“Địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống cách mạng

Làng Viên Nội (nay là khu phố Viên Nội), xã Thiệu Trung là vùng quê giàu truyền thống cách mạng. Mỗi người dân dù đi đâu, ở đâu cũng luôn tự hào về mảnh đất ghi dấu nhiều sự kiện lịch sử quan trọng. Đặc biệt, trong thời kỳ 1967-1973, nơi đây được chọn đặt trụ sở làm việc của cơ quan Tỉnh ủy, trở thành một trong những “địa chỉ đỏ" của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Người dân đến tham quan Khu Di tích lịch sử cách mạng Trụ sở làm việc của cơ quan Tỉnh ủy Thanh Hóa, thời kỳ 1967-1973.

Sinh ra và lớn lên tại làng Viên Nội, có hơn 10 năm trông coi Khu Di tích lịch sử cách mạng Trụ sở làm việc của cơ quan Tỉnh ủy Thanh Hóa, thời kỳ 1967-1973, ông Hà Sỹ Tại là người am hiểu sâu sắc về lịch sử của nơi này. Theo ông Tại, tháng 8/1964, đế quốc Mỹ leo thang đánh phá miền Bắc. Trong bối cảnh chiến tranh phá hoại ngày càng ác liệt, từ năm 1967 đến năm 1973, cơ quan Tỉnh ủy Thanh Hóa chuyển trụ sở làm việc về làng Viên Nội. Trong suốt thời gian ấy, Nhân dân địa phương đã hết lòng chở che, bảo vệ an toàn cơ quan lãnh đạo đầu não của tỉnh, cùng quân và dân Thanh Hóa vừa sản xuất, vừa chiến đấu, chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến lớn miền Nam. Đây là thời gian Tỉnh ủy Thanh Hóa đã bàn và quyết định nhiều chủ trương, nghị quyết, chỉ thị quan trọng phục vụ sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc.

Đặc biệt, ngày 6/9/1969, Tỉnh ủy, Ủy ban Hành chính tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa tổ chức trọng thể Lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự tham dự của hàng nghìn đại biểu và Nhân dân trong toàn tỉnh. Cũng tại địa điểm này đã diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VII (từ ngày 21/10/1969 đến ngày 4/11/1969) và nhiều hội nghị bàn những quyết sách quan trọng phục vụ nhiệm vụ kháng chiến, kiến quốc, trong đó có hội nghị nghiên cứu nghị quyết của Quân ủy Trung ương và bàn công tác quân sự địa phương. Tháng 4/1971, Tỉnh ủy quyết định đổi tên Cơ quan Chỉ huy Quân sự tỉnh thành Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, huyện đội thành ban chỉ huy quân sự huyện.

Ngoài ra, đây còn là nơi đón tiếp nhiều đoàn đại biểu quốc tế nước bạn Lào, Campuchia và ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, những lời kêu gọi Nhân dân trong tỉnh ra sức sản xuất và chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, góp phần thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ thống nhất đất nước của dân tộc.

Với những giá trị to lớn, trụ sở làm việc của Tỉnh ủy Thanh Hóa được công nhận là di tích lịch sử cách mạng cấp tỉnh năm 2009. Năm 2019, di tích được tu bổ, tôn tạo với các hạng mục, như: nhà làm việc của Thường trực Tỉnh ủy, hội trường lớn Tỉnh ủy, nhà truyền thống trưng bày các kỷ vật, hiện vật được nhiều cá nhân hiến tặng, cổng vào di tích... Nhiều năm qua, khu di tích đã trở thành “địa chỉ đỏ” thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân đến dâng hương, tham quan, nghiên cứu và giáo dục truyền thống lịch sử của quê hương.

Anh Nguyễn Văn Thành, khu phố Viên Nội, chia sẻ: “Mỗi khi có dịp về thăm quê, tôi thường đưa gia đình đến thắp hương, tham quan di tích và kể cho các con nghe về truyền thống lịch sử của quê hương. Qua đó, giúp con hiểu hơn về những hy sinh, đóng góp của các thế hệ đi trước, từ đó có ý thức, trách nhiệm hơn trong việc nỗ lực rèn luyện đạo đức và học tập tốt để sau này trở thành người có ích cho xã hội”.

Những ngày này về khu phố Viên Nội, cảm nhận rõ sự khởi sắc với những tuyến đường bê tông được kết nối liên hoàn và các công trình cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ, khang trang. Bí thư chi bộ khu phố Viên Nội Lê Bá Dũng, cho biết: “Từ một vùng quê còn nhiều khó khăn, thời gian qua được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, cán bộ và Nhân dân khu phố đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động khai thác tiềm năng, thế mạnh, đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực. Đặc biệt, trong 5 năm qua, nhiều hộ dân đã tự nguyện hiến hơn 3.000m2 đất để mở rộng các tuyến đường từ 3m lên 6m. Đến nay, 100% tuyến đường trong thôn được bê tông hóa. Bên cạnh đó, từ nguồn xã hội hóa đã xây dựng thành công khu phố sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn. Đời sống của người dân ngày một nâng cao, thu nhập bình quân đầu người đạt 68 triệu đồng/năm.

Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, Khu Di tích lịch sử cách mạng Trụ sở làm việc của cơ quan Tỉnh ủy Thanh Hóa, thời kỳ 1967-1973 không chỉ là nơi lưu giữ những tư liệu, hiện vật quý giá về một thời kỳ lịch sử hào hùng của tỉnh Thanh Hóa mà còn là “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ mai sau. Phát huy truyền thống của quê hương, cán bộ, đảng viên và Nhân dân khu phố Viên Nội tiếp tục đoàn kết, đổi mới để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Bài và ảnh: Trung Hiếu