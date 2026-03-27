Hướng tới hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2026

Những “trái ngọt” làm thay đổi diện mạo xứ Thanh

Hàng trăm công trình, dự án đã được triển khai, “bén rễ” ở xứ Thanh sau những nỗ lực thu hút đầu tư. Có nhiều dự án “tỷ đô” trong số đó trở thành “gà đẻ trứng vàng” cho thu ngân sách tỉnh, góp phần làm thay đổi diện mạo những vùng đất, đưa đời sống người dân ngày một nâng cao.

Các nhà máy nhiệt điện tọa lạc tại Khu Kinh tế Nghi Sơn. Ảnh: Linh Trường

Còn nhớ ngày 23/10/2013, dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lớn nhất Việt Nam lúc bấy giờ là Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn long trọng được khởi công. Trên vùng cát trắng hoang sơ thuộc huyện Tĩnh Gia năm ấy, hàng nghìn người, từ lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành ở Trung ương và tỉnh Thanh Hóa đến đông đảo người dân đều hồ hởi trước sự kiện lớn của quê hương, đất nước. Được cơ quan cử viết bài ghi nhanh về sự kiện quan trọng này, chúng tôi cố gắng chớp khoảnh khắc các đồng chí nguyên thủ quốc gia, lãnh đạo các bộ, ngành và tỉnh cùng đại diện các chủ đầu tư nước ngoài đồng loạt ấn nút phát lệnh khởi công.

Để có được sự kiện đáng nhớ trong thu hút đầu tư của xứ Thanh ấy, phải kể đến nỗ lực mời gọi của các thế hệ lãnh đạo tỉnh, rồi cả Chính phủ vào cuộc. Hàng trăm ngày đêm với các chiến dịch tuyên truyền, vận động, giải phóng mặt bằng đã được các ngành, đơn vị của tỉnh triển khai. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh liên tục chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các nhiệm vụ liên quan giải phóng mặt bằng để các nhà thầu triển khai dự án. Với tổng vốn gần 9,3 tỷ USD, Dự án Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn được đầu tư bởi liên doanh quốc tế giữa Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (25,1%), Công ty Dầu lửa quốc tế Kuwait-KPI (35,1%), Công ty Idemitsu-Nhật Bản (35,1%) và Mitsui Chemicals-Nhật Bản (5,7%). Để rồi đến trung tuần tháng 11/2018, dự án lọc hóa dầu lớn nhất khu vực Đông Nam Á chính thức được vận hành thương mại, tạo bước ngoặt phát triển mới cho Khu Kinh tế Nghi Sơn, tạo hiệu ứng tích cực cho hành trình thu hút đầu tư thêm nhiều dự án khác. Thấm thoát gần 8 năm đi vào hoạt động, công trình trọng điểm quốc gia này trở thành biểu tượng của nền công nghiệp Thanh Hóa, bảo đảm an ninh năng lượng cho phát triển đất nước.

Thông tin từ Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP), gần nhất là năm 2025 dự án đã đóng góp vào ngân sách Nhà nước hơn 23.000 tỷ đồng, bằng khoảng 40,3% tổng thu ngân sách của tỉnh Thanh Hóa. Trước đó, năm 2024, nhà máy đã hoạt động ổn định với công suất trung bình đạt 113%, đóng góp ngân sách hơn 996 triệu USD, tương đương hơn 24.700 tỷ đồng.

Một công trình sừng sững với hàng chục triệu chi tiết được lắp ghép hoàn hảo vẫn đang ngày đêm bừng sáng trên vùng trời Nghi Sơn đầy nắng và gió. Trong bối cảnh xung đột phức tạp tại Trung Đông hiện nay làm đứt gãy nguồn cung xăng dầu toàn cầu, mới thấy vai trò vô cùng to lớn của Dự án Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn cho duy trì nguồn năng lượng phát triển đất nước.

Cũng tại Khu Kinh tế Nghi Sơn, tháng 7/2018 Nhà máy Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2 chính thức được khởi công xây dựng sau rất nhiều nỗ lực đấu mối, mời gọi đầu tư của tỉnh và Trung ương. Các nhà đầu tư từ Nhật Bản và Hàn Quốc gồm: Tập đoàn Marubeni (Nhật Bản), Tổng Công ty Điện lực KEPCO (Hàn Quốc) và Công ty Điện lực Tohoku (Nhật Bản) đã lựa chọn Thanh Hóa làm “bến đỗ” cho dự án điện năng lên tới gần 2,8 tỷ USD. Đây là dự án nhiệt điện hiện đại bậc nhất tại Việt Nam với tổng công suất là 1.200MW, gồm 2 tổ máy, sản lượng điện sản xuất đạt từ 7- 8 tỷ kWh/năm. Cùng với Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1 được đầu tư trước đó, dự án FDI này đã đưa Thanh Hóa trở thành “trung tâm” năng lượng khu vực và cả nước.

