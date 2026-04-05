Những phụ nữ làm kinh tế giỏi, an sinh xã hội tốt

Công tác an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng là một trong những nghĩa cử cao đẹp của người Việt. Trong số đó có những phụ nữ làm kinh tế giỏi có trái tim ấm luôn hướng đến những hoàn cảnh khó khăn để chia sẻ, giúp đỡ họ vươn lên trong cuộc sống.

Chị Lê Thị Liễu, Giám đốc Công ty TNHH Chế biến hải sản Hiệp Anh (thứ hai từ phải sang) nỗ lực kinh doanh và tham gia nhiều hoạt động từ thiện.

Với phương châm hoạt động: “Làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội”, chị Lê Thị Toan, Giám đốc Công ty CP Nước mắm Tĩnh Gia (phường Ngọc Sơn), Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân nữ tỉnh, chia sẻ: “Phụ nữ làm kinh doanh rất vất vả và phải chịu nhiều áp lực hơn nam giới do phải hài hòa giữa gia đình và công việc. Tôi cùng với nhiều chị em trên địa bàn phường và các phường lân cận đã kết nối hỗ trợ nhau trong sản xuất, chế biến kinh doanh hải sản và tham gia các hoạt động vì an sinh xã hội. Chúng tôi đã tặng quà hộ nghèo, trẻ mồ côi, hỗ trợ người dân vùng lũ... từ 200 đến 500 triệu đồng/năm".

Là Giám đốc Công ty TNHH Chế biến hải sản Hiệp Anh, phường Nghi Sơn, chị Lê Thị Liễu luôn làm tốt vai trò người thủ lĩnh và đóng góp vào sự phát triển chung của cộng đồng doanh nghiệp. Hàng năm, chị đều trích một phần lợi nhuận và sản phẩm hải sản khô cho công tác từ thiện, dành tặng hội viên, phụ nữ nghèo, đồng bào bị thiên tai... Ngoài ra, chị còn tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều chị em khó khăn được làm việc tại công ty để có thu nhập nuôi dạy con cái, chăm sóc gia đình.

Chị Nguyễn Thị Thu ở tổ dân phố Thống nhất, phường Tĩnh Gia, chia sẻ: "Trước đây, tôi không có việc làm, cuộc sống rất vất vả. May mắn tôi được Công ty TNHH Chế biến hải sản Hiệp Anh nhận vào làm việc, có thu nhập ổn định để duy trì sinh hoạt gia đình nuôi các con ăn học. Tôi thực sự rất biết ơn”.

Dám nghĩ và dám làm, chị Liễu đã xây dựng công ty ngày càng phát triển. Hiện công ty có trên 20 sản phẩm hải sản chế biến các loại, tạo việc làm thường xuyên cho 50 lao động, gần 100 lao động thời vụ với mức thu nhập từ 7 đến 8 triệu đồng/người/tháng trở lên.

Về xã Ngọc Liên, chúng tôi đến thăm cháu Nguyễn Tấn Tài ở thôn Bứa, mồ côi bố mẹ từ khi còn nhỏ. Tài là một trong 10 trẻ mồ côi được Công ty CP Dạ Lan nhận đỡ đầu theo chương trình “Mẹ đỡ đầu kết nối yêu thương” do Hội LHPN tỉnh kết nối. Tài chia sẻ: “Em đang học lớp 12 và mơ ước thi vào ngành sư phạm toán. Dịp xuân Bính Ngọ 2026, Giám đốc công ty Nguyễn Thị Hồng Liên cùng với đoàn công tác của Hội LHPN tỉnh đến nhà tặng quà, động viên em chuẩn bị bước vào kỳ thi quan trọng đạt kết quả cao. Em rất phấn khởi, tự tin và sẽ nỗ lực học tập để đạt kết quả tốt nhất”.

Từ năm 2021, thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu kết nối yêu thương”, Công ty CP Dạ Lan đã nhận đỡ đầu 10 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của huyện Ngọc Lặc cũ nay thuộc các xã Ngọc Liên, Ngọc Lặc, Nguyệt Ấn... Công ty hỗ trợ kinh phí nuôi các con mồ côi 500 ngàn đồng/người/tháng đến hết năm 18 tuổi. Ngoài ra, mỗi năm hai lần công ty tổ chức đón Tết Nguyên đán và nghỉ hè cho các con được vui chơi, giúp các con có thêm niềm tin, động lực học tập và vươn lên hoàn cảnh.

Trên thương trường, những phụ nữ làm kinh tế giỏi luôn giữ bản lĩnh vững vàng, tinh thần thép để vượt qua những sóng gió của sự cạnh tranh khốc liệt. Nhưng đằng sau sự thành công ấy, các chị luôn giữ cho mình trái tim ấm nóng, biết yêu thương, chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn. Điều đó đã giúp cho các chị ngày càng tỏa sáng trên thương trường và đời sống xã hội.

Tỉnh Thanh Hóa hiện có khoảng 800 doanh nhân nữ đang trực tiếp điều hành doanh nghiệp trên nhiều lĩnh vực. Song song với phát triển kinh tế, đội ngũ doanh nhân nữ còn thể hiện rõ trách nhiệm với xã hội bằng nhiều hoạt động thiết thực, có sức lan tỏa mạnh mẽ. Những phần quà, những cơ hội trưởng thành, phát triển của con người được các chị trao tặng, “bắc cầu”, đang để lại dấu ấn tốt đẹp đối với xã hội.

Bài và ảnh: Lê Hà