệnh, mà còn tô thắm hình ảnh người thầy thuốc tận tụy, “sáng y đức, sâu y lý, giỏi y thuật” vì sức khỏe Nhân dân.

Thanh Huê

Từ khóa:

#Người bệnh #Liên đoàn Lao động #Máy chụp cắt lớp vi tính #Hỗ trợ #Điều trị #Thiết bị mới #Ý nghĩa #Nghiên cứu khoa học #Kiến thức #Nhận diện

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