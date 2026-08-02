Những niềm vui có... “lỗi”?

“Tôi từng nghĩ đến chuyện rời khỏi nhóm chat gia đình”, chị T.L. (42 tuổi, phường Đông Quang) nhớ lại. Đó là thời gian bố chị vừa phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo. Đúng lúc cả gia đình đang bế tắc, điện thoại chị liên tục hiện thông báo từ nhóm chat đại gia đình. Mở ra, điều chị nhìn thấy là đoạn video cảnh cả nhà người bác (chị gái của mẹ) cười nói, vui chơi ở công viên nước.

Trong các nhóm chat thân thiết, việc lựa chọn thời điểm và cách chia sẻ niềm vui góp phần giữ gìn sự gắn kết giữa các thành viên. (Ảnh minh họa)

Ngay trước đó, gia đình người bác đã vượt hàng trăm cây số từ Hà Nội về Thanh Hóa thăm hỏi, động viên bố chị. Sự đối lập giữa không khí ngột ngạt nơi bệnh viện và những tiếng cười rộn ràng trong đoạn clip khiến chị không khỏi chạnh lòng. “Lúc ấy, tôi đã tự hỏi, sao người thân mà lại vô tâm như vậy”, chị T.L. chia sẻ.

Không phải ai cũng trải qua những biến cố lớn như chị T.L, nhưng trên không gian số, cảm giác chạnh lòng trước niềm vui của người khác lại là điều nhiều người từng đối diện.

Với chị N.Đ. (phường Hạc Thành) đó là thời điểm con chị trượt kỳ thi vào Trường Chuyên Lam Sơn. Khi vẫn chưa nguôi nỗi buồn, nhóm chat của mấy chị em đồng nghiệp thân thiết lại rộn ràng bởi tin con của một thành viên khác trong nhóm thi đỗ với điểm rất cao. Những lời chúc mừng liên tục được gửi đi, mọi người vui vẻ bàn nhau mua quà động viên cùng những tin nhắn: “Nhiều bạn không lượng sức mình”. “Thi chuyên mà điểm thấp thật”.

“Hình như mọi người quên mất con tôi vừa thi trượt”, chị N.Đ. chia sẻ.

Theo Digital 2026: Vietnam của DataReportal, đến cuối năm 2025, Việt Nam có khoảng 85,6 triệu người sử dụng internet, tương đương 84,2% dân số, cùng khoảng 79 triệu tài khoản mạng xã hội đang hoạt động. Điều này cho thấy các nhóm chat đã trở thành không gian giao tiếp quen thuộc của hàng chục triệu người.

Điều đặc biệt của không gian số là người chia sẻ không bao giờ biết phía bên kia màn hình đang xảy ra điều gì. Một đoạn video cả gia đình vui chơi có thể là kỷ niệm đẹp với người đăng, nhưng lại gợi lên cảm giác cô đơn ở người vừa mất đi người thân. Một lời chúc mừng vốn là điều rất bình thường, nhưng cũng có thể trở thành lời nhắc về thất bại mà ai đó vẫn chưa kịp vượt qua.

Theo ThS. Đoàn Thị Như Quỳnh, Khoa Khoa học xã hội, Trường Đại học Hồng Đức, những “va chạm cảm xúc” thường xuất hiện ở các nhóm có mức độ gắn kết cao. “Khi càng thân thiết, con người càng có xu hướng kỳ vọng người khác thấu hiểu hoàn cảnh của mình. Chính sự kỳ vọng ấy khiến những chia sẻ rất bình thường đôi khi lại trở thành tác nhân khơi gợi cảm xúc tiêu cực”.

Điều đáng lưu ý là không nên nhìn nhận những “va chạm cảm xúc” ấy theo hướng quy kết đúng hay sai. Niềm vui của một người không phải là nguyên nhân tạo nên nỗi buồn của người khác. “Tuy nhiên, trong những nhóm chat thân thiết, sự quan tâm không chỉ thể hiện ở việc đồng hành và gắn bó với nhau. Mỗi người cũng cần để tâm đến hoàn cảnh của các thành viên khác, từ đó lựa chọn thời điểm và cách chia sẻ phù hợp”, ThS. Đoàn Thị Như Quỳnh nhận định.

Đó cũng là điều chị N.Đ. nhận ra sau khi nhìn lại câu chuyện của mình. Theo chị, không phải niềm vui nào cũng cần giữ lại, nhưng ở những nhóm chat thân thiết, mỗi người nên nhìn vào hoàn cảnh cụ thể của các thành viên để lựa chọn thời điểm và cách chia sẻ phù hợp. “Thi thoảng, trong nhóm mà ai chuẩn bị “khoe” gì, tôi hay trêu: “Đợi chút, “kiểm tra” xem hôm nay có ai đang buồn không đã”. Mọi người cười, nhưng cũng vì thế mà quan tâm đến cảm xúc của nhau hơn”, Chị N.Đ. hài hước chia sẻ.

Khi những cảm xúc ban đầu lắng xuống, chị T.L. cũng dần nhìn câu chuyện theo một góc độ khác.

“Tôi nhận ra điều khiến mình tổn thương không phải đoạn video ấy, mà là nỗi đau của chính mình lúc đó. Tôi đã quên mất rất nhiều năm người thân luôn yêu thương gia đình mình”, chị T.L. nói.

“Sự thấu cảm trong giao tiếp số cần đến từ cả hai phía. Người chia sẻ cần sự tinh tế, còn người tiếp nhận cũng cần có sự bao dung và khả năng điều chỉnh cảm xúc của bản thân. Chỉ khi cả hai cùng ý thức được điều đó, mạng xã hội mới thực sự là nơi kết nối, thay vì vô tình tạo ra những khoảng cách trong các mối quan hệ”, ThS. Đoàn Thị Như Quỳnh nhấn mạnh.

Có lẽ sẽ không bao giờ có một “thời điểm hoàn hảo” để chia sẻ mọi niềm vui. Nhưng trước khi nhấn nút gửi trong một nhóm chat thân thiết, chỉ cần dành thêm chút thời gian để nghĩ xem hôm nay người đối diện đang trải qua điều gì. Sự chậm lại ấy không làm niềm vui của mình vơi đi, nhưng đủ để giữ cho một mối quan hệ luôn còn nguyên sự ấm áp.

Trần Linh