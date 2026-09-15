Nghỉ hưu nhưng không nghỉ khát vọng

Nghỉ công tác theo chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH) sau hơn hai thập niên cống hiến, ông Cầm Thanh Xứng, thôn Luận Khê, xã Tân Thành không chọn cho mình những ngày tháng ngơi nghỉ mà bắt đầu một "hành trình mới” để viết tiếp câu chuyện về tinh thần dám nghĩ, dám làm, từng bước đánh thức vùng đồi rừng quê hương.

Ông Cầm Thanh Xứng, thôn Luận Khê, xã Tân Thành (bên trái) phát triển mô hình kinh tế hiệu quả.

Hơn 23 năm gắn bó với công tác cơ sở, có nhiều năm liền đảm nhiệm chức vụ chủ tịch UBND các xã Luận Khê, Tân Thành (huyện Thường Xuân cũ), dù gắn bó với địa phương nào, ông Xứng vẫn dành trọn nhiệt huyết cho công việc chung, gần dân, sát dân để giúp bà con phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững.

Tháng 6/2025, ông Cầm Thanh Xứng chính thức nghỉ công tác theo chế độ BHXH. Cầm quyết định trên tay, cựu Chủ tịch UBND xã Tân Thành không chọn cách thong dong nhàn nhã mà ông dành toàn bộ tâm trí và sức lực để từng bước phát triển mô hình kinh tế đồi rừng. Ông Xứng cho biết: “Gia đình tôi có hơn 6ha đồi rừng, vốn dĩ trước đây chủ yếu chỉ trồng keo. Năm 2016, tôi quyết định đầu tư, cải tạo khoảng 0,5ha đất đồi để trồng gần 20 gốc bưởi Diễn và hơn 430 gốc cam Vinh. Đến năm 2022, tiếp tục đầu tư trồng xen cây dược liệu dưới tán cây keo, cây ăn quả. Đến nay, diện tích cây trồng đó vẫn duy trì cho thu nhập ổn định. Tuy nhiên, khi tôi về nghỉ chế độ, thấy mình có nhiều thời gian, sức khỏe vẫn bảo đảm nên đã nghiên cứu, đưa những giống cây, con mới vào sản xuất. Không chỉ gia tăng thu nhập mà tôi muốn lan tỏa mô hình kinh tế đến người dân địa phương”.

Với tinh thần “nghỉ hưu nhưng không nghỉ khát vọng”, từ cuối năm 2025, ông Xứng đã đầu tư hàng trăm triệu đồng để phát triển 50 đàn ong mật và xây dựng khu nuôi lươn không bùn rộng hơn 100m2, với 16.000 con giống. Những đối tượng con nuôi không phải mới nhưng khi áp dụng trên đất đồi Tân Thành lại trở thành một thử thách lớn với ông Xứng. “Thời gian công tác giúp tôi tiếp cận với những mô hình phát triển kinh tế và kỹ thuật sản xuất mới. Do đó, khi bắt tay nuôi đàn ong, lươn không bùn không gặp quá nhiều khó khăn. Tôi tự tìm hiểu, nghiên cứu quy trình chăm sóc, phòng bệnh và điều chỉnh các đối tượng con nuôi để phù hợp với điều kiện môi trường tại địa phương”, ông Xứng chia sẻ.

Mô hình kinh tế tổng hợp đã thực sự mang lại “quả ngọt” cho gia đình ông Cầm Thanh Xứng. Cụ thể, với 50 đàn ong, vụ thu hoạch đầu tiên đã cho thu về 200 lít mật chất lượng. Cùng với đó, 6 bể nuôi lươn đang chuẩn bị đến kỳ thu hoạch, ước tính sản lượng thương phẩm đạt hơn 3 tấn. Hiệu quả thiết thực trong việc chăm sóc, phát triển cây trồng, vật nuôi đã thu hút nhiều bà con địa phương đến tham quan, học hỏi kinh nghiệm. Đáng quý hơn, trong quá trình phát triển sản xuất, ông Xứng luôn ưu tiên sử dụng lao động địa phương ở các công đoạn cần nhiều nhân công.

Giờ đây, ông Cầm Thanh Xứng xem việc phát triển kinh tế gia đình là niềm vui và là sứ mệnh lan tỏa tri thức, kinh nghiệm cho cộng đồng.

Bài và ảnh: Lê Hòa