Người đánh thức sản vật núi rừng

Bằng khát vọng tuổi trẻ, chị Hà Thị Xem, dân tộc Thái, bản Vặn, xã Yên Thắng đã “biến” những gia vị mộc mạc của núi rừng thành sản phẩm hàng hóa có giá trị, mở ra sinh kế mới cho bà con dân bản.

Chị Hà Thị Xem giới thiệu các sản phẩm của HTX du lịch và phát triển nông lâm nghiệp Mường Đeng.

Sinh ra và lớn lên trên quê hương Mường Đeng, nơi còn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Thái, chị Xem luôn trăn trở làm thế nào để những sản vật của quê hương đến tay người tiêu dùng gần xa. Xuất phát từ suy nghĩ đó, năm 2019, với số vốn ban đầu 6 triệu đồng và công thức gia truyền của gia đình, chị Xem bắt đầu khởi nghiệp với sản phẩm muối mắc khẻn Mường Đeng. Ban đầu, việc sản xuất hoàn toàn thủ công, thị trường tiêu thụ chủ yếu là bạn bè, người thân. Với sự nỗ lực, cố gắng của bản thân, năm 2023 sản phẩm muối mắc khẻn Mường Đeng được công nhận OCOP 3 sao. Đây là dấu mốc quan trọng để chị thành lập HTX du lịch và phát triển nông lâm nghiệp Mường Đeng.

Bước đầu HTX thu hút 14 thành viên, đồng thời phát triển thêm các sản phẩm đặc trưng của địa phương, như thịt trâu gác bếp, thịt lợn gác bếp, măng khô, đũa tre vót thủ công, rượu ngô và nhiều nông sản khác; đồng thời xây dựng vùng nguyên liệu, liên kết sản xuất, từng bước hình thành chuỗi giá trị bền vững.

Trong quá trình phát triển HTX, chị Xem luôn xác định ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số là giải pháp quan trọng để nâng cao giá trị sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ. Chị đã chủ động học tập kiến thức về xây dựng thương hiệu, thiết kế bao bì, nhãn mác, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, đồng thời tham gia các lớp tập huấn về thương mại điện tử và marketing trực tuyến; mở rộng quan hệ hợp tác, kết nối với các nhà phân phối và hệ thống bán lẻ. Chị Xem mạnh dạn ứng dụng các nền tảng số như facebook, tiktok, zalo, youtube và các sàn thương mại điện tử để quảng bá sản phẩm. Bản thân chị trực tiếp xây dựng nội dung truyền thông, quay dựng video, chụp ảnh, livestream giới thiệu quy trình sản xuất, nguồn gốc nguyên liệu, cách sử dụng sản phẩm và chia sẻ những câu chuyện về văn hóa ẩm thực của đồng bào dân tộc Thái, gắn với muối mắc khẻn Mường Đeng.

Nhờ chủ động ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số, HTX đã kết nối, ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với các doanh nghiệp và hệ thống tiêu thụ nông sản sạch, tổng giá trị khoảng 140 triệu đồng đối với một số sản phẩm như muối mắc khẻn Mường Đeng, măng khô, đũa tre vót thủ công... Đặc biệt, năm 2025 sản phẩm muối mắc khẻn Mường Đeng đã đạt giải Nhì cuộc thi Dự án khởi nghiệp trong đoàn viên, thanh niên tỉnh Thanh Hóa.

Với những thành tích đạt được, năm 2025 chị Hà Thị Xem được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2020-2025. Đặc biệt, tháng 8 vừa qua, chị Xem được biểu dương điển hình “Sản xuất giỏi, công tác xã hội tốt” trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2026.

Bài và ảnh: Khánh Linh