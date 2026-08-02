Đưa app ThanhHoa đến gần hơn với mọi người

Chính thức hoạt động từ tháng 3/2026, đến nay, ứng dụng số ThanhHoa (app ThanhHoa) đã có gần 105.000 lượt cài đặt. Sự phát triển nhanh chóng của nền tảng này cho thấy, ứng dụng đã mang lại nhiều tiện ích thiết thực cho cán bộ, viên chức, người dân và doanh nghiệp.

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông giám sát quá trình vận hành của app ThanhHoa.

Tại Trung tâm Triển lãm và Xúc tiến du lịch Thanh Hóa, mỗi ngày, bên cạnh việc xây dựng các sản phẩm truyền thông quảng bá du lịch, cán bộ, viên chức của trung tâm còn dành thời gian theo dõi, cập nhật và đánh giá hiệu quả hoạt động trên các nền tảng số, đặc biệt là fanpage của đơn vị. Trên từng bài viết, video được đăng tải, không chỉ có những hình ảnh đẹp về đất và người xứ Thanh, mà còn có những thông tin thiết thực hướng dẫn người dân và du khách tiếp cận app ThanhHoa.

Với nhiều tính năng thông minh, app ThanhHoa giúp người dùng dễ dàng tra cứu thông tin về các điểm du lịch, di tích lịch sử, lễ hội, cơ sở lưu trú, ẩm thực, bản đồ số và nhiều dịch vụ tiện ích khác. Chỉ với một thiết bị di động thông minh, hành trình khám phá Thanh Hóa trở nên thuận tiện và nhanh chóng hơn bao giờ hết.

Ông Phạm Đức Trí, Phó giám đốc Trung tâm Triển lãm và Xúc tiến du lịch Thanh Hóa, cho biết: “Việc app ThanhHoa đăng tải nhiều tiểu mục về lĩnh vực du lịch sẽ giúp du lịch xứ Thanh ngày càng phát triển và hiệu quả hơn. Mỗi lượt tiếp cận không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Thanh Hóa mà còn lan tỏa tinh thần chuyển đổi số trong cộng đồng”.

App ThanhHoa là ứng dụng trên thiết bị di động thông minh để kết nối, cung cấp nhiều tiện ích, các thông tin phục vụ đời sống kinh tế - xã hội đến người dân, doanh nghiệp và du khách từ Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh (IOC) tỉnh Thanh Hóa. Đồng thời, các thông tin, cảnh báo của chính quyền sẽ được cung cấp kịp thời từ kênh chính thống trên môi trường số. Qua ứng dụng, người dùng có thể tiếp cận các dữ liệu công khai, sử dụng các tiện ích số và gửi phản ánh, kiến nghị đến cơ quan chức năng thuận tiện, nhanh chóng.

Để nâng cao tỉ lệ cài đặt, sử dụng app, Sở Khoa học và Công nghệ đã có văn bản, nhắn tin đến điện thoại của người dân đề nghị cài đặt app qua đường links cài đặt cho điện thoại sử dụng hệ điều hành IOS và Android. Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường cũng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cài đặt và sử dụng app; phát huy vai trò gương mẫu trong việc hướng dẫn người thân cùng tham gia cài đặt, sử dụng.

Tại tổ dân phố Đông Sơn 2, phường Hạc Thành, sau khi sáp nhập, địa bàn rộng, dân số đông nhưng tỉ lệ cài đặt app ThanhHoa chưa cao. Ban cán sự phố đã phân công nhiệm vụ cho tổ công nghệ số cộng đồng trực tiếp hướng dẫn cài đặt app cho người dân, nhất là những người cao tuổi. Kết quả, chỉ sau gần 1 tháng, tỷ lệ người dân trong phố cài đặt app đạt gần 30%, tăng lên đáng kể so với thời điểm trước khi sáp nhập.

Theo ông Nguyễn Hữu Tâm, trưởng phố Đông Sơn 2, phường Hạc Thành: “Tới đây, thay bằng việc vận động người dân ra các nhà văn hóa, tổ công nghệ số cộng đồng với nòng cốt là đoàn viên, thanh niên sẽ đến từng hộ gia đình, cầm tay chỉ việc cho bà con cài đặt app ThanhHoa. Chúng tôi đặt mục tiêu đến cuối năm 2026 sẽ đạt tỉ lệ trên 50% người dân trong phố cài đặt app”.

Theo Kế hoạch số 59-KH/TU ngày 30/6/2026 của Tỉnh ủy Thanh Hóa về kế hoạch triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Bình dân học vụ số” trên địa bàn tỉnh, trong quý IV/2026 đảm bảo 40% người dân trong độ tuổi trưởng thành trên địa bàn tỉnh được cài đặt app ThanhHoa.

Là đơn vị trực tiếp được giao nhiệm vụ quản trị và vận hành Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh (IOC) tỉnh, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa sẽ tích hợp chức năng định danh, xác thực người dùng thông qua tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2, tận dụng các tiện ích đã có sẵn như tích hợp giấy tờ, ví điện tử/thanh toán trực tuyến. Chuẩn hóa giao diện đa nền tảng, ưu tiên thiết kế đơn giản, dễ dùng cho người lớn tuổi, người ở vùng sâu, vùng xa. Nâng cấp chức năng phản ánh hiện trường, bổ sung trợ lý ảo/chatbot để trả lời tự động các câu hỏi thường gặp, bổ sung chức năng thông báo theo địa bàn và lĩnh vực người dùng quan tâm.

Ông Trần Ngọc Hưng, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa, cho biết thêm: “Chúng tôi sẽ rà soát toàn diện hiện trạng dữ liệu, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành đang quản lý tại các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường và đơn vị liên quan; xác định rõ mức độ sẵn sàng kết nối, chia sẻ với Trung tâm IOC tỉnh để bổ sung thêm các tiện ích trên app. Xây dựng kho dữ liệu dùng chung của tỉnh nhằm mở rộng nguồn cung cấp để chủ động làm sạch, làm giàu và chuẩn hóa dữ liệu, tạo thành dòng chảy liên tục cung cấp, bổ sung, làm mới các tiện ích dành cho người dân, doanh nghiệp và du khách”.

Bài và ảnh: Lan Anh