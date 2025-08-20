Những suất cơm ấm áp yêu thương

Những suất cơm, cháo miễn phí mang hương vị tình thương đã giúp cho hàng ngàn bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại các bệnh viện trong tỉnh có thêm niềm tin, nghị lực chiến thắng bệnh tật.

Những suất cháo nghĩa tình được trao tận tay người bệnh.

“Nhà ăn 0 đồng” Nhất Tâm tại số nhà 328 đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Hạc Thành từ lâu đã trở thành địa chỉ quen thuộc của nhiều bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Tâm thần và Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa. Với tình cảm, tấm lòng của mình, các tình nguyện viên đã dành sự tâm huyết, gửi gắm biết bao tình cảm, sự yêu thương thông qua việc chọn lọc nguyên liệu, đến chế biến đa dạng các món ăn theo ngày, như: nem rán, rau, đậu... nhằm đảm bảo dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm. Đặc biệt, các món ăn này là thuần chay, đều được chế biến từ thực phẩm có nguồn gốc thực vật để mang đến bữa ăn ngon cho người bệnh.

Tham gia tình nguyện ngay từ những ngày đầu thành lập, chị Bùi Thị Phương, phường Hạc Thành, chia sẻ: “Mỗi người đến nhận cơm ở đây đều có hoàn cảnh khác nhau, nhưng họ đều có điểm chung là cuộc sống còn nhiều vất vả, khó khăn. Đồng cảm với những khó khăn đó, những tình nguyện viên ở đây không quản ngại vất vả, dậy từ sớm chuẩn bị mọi công việc như: đi chợ, nhặt rau, nấu ăn, phân chia từng suất cơm... và đều được mọi người làm việc với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm. Bản thân tôi thấy hạnh phúc khi làm được việc ý nghĩa dành cho bệnh nhân nghèo”.

Nhận được suất cơm từ các tình nguyện viên, ông Nguyễn Văn Hùng, xã Thiệu Quang rưng rưng nước mắt khi kể về hoàn cảnh gia đình. Ông Hùng vốn bị khuyết tật, gần đây còn bị các bệnh như phổi, thoái hóa đốt sống, vì vậy đi lại khó khăn. Việc thường xuyên phải điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và nhiều bệnh viện khác khiến kinh tế gia đình ông vốn khó khăn, nay càng vất vả hơn bởi số tiền chi cho thuốc men và sinh hoạt khá lớn. Không có điều kiện, hàng ngày ông Hùng thường xuyên xuống nhà ăn để nhận những suất cơm từ thiện.

“Tuy là cơm chay nhưng thức ăn rất tươi ngon, mỗi suất cơm thường có 3 món ăn kèm với canh rau. Đến đây, bản thân tôi cảm nhận được sự yêu thương của các cô, chú tình nguyện ân cần, chu đáo khi phát cơm. Tôi cảm ơn những tấm lòng thơm thảo của các tình nguyện viên”, ông Hùng nói.

“Nhà ăn 0 đồng” Thanh Hóa là nhà ăn thứ 19 trong chuỗi nhà ăn trên cả nước. Chị Nguyễn Thị Khuyên, Trưởng nhóm điều hành “Nhà ăn 0 đồng” tại Thanh Hóa, cho biết: “Nhà ăn đi vào hoạt động từ năm 2021, ban đầu kinh phí hoạt động chủ yếu dựa trên sự đóng góp của người sáng lập và các thành viên tham gia. Tuy nhiên, sau một thời gian đi vào hoạt động đã nhận được sự hưởng ứng của nhiều người, cùng chung tay, góp sức lan tỏa tình yêu thương. Hiện nay, mỗi ngày các tình nguyện viên đã trao 400 - 500 suất ăn đến các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại một số bệnh viện trên địa bàn phường Hạc Thành.

Cùng với việc điều hành “Nhà ăn 0 đồng” Thanh Hóa, chị Nguyễn Thị Khuyên còn tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện khác. Những năm qua chị luôn là “cầu nối” gắn kết mọi người cùng nhau lan tỏa yêu thương, giúp đỡ những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Hoạt động “Nồi cháo nhân ái dưỡng sinh Tâm Như” là một trong những hoạt động như vậy. Đều đặn vào chiều thứ 7 và chủ nhật, chị cùng các tình nguyện viên chế biến sữa nấu với các loại hạt ngũ cốc rồi mang đến phát cho các bệnh nhân nghèo tại một số bệnh viện trên địa bàn phường Hạc Thành, như: Bệnh viện Ung bướu, Bệnh viện Nhi, Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa...

“Nồi cháo nhân ái dưỡng sinh Tâm Như” đi vào hoạt động đã được 7 năm và luôn thu hút được sự tham gia tích cực của nhiều người. Cầm trên tay bát cháo, chị Phùng Thị Huệ, phường Bỉm Sơn xúc động cho biết: "Gia đình tôi rất khó khăn, chồng bị tâm thần, bản thân sức khỏe yếu, vì vậy cuộc sống vô cùng vất vả. Trong hoàn cảnh khó khăn này, được nhận bát cháo của tình yêu thương, tôi cũng như các bệnh nhân ở đây rất cảm động và luôn biết ơn tấm lòng của các tình nguyện viên luôn dành sự yêu thương, giúp đỡ những người có hoàn cảnh không may mắn. Đây là nguồn động lực to lớn để tôi tiếp tục điều trị bệnh”.

Với tâm niệm “Của cho không bằng cách cho”, bằng tấm lòng nhân ái trong mỗi con người, cứ vui vẻ cho đi sẽ lan tỏa tình yêu thương. Chính vì vậy, nhiều năm qua “Nhà ăn 0 đồng”, “Nồi cháo nhân ái dưỡng sinh Tâm Như” và nhiều hoạt động nấu cơm, cháo của các đoàn thiện nguyện khác trong tỉnh không chỉ cung cấp những bữa ăn ấm áp tình thương mà còn tạo sự gắn kết giữa mọi người với nhau. Ở đây, mọi người tìm thấy sự sẻ chia, đặc biệt là những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ sống tích cực hơn để vươn lên trong cuộc sống.

Bài và ảnh: Trung Hiếu