Một công trình sừng sững nằm ngay bên cạnh Cảng Nghi Sơn nhộn nhịp, tôn lên vẻ sầm uất bởi những công trình công nghiệp đồ sộ tại vùng quê xã Nghi Sơn. Công trình vẫn ngày đêm vận hành không ngừng nghỉ trong 4 năm qua để cho dòng năng lượng hòa lưới điện quốc gia. Thông tin từ Nhà máy Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2 cho biết, sản lượng điện sản xuất 2 tháng đầu năm đã đạt hơn 1,208 tỷ kwh điện, bằng 118% so với cùng kỳ năm 2025. Kế hoạch vận hành quý I năm 2026 của nhà máy là 1,78 tỷ kwh điện. Lũy kế sản lượng điện từ khi vận hành tới thời điểm hiện tại của nhà máy đã đạt hơn 22,9 tỷ kwh điện. Những năm gần đây, nhà máy đóng góp trung bình cho ngân sách Nhà nước khoảng 1.000 tỷ đồng/năm.

Ông Michael W. Savidge, Giám đốc Nhà máy Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2, chia sẻ: “Trước nhu cầu điện dự báo tăng trưởng hai con số trong năm 2026, nhà máy đã lên kế hoạch bảo trì bảo dưỡng sửa chữa các tổ máy cho phù hợp, đồng thời chuẩn bị nhân lực thiết bị thay thế đảm bảo kế hoạch điều độ. Năm 2026 dự kiến cung ứng khoảng 7,78 tỷ kwh lên lưới điện quốc gia, tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong bảo đảm an ninh năng lượng cho khu vực và cả nước”.

Không chỉ trong sản xuất, lĩnh vực hạ tầng, nhất là phát triển khu đô thị và du lịch, Thanh Hóa cũng thu hút được nhiều dự án đầu tư tầm cỡ. Đô thị du lịch biển Sầm Sơn những năm gần đây như được “khoác áo mới” với những dự án lớn, mà điển hình là Quảng trường biển Sầm Sơn của Tập đoàn Sun Group với tổng vốn đầu tư gần 25.000 tỷ đồng, đầu tư trục cảnh quan lễ hội, các dự án đối ứng, khu vui chơi, nghỉ dưỡng... Quần thể Du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Sầm Sơn được đầu tư trước đó, góp phần “khai phá” một vùng đất phía Bắc Sầm Sơn thành khu nghỉ dưỡng, tổ chức sự kiện du lịch tầm cỡ Việt Nam, được coi là “chìa khóa” đưa du lịch Sầm Sơn từ một mùa trước đó lên phát triển quanh năm. Gần đây, quần thể du lịch Flamigo tại xã Hoằng Tiến cũng góp phần nâng tầm cho vùng du lịch Hải Tiến.

Tại phường Hạc Thành, dự án khu đô thị hiện đại Vinhomes Star City đang thiết lập nên những khu dân cư và không gian sống lý tưởng. Với cảnh quan xanh - sạch - đẹp, những công trình hạ tầng hiện đại và hệ thống biệt thự đã và đang tạo diện mạo mới cho đô thị trung tâm của tỉnh. Quần thể khách sạn, trung tâm thương mại kết hợp dân cư của Tập đoàn Vingroup được triển khai cũng thúc đẩy mạnh mẽ phát triển thương mại dịch vụ, hạ tầng hiện đại ngay vị trí trung tâm tỉnh lỵ.

Tại Khu Công nghiệp Bỉm Sơn, Công ty TNHH Công nghiệp SAB Việt Nam đã đầu tư nhà máy may mặc với tổng vốn đầu tư hơn 1.440 tỷ đồng, đi vào hoạt động hiệu quả từ năm 2024. Dự án có vốn đầu tư từ Trung Quốc này góp phần giải quyết việc làm ổn định cho khoảng 1.000 lao động trong tỉnh.

Nói về môi trường đầu tư tại Thanh Hóa, ông Giang Cui, Giám đốc Công ty TNHH Công nghiệp SAB Việt Nam, chia sẻ: “Sau quá trình đầu tư, sản xuất và vận hành tại Khu Công nghiệp Bỉm Sơn, tôi cảm nhận sâu sắc những nỗ lực của tỉnh Thanh Hóa và các sở, ban, ngành liên quan về môi trường đầu tư và hoạt động hỗ trợ. Tỉnh Thanh Hóa có nguồn lao động dồi dào và vị trí địa lý thuận lợi, tạo điều kiện cơ bản tốt cho sự phát triển của doanh nghiệp. Tất cả những điều này khiến chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào sự phát triển lâu dài của tỉnh Thanh Hóa. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển kinh tế của tỉnh Thanh Hóa”.

Linh Trường