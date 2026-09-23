Bí thư chi đoàn truyền cảm hứng cho thanh niên

Trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên, Bí thư Chi đoàn thôn Xuân Giang 1, xã Thọ Xuân Đỗ Đình Ngọc là người “dẫn dắt” triển khai các hoạt động hiệu quả. Anh còn truyền cảm hứng, kết nối, tập hợp đoàn kết thanh niên, góp phần đưa phong trào thanh niên địa phương ngày càng sôi nổi, thiết thực, hiệu quả.

Bí thư Chi đoàn thôn Xuân Giang 1 Đỗ Đình Ngọc hỗ trợ người dân kê khai thông tin khi đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã.

Nhận thức rõ tầm quan trọng và trách nhiệm của thanh niên đối với công cuộc chuyển đổi số, dưới sự định hướng, “dẫn dắt” của Bí thư Chi đoàn Đỗ Đình Ngọc, đoàn viên thanh niên thôn Xuân Giang 1 đã ghi dấu ấn khi tham gia đợt cao điểm hỗ trợ thực hiện hướng dẫn người dân các thủ tục hành chính trên dịch vụ công trực tuyến. Đồng thời hỗ trợ người dân kê khai thông tin, cài đặt ứng dụng VNeID trên điện thoại khi đến Trung tâm Phục vụ hành chính công làm việc; đến từng hộ dân hỗ trợ cài đặt ứng dụng VNeID; tích hợp thẻ bảo hiểm y tế... Bí thư Chi đoàn thôn Xuân Giang 1 Đỗ Đình Ngọc, chia sẻ: “Chỉ sau 1 tháng ra quân đợt cao điểm, chi đoàn đã phối hợp hỗ trợ được khoảng 1.000 lượt người dân cài đặt ứng dụng VNeID trên điện thoại và tích hợp thẻ bảo hiểm y tế”.

Cùng với các hoạt động tình nguyện chuyển đổi số, thực hiện công tác vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội, Chi đoàn thôn Xuân Giang 1 đã phối hợp triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực như: Tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; ra quân dọn vệ sinh môi trường gắn với “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”; tổ chức chương trình “Rửa xe gây quỹ” tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ dọn dẹp nhà, sân vườn cho các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng dịp 27/7; trồng hoa ven đường tạo mỹ quan cho đường làng, ngõ xóm; bóc xóa quảng cáo bẩn... Thông qua các hoạt động do chi đoàn tổ chức đều mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát huy sức trẻ, chung tay XDNTM, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Để góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, chi đoàn cũng tích cực tăng cường công tác tập hợp đoàn kết thanh niên; bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. 8 tháng năm 2026, chi đoàn đã giới thiệu, xem xét kết nạp gần 50 đoàn viên; giới thiệu 5 đoàn viên ưu tú tham gia học lớp cảm tình Đảng.

Chia sẻ về kinh nghiệm tổ chức hiệu quả các phong trào thanh niên tình nguyện, anh Đỗ Đình Ngọc, cho biết: “Tôi nhận thức rõ bản thân phải luôn đi đầu trong các phong trào, hoạt động để “truyền lửa” cho thế hệ trẻ. Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, ngoài việc quan tâm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời giải quyết những khó khăn của đoàn viên thanh niên, tôi cũng luôn trăn trở việc đổi mới phương thức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, phần việc để nâng cao hiệu quả công tác đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi của địa phương”.

Để có một chi đoàn mạnh không thể thiếu một người “dẫn dắt” tâm huyết, trách nhiệm. Bởi vậy, sự năng nổ, nhiệt huyết của Bí thư Chi đoàn Đỗ Đình Ngọc chính là cầu nối góp phần đưa các phong trào đoàn đến gần hơn với đoàn viên thanh niên; đồng thời khơi dậy tinh thần “tiên phong, đoàn kết, sáng tạo, cống hiến” của tuổi trẻ. Ghi nhận những thành tích nổi bật đạt được, anh Đỗ Đình Ngọc đã được nhận các quyết định khen thưởng của Ban Chấp hành Đoàn xã Thọ Xuân, UBND xã Thọ Xuân.

Bài và ảnh: Lê Phượng